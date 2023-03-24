L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 27 marzo al 2 aprile

Ariete ♈

Siete nel pieno del transito di Giove, che ha già superato la metà del segno e sta interessando ora i nati a cavallo tra le due decadi… Si è aggiunto anche Mercurio e il Sole è nella prima decade. Direi che è una situazione che più energizzante di così non si può! Secondo l’astrologia, non sapete cosa fare prima. Siete sollecitati e stimolati da tutte le parti, e direi soprattutto nel campo professionale e finanziario. Guardatevi bene intorno, perché è un momento in cui potreste veramente essere confusi per le troppe sollecitazioni che avete. La settimana comincia con la Luna in gemelli, quindi buona intuizione per voi e sono possibili anche delle vere e proprie sorprese. Marte sta entrando in cancro e può essere che dobbiate controllare le proprie emozioni e soprattutto quello che direte.

Toro ♉

Be, Venere sta transitando nel vostro segno e sta cercando di spianare la strada a tutti. Quando passa, il tono migliora, si è più felici e sereni anche senza un motivo apparente, ma è come se si vivesse in una bolla. Per i nati nella metà del segno, ci possono essere anche dei colpi di scena sentimentali, incontri improvvisi e sorprese… Questo, quando Venere si congiunge a Urano. Ma il pianeta è un medicinale ottimo per accettare con più serenità i problemi che ci sono, guardarli con sereno distacco e magari risolverli con successo. È il pianeta più piacevole da subire… Senza contare che migliora sempre tutto, anche la salute, se ce ne fosse bisogno! Il momento è buono, in più, state per ricevere un ospite importante e molto propizio… Giove è sempre più vicino…

Gemelli ♊

Be, al momento Saturno è ai primissimi gradi dei pesci e sta quindi interessando con il suo transito i primi gradi del vostro segno. Questi nativi, devono fare attenzione a tutto quello che sta succedendo, ma soprattutto conviene loro che le cose vadano per il loro verso, senza opporre resistenza, perché non serve a nulla. Saturno costringe a togliere delle cose, ma sono sempre cose che non servono più… Quindi, il mio consiglio è di non fare nient’altro che prendere atto di quello che succede e adeguarsi alle nuove situazioni che si presentano. Tutto qui. Ci possono essere anche situazioni dolorose… Ma poi capiremo che era giusto così. La settimana comincia con la Luna di passaggio, quindi può essere che qualche novità si possa manifestare con dei risvolti piacevoli!

Cancro ?

Sicuramente c’è un miglioramento nel campo sentimentale, grazie a Venere che sta transitando nel toro, e molti di voi, sono alle prese con relazioni nuove e molto gratificanti… A metà settimana arriva anche la Luna e quindi è possibile avere anche delle belle sorprese o delle novità. Quello che è più difficile, è il settore finanziario che fa acqua da tutte le parti! Giove è in aspetto dissonante, si è aggiunto anche Mercurio e come se non bastasse è arrivato pure il Sole! Chi riesce a trovare qualche soldo è veramente dotato… Più che altro, è anche difficile da capire tutto il settore economico, che già non è così semplice per noi, figli della Luna… Vorremmo vivere in un mondo senza denaro, basato sui regali reciproci… E non riusciamo a farcene una ragione! Aspettiamo fiduciosi che Giove passi in toro, dove ci aiuterà, e spero molto…

Leone ?

Siete sicuramente più tranquilli… Saturno è ormai un lontano ricordo… Ma non dimenticatelo, perché è comunque stato un insegnamento! Contare solo su noi stessi e saper usare solo l’essenziale, in fondo vi è servito da insegnamento. Ora, con questo formidabile schieramento di pianeti in ariete, si dovrebbero essere presentate tante proposte per voi. C’è una grande energia che vi aiuterà ad ottenere consensi, e sarete in grado di dimostrare il vostro valore. Qualche piccolo fastidio potrà venire da Venere che sta transitando in toro e può causare delle incomprensioni con il partner o dei ritardi nella realizzazione di un progetto. Ma sono stati d’animo e non è niente di grave, anzi non rovinatevi il morale, perché non serve. Impegnatevi perché ci possono essere le basi di grandi opere che stanno cominciando a concretizzarsi.

Vergine ♍

Avete Venere che sta transitando nel segno del toro e questo è il dato più positivo per voi. È sempre un piacere essere sotto un transito di Venere, migliora l’umore e facilita la vita! Già affrontare le cose con uno stato d’animo positivo, diventa già una mezza soluzione ai problemi! Venere rende sereni e ci porta a vivere con piacere e armonia i rapporti con gli altri, e quindi diventa tutto più facile. C’è sempre Urano, ma essendo positivo, può anche essere che vi capiti un incontro buono… Questo è soprattutto per i nati a metà circa….del segno… Per i nati ai primissimi giorni, abbiamo da fare qualche cambiamento forzato probabilmente, visto che Saturno si è messo in opposizione nel segno dei pesci… Accettate di buon grado quanto succede, ma soprattutto adeguatevi con intelligenza e furbizia al cambiamento… Poi tra poco, con Giove, ci sarà anche un aiuto inaspettato per voi.

Bilancia ⚖

Be, diciamo che siete rimasti senza munizioni… Con tutti questi pianeti che transitano in opposizione al vostro segno, dovete usare tutta la vostra maestria per raggiungere i vostri obiettivi. È un momento strano per voi, perché ci sono le offerte, ma mancano i fondi, quelli veri, che devono fare da benzina al motore. Potreste anche essere scarichi energeticamente, forse è meglio che vi riposiate e non prendiate impegni, riflettete bene prima di accettare nuovi lavori, non è tutto oro vero e bisogna verificare…. Sarà molto meglio… La Luna in gemelli è la vostra unica alleata, che vi darà la giusta intuizione per muoversi in questa palude, che cerca di rallentare il vostro ritmo. La tarda primavera sarà migliore, con il passaggio di Venere in gemelli, che farà risalire le vostre quotazioni…. Per il momento pazientate…

Scorpione ?

Be, non posso dire che ci sia un cielo così a favore… Credo che per ottenere le cose, dobbiate faticare un poco…. Venere è in opposizione e quindi rema contro, può far calare l’umore e non favorire i rapporti con gli altri… Magari è una sensazione, ma anche quelle hanno un loro valore. Voi siete dei lottatori sempre pronti alle sfide e diciamo che visto che si sono alleati con voi, proprio Marte e Saturno, c’è aria di conquista! Sintetizzando potremmo dire che fate la guerra e non l’amore… Perlomeno quello di relazione, che con questo Marte in cancro, le avventure dovrebbero abbondare…. Ma Saturno vuole che i nuovi rapporti siano più seri e duraturi… Decidete voi cosa fare. I nati nel centro del segno, possono essere un po’ disorientati e confusi, sarà meglio che lascino passare qualche giorno…. Troppo nervosi per essere distaccati e quindi saper scegliere….

Sagittario ♐

Muovetevi ora che avete sempre il favore di Giove e non solo… Si è aggiunto anche Mercurio, e ora anche il Sole è entrato in ariete, da pochi giorni. Per fortuna che Marte è uscito dai gemelli, cosa che poteva innervosire molti di voi, ed avere un effetto di fastidio che non aiutava. Ora ci sono delle potenti energie che vi sostengono e vi conviene approfittare del tempo propizio…. Saturno è appena entrato nel segno dei pesci e si mette in un aspetto difficile con i nati nei primissimi giorni del segno. Il mio consiglio è sempre quello di essere docili e accomodanti di non fare muro… Poi in fondo è sempre molto severo, si, ma anche giusto, e se ci toglie qualcosa ora, è sempre perché poi ci darà di più e meglio… Tranquilli è una legge dell’universo….

Capricorno ♑

Siete stranamente docili, con Venere che essendo in toro, fa un aspetto molto bello per voi. Certo che i pianeti in ariete sono di più… E non sono a favore… Ma come al solito bisogna fare un calcolo generale per ottenere un buon equilibrio tra le forze e concludere qualcosa di buono! Anche voi siete in attesa del vostro nuovo alleato Giove, che ora è di intralcio e confusione, di conti e di carte, magari complicandovi la vita…. Ma a breve diventerà un potente aiuto proprio per la burocrazia e il vostro stato finanziario! Ma dovete avere un po’ di pazienza ancora, ma Venere vi solletica una relazione piacevole e gradita, siete amati e stimati e non date conto agli affari, i soldi vanno e vengono, voi puntate sul sicuro e non perderete mai nessuna partita! È difficile che sbagliate mossa, voi!

Acquario ♒

Finalmente Saturno è diventato un lontano ricordo… Ormai è entrato definitivamente nel segno dei pesci… E voi, avete fatto bene ad adattarvi e aspettare che passi il temporale. Che poi, avete anche capito che certe persone non erano come vi sembravano, che bisognava cambiare le cose e che adesso, tutto sommato, siete più esperti e contenti di voi stessi per avere superato un momento di turbolenze… Certo che non per tutti è la stessa cosa, Saturno agisce a seconda dell’età, con insegnamenti che fanno da spartiacque ai diversi periodi della vita. Adesso dovreste essere in piena ripresa, i pianeti in ariete sono ottimi, cercate di fare progetti, solo Venere non è così favorevole, dal toro non è collaborativa e può fare qualche scherzo ai nati nella metà del segno…. Visto che si è alleata con Urano…. Quindi, fate attenzione ai tipi strani…. Che vi attirano… Ma non sono mai molto affidabili!

Pesci ♓

Cari amici dei pesci, insomma, non è un quadro semplice da decifrare il vostro. I nati nella prima decade stanno avvertendo uno strano effetto che è quello che provoca Saturno. Per alcuni può essere molto faticoso… Ma voi organizzatevi per ottenere il meglio dal transito. Prediligete le cose serie, quello che dura e l’impegno. Questo è quello che ama Saturno, detesta l effimero e il superficiale… Quindi puntate sui rapporti di una vita, e se inizia una nuova storia, non scherzate… Ma siate onesti sin da subito, non fate false promesse, vi si possono ritorcere contro. Non allargatevi, camminate nei solchi già tracciati e questo vi impedirà di sbagliare! È il momento giusto per fare un bilancio, magari qualcosa deve essere sacrificato… Ma quello che resta, sarà come l oro…. I sentimenti sono i più protetti, grazie a Venere che dal toro vi migliora anche l’umore…