L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 3 al 9 aprile

Ariete ♈

Il panorama cambia un po’… Giove sta facendo il suo percorso ed è arrivato oltre la metà del segno… Sta raggiungendo Mercurio, e insieme creeranno molte opportunità per i nati che soprattutto sono a cavallo tra la seconda e la terza decade, ma può toccare un po’ tutti i nativi dell’Ariete. I nati nella prima decade, possono essere disturbati da Marte che è appena entrato in cancro e quindi fa un effetto strano, crea un certo nervosismo, forse la tendenza a troncare di netto certe situazioni, dove sarebbe stato meglio valutare con più attenzione e calma…. Ma voi, cari arieti, non siete i più bravi a stare calmi… Insomma, quelli della prima decade, facciano più attenzione a quello che dicono e a chi, i più favoriti, approfittino delle buone occasioni per fare e iniziare nuovi progetti.

Toro ♉

Molti nati nel segno, si stanno godendo il benefico transito di Venere che tra l’altro si è unita a Urano e a molti di voi può anche avere fatto delle belle sorprese! Il simbolo di Urano che si congiunge a Venere, può essere letto…. Come un colpo di fulmine in campo sentimentale! Complimenti per chi è stato toccato dal transito… Ma per tutti i nativi, Venere è un toccasana per essere più sereni, e voi del segno, forse è la cosa che preferite, la vostra serenità e il vostro benessere quotidiano, non aspirate a chissà cosa, ma una serena quotidianità è la cosa che preferite su tutto! E dovrebbe esserci… Poi Marte e Saturno sono in aspetto positivo, quindi siete favoriti anche per intraprendere nuove attività, e che potrebbe essere molto durature, come vuole Saturno.

Gemelli ♊

Continua il momento favorevole per i nati a cavallo tra la seconda e la terza decade che…. Hanno il sostegno sia di Giove che di Mercurio e quindi è proprio il settore dei soldi e degli investimenti ad essere più favorito. Ma può nascere anche un bel nuovo rapporto di relazione, magari, visto Giove, con la scoperta che a corteggiarvi sia un altolocato personaggio… Non si sa mai…. C’è però da fare un distinguo per i nati nella prima decade, perché Saturno è entrato nel segno dei pesci e fa un aspetto di quadratura, che può essere un freno, sia per il lavoro che per la vita privata. Forse, dovete rivedere alcune cose…. Questo è il significato di un transito del pianeta della saggezza e della maturità… Ma la bella notizia è che tra poco arriverà Venere e tutto sarà più bello e facile.

Cancro 🦀

È entrato Marte, si trova ai primi gradi e fa un aspetto positivo e molto… Con Saturno che si trova ai primi gradi del segno dei pesci. Possono essere veramente i fautori di un cambiamento epocale… Probabilmente siete stupiti del grande trasporto che avete in questo momento, un energia inaspettata, una capacità di attacco e durata, di cui non sospettavate l’esistenza nel vostro DNA. Tutto questo è più facile che si realizzi ai nati nella prima decade. Quelli che sono nati a cavallo della seconda e terza decade, hanno invece un quadrato dal segno dell’Ariete che può rallentare molte delle loro cose, può fare da freno a tante situazioni e attività, cerchino quindi di non precipitare le decisioni, ma sappiano discernere attentamente… So che non è facile, ma molto meglio che ci si provi.

Leone 🦁

Con questo appoggio planetario di Giove, che ora si unisce anche a Mercurio, l’effetto sui vostri affari e sulle eventuali conquiste, dovrebbe essere praticamente esplosivo! Ma è soprattutto il campo finanziario e commerciale il più favorito. Venere è in toro, si unisce anche a Urano e non è ben disposta questa accoppiata nei vostri confronti. Purtroppo. Ma tutto è questione di tempo e poi le cose cambiano… Per adesso è così, basta aspettare che il quadro planetario muti e tutto si riassesterà… Voi, approfittate di Giove, per acquistare prestigio, cosa di cui siete insaziabili… E può tornare utile per un domani, dove potrete usarlo come deterrente per la vostra preziosa collaborazione. Nessuno meglio di voi sa apparire in società. E questo è un dono. Per i lavori di immagine non ci sono confronti possibili.

Vergine ♍

Be, per adesso godetevi il buon influsso di Venere che sta transitando nel toro, segno che è del vostro elemento, tra l’altro è praticamente congiunta a Urano e questo per alcuni, può rappresentare la possibilità di avere un colpo di fulmine e vista la natura del pianeta, può essere un incontro sentimentale… Voi non siete bravi per le sorprese, non le amate affatto, ma nella vita ci possono essere e conviene approfittarne quando capitano! Si fa sempre in tempo a rivedere le cose, ma se non ci si prova, non possiamo sapere! Tanto, voi non siete tipi che perdono la testa, valutate e ponderate qualunque cosa, la vostra carta dei tarocchi è la temperanza e questo la dice lunga. Ma se non ci apriamo alle novità, come può accadere il nuovo nella nostra vita? I nati nella prima decade devono avere pazienza e affrontare gli eventuali cambiamenti che suggerisce o impone… Saturno! È in opposizione, può essere destabilizzante, soprattutto per i soggetti maschili, avendo la possibilità le donne, di essere simboleggiate dalla Luna…

Siate leggeri e soavi con il pianeta della severità e lo prenderete in contropiede…

Bilancia ⚖

Giove si allea con Mercurio per complicare i vostri affari… Attenti a non tralasciare nulla…. Tutto può essere confuso e ritornare indietro con la scoperta di non aver ben compilato i documenti…. Questo è il significato della congiunzione… Poi, visto che Marte è entrato in cancro e anche lui, cerca di creare discussioni, voi fate resistenza passiva, come furbescamente fanno da millenni gli orientali, che per affrontare le avversità, restano immobili e impassibili, spesso finendo anche vincenti! Certo, ora i grandi alleati che avevate sono diventati un po’ assenti o più precisamente neutrali, ma sicuramente avete imparato a fare le cose anche da soli… Più indipendenti sarete e meno problemi avrete. Per decidere cosa fare per i sentimenti, aspettiamo che Venere passi nei gemelli e tutto sarà più chiaro. Basta avere un po’ di pazienza.

Scorpione 🦂

Sono in atto grandi manovre! Forse sentite già le avvisaglie per i prossimi mesi… Due sono i fattori determinanti che vi riguardano. Saturno è passato nel segno dei pesci e assieme a Marte, che invece è entrato in cancro, fa un aspetto molto potente, anzi, potentissimo… soprattutto per i nati nei primi giorni del segno. Per questi, c’è veramente la possibilità di essere dei condottieri e di conquistare qualcosa! Può essere un ambito sociale, lavorativo o commerciale, difficilmente si può trattare di sentimenti, visto che Venere è in opposizione ed è quindi il settore meno favorito. C’è anche Urano che può essere destabilizzante e può causare più di qualche incidente morale o scandalo… Attenti a non confidare le vostre conquiste sentimentali, c’è il rischio che ne parlino troppi….

Sagittario ♐

Avete ancora un forte appoggio da parte di Giove e Mercurio che tra l’altro si sono uniti e quindi sono ancora più potenti…. I più favoriti sono i nati tra la seconda e la terza decade che hanno l’effetto più forte… Alcuni hanno fatto dei grandi cambiamenti, hanno intrapreso nuove forme di lavoro e sono ammirati da tutti. I nati nella prima decade, hanno una situazione molto diversa, essendo entrato Saturno in pesci, ora possono essere costretti a fare dei cambiamenti ai loro programmi e devono riflettere di più prima di fare qualcosa di nuovo… Saturno può essere pesante da digerire… Ma è inevitabile, gira a turno in tutti i segni e segna i cambiamenti più importanti che deve fare chiunque… Ma se si chiude qualcosa è perché potrebbe esserci anche qualcosa di più giusto per noi, che deve arrivare… Quindi, meglio adattarsi che resistere alla tentazione di irrigidirsi! Lasciate correre e tutto il resto si assesterà.

Capricorno ♑

Spero che vi stiate assaporando questa splendida Venere in toro, che non potrebbe essere migliore per voi! Dovrebbe essere un toccasana per il vostro carattere, sempre severo e diffidente, che non si lascia sfuggire un piccolo momento di tenerezza per il partner…. Adesso dovreste essere stranamente in grado di fare coccole e tenerezze, non sarà facile riconoscervi, con questo modo di fare… Ma è Venere che vi cambia il modo di sentire e di rapportarvi ai vostri affetti! Anche Saturno è a favore e aiuta soprattutto i nati nella prima decade che possono essere un po’ innervositi da Marte che è appena entrato in cancro! D’altronde non tutti i pianeti possono essere a vostro favore… C’è poi anche Giove e Mercurio che remano contro, ma soprattutto per i vostri affari, che, specialmente per i nati nella metà del segno, possono avere un freno alle attività.

Acquario ♒

Molti di voi stanno cercando di capire cosa fare per ottenere il meglio di Giove e Mercurio… Perché sicuramente hanno avuto delle buone occasioni… Dopo aver fatto l’esperienza di Saturno, avete imparato ad apprezzare anche le realtà più stabili e sicure. Avete imparato che cambiare sempre strada può diventare stancante e che si può contare solo sulle persone che abbiamo costruito nel tempo. Troppi cambiamenti e avventure, non permettono di costruire cose durature e stabili. Per ora c’è sempre un vento favorevole che spira dall ariete ma dovete piantare qualche seme o sarà tempo perso. Venere è ambigua, si congiunge con Urano e può creare qualche dissapore sentimentale. Per maggiore chiarezza, nei sentimenti, meglio aspettare che passi nei gemelli, segno affine al vostro e sarete in grado di dare risposte più serene al vostro partner.

Pesci ♓

Quasi tutti i pianeti sono ben messi. C’è da fare i conti solo con Saturno che si trova all’inizio del segno e riguarda questi nativi, che probabilmente non sono ancora riusciti a capire cosa sta succedendo… Spesso Saturno ci vuole insegnare qualcosa, ma non sempre noi vogliamo imparare. Ma nella vita, non sempre si riesce a vivere secondo il nostro cuore e bisogna avere la lungimiranza di adattarsi alle circostanze! Facile a dirsi… Ma nessuno è mai stato consenziente ai cambiamenti forzati. Per questo motivo il mio consiglio è di provare ad assecondare il pianeta e non fare resistenza attiva, casomai farla passiva, che a voi, come a noi del segno del cancro, viene benissimo… Ma alla fine bisogna fare un compromesso e accettare anche il cambiamento. Marte è positivo, in cancro è quindi può fare da ricarica energetica per un periodo in cui dovrete affrontare qualche lotta vostro malgrado.