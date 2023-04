L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 10 al 16 aprile

Ariete ♈

La settimana dovrebbe rappresentare un vero e proprio consolidamento delle posizioni. Giove si congiunge al Sole, diventa un vero e proprio motore per tutti i nativi, ma specialmente i nati nella seconda parte del segno, poi la Luna, che transita in sagittario fa un potente e benefico aspetto con Sole e Giove. Ci dovrebbe essere un effetto positivo per tutti, qualcosa che si noti. Spesso è un settore specifico che si assesta o si realizza, voi, siate furbi e assecondate quel punto della vostra vita che vedete sta evolvendo positivamente… È difficile che tutto diventi rose e fiori… Ma un risultato buono, anche per un settore, diventa un potente stimolo a migliorare anche gli altri aspetti che compongono la nostra esistenza. Marte è entrato in cancro, da qualche giorno e non è in aspetto favorevole per voi, meglio non arrabbiarsi, perché non ottereste molto.

Toro ♉

Continua il beneficio del transito di Venere che è ormai negli ultimi gradi del vostro segno… Ma sicuramente deve avere rasserenato e confortato un po’ tutti. Anche i nati nella metà del segno, che sono un po’ disorientati e innervositi da Urano… Magari hanno anche trovato delle sorprese piacevoli… Magari qualche incontro un po’ inaspettato… Come vuole Urano! Ma l’effetto migliore è proprio il sereno benessere che irradia il pianeta quando si congiunge con il nostro Sole di nascita. Un po’ di refrigerio, diciamo così. Poi, per voi, che è anche il vostro astro guida, è stato un momento magico, quasi come una sorta di medicina che avete preso… Adesso preparatevi al nuovo incontro, forse anche più determinante, che darà un vero cambiamento alla vostra vita, l’ingresso di Giove, che è questione di pochi giorni… Attenti a non mangiare troppo, come spinge a fare il pianeta…

Gemelli ♊

Be, la buona notizia è che sta arrivando Venere e questo è sempre un piacevolissimo evento… Il pianeta vi alleggerirà sicuramente il peso del transito di Saturno che sta interessando i nati nella prima decade. Questi dovranno fare più attenzione a quello che si verifica nella loro vita, prestino attenzione, poiché possono scoprire di dover rivedere alcune cose, come suggerisce il pianeta della riflessione… Poi è sempre bene diventare più osservatori e riflettere su quanto accade, perché Saturno ci porta a rivedere i nostri progetti e i nostri rapporti che potrebbero essere riconsiderati. E magari alcuni potrebbero essere chiusi, ma in vista che se ne aprano altri, più maturi e adatti a noi… Spesso Saturno taglia per far sì che cresca meglio qualcos’altro…

Cancro 🦀

Per tutti i nativi c’è un invito alla calma… Vi ricordo che Marte è in transito, ora riguarda soprattutto i nati nella prima decade, ma il suo passaggio prima o poi riguarda tutti… Abbiamo un buon rapporto con Venere che sta facendo un passaggio in toro, buono per noi, Giove è sempre in aspetto dissonante e crea confusione nei nostri conti e nella nostra burocrazia, come se ce ne fosse bisogno… Già siamo allergici a tutto questo mondo arido e freddo che detestiamo con tutto noi stessi, ma il significato è quello e la riprova è che io stesso sono alle prese con multe e gabelle…. Quindi, armiamoci di pazienza e prendiamo il toro per le corna, come si dice… Presto tutto cambierà per il meglio….

Leone 🦁

La settimana comincia con un successo clamoroso… Qualcosa di eclatante, perché Giove è congiunto al Sole e ambedue fanno un aspetto molto positivo con la Luna…. Quindi sarà qualcosa di più profondo del solito ma anche di pubblico e popolare…. Quando è coinvolta la Luna, c’è sempre un grande ritorno di popolarità e questo fa presagire che facciate dei grandi successi, soprattutto in campo lavorativo. Adesso gettate le basi per i prossimi cantieri, ora che avete sempre Giove in aiuto e propizio, sarà meglio organizzare quello che poi svilupperete in seguito. Se aspettate troppo, potreste avere in seguito dei ritardi o situazioni più ingarbugliate del previsto… Agite adesso.

Vergine ♍

Certo che non si può nascondere il fatto che Saturno essendo entrato in pesci, ora è opposto al vostro segno. È un dato di fatto che è meglio considerare. Ora riguarda soprattutto i nati nella prima decade. Se vedete che si chiude qualcosa, non vi opponete, sarebbe peggio e forse doloroso anche… Il consiglio è di lasciare andare quello che Saturno vuole togliervi… Poi tutto tornerà a voi, magari con gli interessi! Poi tenete conto che Venere è in toro ed è positiva, quindi vi deve aver regalato dei bei momenti, o addirittura fatto incontrare qualcuno…. Può essere qualcosa di importante e magari di più definitivo… Anche di insolito e d imprevisto, grazie ad Urano e quindi accettate le sorprese! Potrebbero essere anche molto interessanti…

Bilancia ⚖

C’è sempre l’opposizione di Giove e del Sole, e anche Marte è in un aspetto dissonante per voi. Diciamo che non è tutto così semplice da gestire. Gli imprevisti sono possibili e magari non così piacevoli… Attenti alle carte e alle scartoffie che devono essere tenute in ordine, ma anche le parole è bene che siano pesate e tenute sotto controllo… Marte può spingere a rompere le cose, sia nei fatti, sia semplicemente con parole fuori luogo che possono incrinare i rapporti. Non è il momento di fare troppo…. È un momento delicato, in cui la capacità di discernere è più importante della voglia di fare…. State calmi e ponderate attentamente le vostre parole e le vostre azioni. Per agire è meglio aspettare che qualche pianeta importante passi in gemelli, segno a voi affine.

Scorpione 🦂

Saturno è entrato in pesci, per voi è positivo, ma porterà una grande forza, si, ma severa e duratura… Niente di passeggero o superficiale ma tutto sarà serio, profondo e duraturo. Tenetelo a mente. Siete un po’ insoddisfatti e nervosi, causa Venere che transita in toro, per alcuni poi, crea un vero e proprio intrigo da risolvere, chi ha Urano opposto, e bisogna trovare un modo per uscirne. La diplomazia non è il massimo per voi… Ma l”intelligenza non vi manca, quindi cercate di uscirne con abilità e non avrete problemi. Poi tenete presente che tra poco entrerà anche Giove in toro e dovrete essere in grado di dare risposte a problemi da risolvere, sia in termini economici che di rapporti.

Sagittario ♐

Siete sempre sospinti da una potentissima corrente energetica dovuta alla congiunzione di Giove con il Sole in ariete, di cui godete, un aspetto molto positivo, poi la settimana comincia anche con una Luna che transita da voi, aggiungendo un ulteriore energia per cui devono accadere sicuramente delle novità e decisamente positive. Molti di voi stanno iniziando grandi progetti e hanno aperto dei cantieri… Ma, per i nati nella prima decade, vi sono delle considerazioni a parte, perché Saturno è entrato in pesci e può richiedere un lavoro a parte di analisi e attenzione, tanto da poter causare dei ritardi. Voi fate buon viso e considerate che gli insegnamenti di Saturno, anche se a volte sono pesanti, sono sempre veri, e alla lunga, potrebbero rivelarsi utili…

Capricorno ♑

Dovete avere avuto due settimane indimenticabili per l’amore… Venere è ancora in transito in toro, è nel suo elemento migliore per voi, è la realizzazione del piacere e del benessere, porta a godere della vita e dei suoi piaceri… Voi è difficile che vi lasciate andare, ma in certi momenti non potete fare nulla… Anche voi, alla fine, avete un cuore… È difficile che facciate entrare qualcuno… Ma se riesce a superare tutte le prove che mettete sulla strada… Poi, diventa un tutt’uno con la vostra parte più profonda e questo è poi quello che desiderate realizzare. Solo cose serie e uniche, come voi. Attenzione a conti, carte e multe, perché Giove è sempre in aspetto dissonante e bisogna essere vigili!

Acquario ♒

Dalla vostra parte c’è Giove e il Sole, che sostengono sontuosamente soprattutto i nati nella terza decade…. I quali possono scoprire delle vere e proprie fortune inaspettate… Nuovi incarichi e nuovi personaggi incontrerete per darvi una mano a ritornare come eravate prima del passaggio di Saturno… Ma ora avete una nuova versione della vita, più stabile, meno avventuriera e superficiale, avete imparato ad apprezzare le cose sicure, profonde e soprattutto stabili! A un certo punto bisogna mettere le radici.. Da qualche parte…. Saturno vi ha costretto, molto probabilmente, ma adesso avete capito che tutto questo è un insegnamento che può fare la differenza! Approfittate ora che è il momento giusto per fare, e per contattare…

Pesci ♓

Avete una bella spinta ad agire, grazie a Marte che è in transito in cancro… Quindi una insolita forza vi pervade e una ancor più insolita aggressività! Approfittatene e fate nuove conoscenze, perché ora, i nuovi incontri, potrebbero essere quelli che durano tutta la vita! Questo è quello che porta Saturno, se toglie qualche ramo secco, anche dolorosamente, poi ci fa incontrare persone molto più importanti per noi, gente che non dura una stagione… Ma può essere valida anche per tutta la vita. I più presi dai grandi lavori di ristrutturazione… Diciamo così, sono i nati nella prima decade, che hanno Saturno che sta passando, anche con una grande forza, perché in aspetto positivo con Marte. Approfittatene e agite con serietà e profondità, che questo è quello che vuole Saturno…