L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 17 al 23 aprile

Ariete ♈

Giove e il Sole sono nella terza decade e stanno favorendo questi nativi. Tutti loro stanno ricevendo una spinta a fare e in qualsiasi direzione… Va bene così, agite e gettate semi, perché daranno un ottimo frutto. C’è un grande fermento intorno a tutti gli arieti, ma quelli che sono nati nella parte finale sono i più stimolati… Marte è in cancro e può invece innervosire i nati nella prima decade, che lo hanno in aspetto dissonante di quadratura. Attenti alle parole e non date seguito a qualunque provocazione, è meglio evitare, siete troppo sovraccaricati e non vi rendete conto delle reazioni che potreste avere. Più riflessioni che iniziative, per il momento.

Toro ♉

Venere è uscita dal vostro segno, ma dovrebbe avere lasciato una bella sensazione di pace e di tranquillità in tutti i nativi… Adesso sono quasi congiunti Mercurio e Urano, che si trovano circa nella metà del segno e stanno movimentando la vita a questi nativi… Il transito non è di per sé particolarmente difficile, ma è sicuramente un potente stimolo a fare, a prendere decisioni e ad avere una gran voglia di prendere iniziative… visto i pianeti, direi commerciali o affaristiche… Ma è bene guardare sempre a 360 gradi, perché nella vita da un incontro può nascere qualunque cosa… Ecco, occhi aperti e tenuto conto che sta arrivando pure Giove e il Sole, credo proprio che per voi sia un momento di ottime occasioni…

Gemelli ♊

Venere è in transito nel vostro segno e quindi, cercate di divertirvi… Quando questo pianeta ci tocca da vicino, il suo effetto è importante e sempre positivo! Magari è solo un momento di benessere e di serenità personale, qualcosa che avvertiamo in solitudine, ma l’effetto è sempre altamente rasserenante e benefico, e ben lo sapevano gli antichi, che gli hanno attribuito il dominio del cuore… Quindi una bella sensazione o un bel momento da vivere è assicurato, ma non possiamo fare i conti senza considerare che Saturno non è più a vostro favore… ma ora è in aspetto di quadratura. Calcolate bene a che grado è il vostro Sole di nascita, e se avvertite che dovete essere sotto tiro… fate i furbi, come sapete fare voi… in questo siete i migliori dello zodiaco, e assecondate gli eventuali scossoni di assestamento… È Saturno che vuole fare terra bruciata per poi far nascere un nuovo raccolto…

Cancro 🦀

Carissimi cancerini… confratelli… Marte sta transitando nel nostro segno… E per molti di noi è suonata la sveglia… Ma non siamo un segno di guerrieri, ma piuttosto di poeti e soprattutto di sognatori e figurati che c ‘azzecca Marte con noi! Diciamo quindi che siamo infastiditi, come quando ci svegliano troppo presto… Un vero e proprio crimine! Per noi il sonno è la nostra linfa vitale… Ma prendiamo atto che il pianeta della guerra è momentaneamente nostro ospite e non arrabbiamoci troppo…. Tra poco arriverà Venere, più adatta a noi, che tra teiere e salotti ci troviamo molto meglio che in battaglia. Ma non fateci arrabbiare… Che a volte anche una teiera sulla testa può fare male!

Leone 🦁

I super favoriti sono i nati nella terza decade, che sono sotto il transito positivo e molto potente di Giove e del Sole, che sono anche congiunti in ariete. A questi leoni, devono presentarsi ottime occasioni per sia lavorare con successo, sia incontrare persone che potrebbero diventare molto importanti per loro… In tutti i sensi… Quindi, occhi aperti e guardatevi intorno, molte sono le possibilità per voi, non perdete tempo in dubbi e incertezze, non è questo il momento. C’è qualche nervosismo per alcuni nati verso la metà del segno, causa Urano sempre quadrato in toro, ma a cui si è aggiunto Mercurio, quindi c’è un effetto destabilizzante sul settore degli affari e della comunicazione… Tenetene conto e non abbassate la guardia.

Vergine ♍

Allora, diciamo che il quadro generale è complicato… Bisogna analizzare con cura e voi per analizzare le cose siete i migliori dello zodiaco! Non fate di tutta un erba un fascio, è il nostro caso! Calcolate con attenzione il vostro grado di nascita, dove si trova il vostro Sole. O qualunque altro pianeta. Fate caso a questo e poi tirate le conseguenze… Saturno, inutile fingere, è in opposizione e può essere veramente un ostacolo, anche molto duro, ora è all’inizio del segno dei pesci, quindi coinvolge i nati nella prima decade. Attenzione ai segnali che ricevete, non bisogna trascurare nessun dettaglio, tutto deve essere attentamente valutato. Se vi costringe a qualcosa che non è di vostro gradimento, cercate di adattarvi… sarà meglio per tutti… quando taglia e pota, è affinché in seguito, cresca qualcosa di nuovo e più adatto a voi… Questa è la logica che ci spiega lo zodiaco…

Bilancia ⚖

Certo che il transito di Venere nei gemelli lo dovreste avvertire… un effetto balsamico e gratificante, di cui avevate assolutamente bisogno! Piacere di piacere agli altri e forse anche soprattutto a voi stessi… Spesso anche da soli possiamo darci una bella gratificazione, magari comprandoci un bel vestito… Con i tempi difficili che ha causato l’opposizione di Giove, forse è da tanto che non spendavate per cose futili… ma che sono così gratificanti! Io sono sicuro che Venere darà a tutti i nativi della bilancia un bel sospiro di sollievo… Ricordatevi che ci sono sempre Giove e il Sole in opposizione, ora ai nati nella parte finale del segno, che devono avere più accortezza nel muoversi… Carte, firme e multe devono essere controllate…

Scorpione 🦂

Siete più battaglieri del solito, con questo Marte in cancro che vi sostiene e vi sprona, come se ce ne fosse bisogno! Ma adesso è così e l’effetto è quello. Ci dovrebbe essere un surplus di energia e cercate di essere costruttivi e di non sprecare questa ulteriore spinta che avete. Potreste ottenere più del solito, il che non è male per voi. C’è sempre l’opposizione di Urano a cui si è aggiunto Mercurio, ma riguarda i nati nella metà del segno, calcolate bene i gradi, per considerare la vostra situazione. Occhio a non fare discussioni inutili, Mercurio può fare disordine nei vostri affari e la coalizione di Urano può riservare anche delle sorprese inaspettate, forse destabilizzanti. Ragionate con calma, e trovate un accordo con il contendente. Non sempre conviene fare la guerra. Fate attenzione agli affari e alle eventuali firme, ci vuole molta attenzione.

Sagittario ♐

La terza decade è la più favorita, grazie al trigono di Giove e del Sole in ariete. Molto favoriti, perché i due pianeti sono anche congiunti e fanno un effetto molto potente. C’è un flusso di energia che può veramente aprire delle porte, che magari non si aprivano da tanto tempo… Ci possono essere delle piccole cadute di tono e di energia, perché Venere è in gemelli, quindi in aspetto di opposizione e non vi supporta ma un po’ vi nega il suo favore… Può farvi credere che non siete in perfetta forma, ma è solo un momento passeggero, appena cambierà angolatura ritornerete gli inguaribili entusiasti di prima! I nati nella prima decade, tengano presente che Saturno può costringere a dei cambiamenti che non sempre sono facili da fare… Chi sente il suo influsso, lasci correre… Se ci adattiamo senza resistere, tutto diventa più semplice.

Capricorno ♑

Adesso siete più in sintonia con gli affari che con i sentimenti… Venere è passata in gemelli e non ha più influenza su di voi, quindi siete ritornati i soliti super razionali e super efficienti lavoratori instancabili! Mercurio si è unito a Urano in toro e vi sostengono entrambi e messi così in coppia, potrebbero essere i più forti sostenitori di qualche novità in campo economico! Anche qualche sorpresa inaspettata potrebbe esserci, visto che Urano è il pianeta dell imprevisto! E se c’è, deve essere positivo, dato l’aspetto tecnico… Saturno è pure di sostegno e solo Giove e il Sole sono in aspetto più difficile per i nati nella terza decade, che devono fare attenzione alle spese… E pure alle carte e a quello che firmano! Leggete bene prima di iniziare…

Acquario ♒

Il quadro generale è ottimo per alcuni… Chi è sotto il benefico transito di Giove e del Sole cioè i nati nella terza decade e proprio verso la fine del segno, hanno una carica e una fortuna per gli incontri e per la loro realizzazione personale e per i progetti di lavoro… Venere è in ottimo aspetto con voi, transitando in gemelli e quindi facendo un aspetto molto positivo per voi! Ci saranno molti inviti, e la possibilità di fare nuove conoscenze e magari anche qualcosa di più… Venere è pur sempre il pianeta dell’amore, chissà. C’è solo un aspetto dissonante, ma Urano è da tempo che vi crea fastidi, ma ora si è aggiunto Mercurio e la possibilità che ci siano delle stranezze, si è moltiplicata notevolmente… Non è tutto oro quello che luccica è un proverbio sempre valido…

Pesci ♓

Sapete che Saturno è in transito da voi e questa è una notizia! Alcuni dovranno avere la pazienza di rivedere la propria vita, ma soprattutto si può trattare di un rivedere e di riconsiderare qualcosa che il pianeta della saggezza e della maturità vi farà capire bene. Il riassestamento è più probabile per i nati nei primi giorni del segno. Contate bene a che grado si trova il pianeta, può essere utile per capire che succede… Se ci sono cambiamenti imprevisti, non si può fare altrimenti… Assecondando il cambiamento che impone Saturno, si evita che ce lo imponga con le cattive… Ci si mette anche Venere che transita in gemelli e può far vedere più nero di quel che è effettivamente… Stranamente sono gli affari che hanno la meglio in questo momento, grazie a Mercurio che transita in toro, ma tra poco, avrete anche Giove che vi aiuterà per i necessari cambiamenti… E saranno in meglio!