(Adnkronos) – Taglia il traguardo dei 40 anni AISLA – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica “Non c’è modo migliore per celebrare che cogliendo due successi, l’approvazione del nuovo farmaco Tofersen e le linee guida dell’Inps, per cui ci battiamo da dieci anni – dichiara Fulvia Massimelli, Presidente Nazionale AISLA – Questo porterà finalmente a maggiori tutele e garanzie per tutta la nostra comunità”.