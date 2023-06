L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 5 al 11 giugno

Ariete ♈️

La settimana comincia con una bella carica… Marte è in pieno transito nel leone, segno del vostro stesso elemento, il fuoco, e questo è un grande stimolo verso la realizzazione dei vostri obiettivi! Poi, è appena entrata anche Venere, che porterà anche un addolcimento delle circostanze in cui potreste trovarvi… tutto migliorerà, aumenterà il vostro senso di benessere fisico, potreste superare piccoli disturbi e paure, insomma, con l’arrivo di Venere, che poi, resterà per un bel po’ di tempo nel leone, si vive sempre in armonia con noi stessi e con la vita intorno a noi. Anche il Sole in gemelli è una spinta positiva… è quasi impossibile opporsi a voi, avete troppa voglia di fare… e troppa energia a disposizione… approfittate del momento ottimo.

Toro ♉️

Il più potente alleato zodiacale lo avete voi… Giove… quindi attenzione a non perdere le occasioni. È proprio nei primi gradi del segno e quindi chi è nato nei primi giorni del toro è quello che può avere più effetti. Chi è nato a cavallo tra le due ultime decadi, è preso da imprevisti e strane faccende, visto che sta transitando Mercurio che si è unito a Urano e qualche strano fenomeno è probabile che si verifichi. Può esserci qualche incomprensione con il partner, perché Venere e Marte sono in leone e possono confondere più che aiutare, facilmente si creano delle incomprensioni e fraintendimenti che possono incrinare questo piacevole momento di benessere dovuto a Giove. Voi puntate in alto e datevi da fare.

Gemelli ♊️

Sta transitando il Sole… e questo non può essere trascurato. C’è sempre qualcosa che rinasce, o in noi stessi o intorno a noi, quando facciamo il compleanno. Per fortuna Venere e Marte sono in leone e quindi vi sorreggono, e cercano di fare da muro a tutti gli esami che vi sta facendo Saturno… che per il momento è concentrato sui nati nella prima decade!

Che effetto fa questo quadro planetario estremamente conflittuale è difficile giudicare, al solito va visto il proprio cielo personale per cercare di capire il più possibile le cose. Sappiamo che Saturno può bloccare un settore o addirittura chiuderlo, ma la vita si svolge in più direzioni e va calcolato bene dove impegnarsi di più! Gli aspetti astrologici, sono piuttosto un calcolo statistico di quello che è successo a chi ha vissuto prima di noi… tutta saggezza raccontata…

Cancro ♋️

Venere è appena uscita dal segno, e siamo rimasti un po’ disorientati… è un po’ come se ci fossimo appena alzati… facciamo fatica ad tornare sulla terra! Siamo fortunatamente sostenuti da Giove in toro e da Saturno in pesci, ma Venere era tutta un’altra cosa! A un vero cancerino è la dimensione affettiva che lo condiziona, pure se sta al vertice del mondo, Giulio Cesare che era cancro, sempre nel profondo resta legato agli affetti e forse soprattutto al ricordo degli affetti… insomma, adesso si può fare carriera, ottenere quello che vogliamo, ma non sempre ottenendo una gratificazione affettiva. Molti dei nati opteranno per un riconoscimento legale di antichi legami affettivi… è il suggerimento di Giove e di Saturno che tendono a far legalizzare tutto.

Leone 🦁

Già Marte vi sosteneva, adesso che è arrivata anche Venere, potete immaginare qualunque obiettivo che lo potete raggiungere facilmente e restare anche soddisfatti. C’è una grande energia che vi spinge a prendere iniziative, anche il Sole in gemelli è benzina nel vostro motore e sarà difficile tenervi testa! Solo dovrete fare attenzione al vostro settore legale che potrebbe avere qualche intoppo…Giove è in toro e non è molto favorevole a voi, poi è da tanto tempo che Urano vi fa qualche tranello e ora che si aggiunge pure Mercurio, c’è da stare svegli per non incappare in qualche trappola cartacea o solo di qualche incomprensione verbale… quindi attenzione a quello che dite e soprattutto a quello che firmerete.

Vergine ♍️

C’è sempre Saturno che può trasformare la vostra vita in un rebus da decifrare… lui nasconde sempre tanti insegnamenti di cui vorreste fare a meno… ma il cerchio zodiacale è un algoritmo troppo perfetto e prende e da con precisione matematica. Adesso è il transito che non accetta sconti e vi può sembrare molto duro ma il processo è quello della fortificazione di voi stessi. Spesso si resta soli e sembra che non possiamo resistere alle tempeste…ma quando vediamo che è passata, siamo stupiti che ci sentiamo più forti e determinati! Il cielo è dei violenti… e più espressione di volontà di questa… con Giove che invece è molto positivo, può presentarsi più che un salvagente, un bellissimo veliero.

Bilancia ♎️

Tutto migliorerà per il vostro segno. Il Sole è in gemelli ed è molto positivo, vi sostiene e vi da energia, Marte è in leone e quindi vi aiuta nella giusta grinta per raggiungere lo scopo che vi siete prefisso… Venere è appena entrata in leone e quindi è positiva anche lei, che poi è il vostro astro guida… quindi particolarmente efficace per voi. Praticamente tutti i pianeti dello zodiaco sono stati disposti a favore! Che dire, cercate di approfittare di questa spinta per tutto… uscite, prendete iniziative e accettate tutte le proposte che vi faranno… qualunque cosa può nascondere futuri sviluppi, inaspettatamente positivi.

Scorpione ♏️

Certo che non posso negare che molti pianeti vi ostacolano apertamente… ma proprio quasi tutti indistintamente… voi, fate lo slalom tra gli ostacoli che vi metteranno praticamente ovunque! Dal toro, Giove, Mercurio e Urano, in particolare per i nati tra la seconda e la terza decade, c’è un opposizione che può bloccare molti progetti e vostre iniziative. Per ottenere quello che volete, dovrete duellare con più avversari e solo impegnandovi riuscirete a vincere e non sempre! Anche i pianeti in leone possono frenare le vostre idee e non rendervi facile nulla. Solo con un grande impegno e soprattutto con il vostro potere chiaroveggente, saprete ottenere quello che volete ottenere. Qui si vede la stoffa…

Sagittario ♐️

Be,ci sono a favore Venere e Marte che transitano in leone, un segno del vostro stesso elemento…loro sono alleati e collaboratori che vi sosterranno. Il Sole è in gemelli e vi può causare piccoli cali di energia o addirittura spegnere il vostro entusiasmo sul nascere, sfiduciandovi e non facendovi sentire pronti e scattanti…poi c’è sempre Saturno che può bloccare molti di voi, soprattutto I nati nella prima decade che sono interessati dal suo transito, ora proprio per loro, ci potrebbe essere qualche momento difficile, che necessita pazienza e particolare attenzione, niente va sottovalutato e preso alla leggera, Saturno vuole che siate forti. E vi conviene aspettare che accadano gli eventi…voi adeguatevi e non opponetevi!

Capricorno ♑️

È una settimana di primavera per voi…siete particolarmente felici, molti pianeti che transitano in toro, vi sono potentemente alleati e con Giove che è in aspetto ai nati nei primi giorni del segno, in particolare, ma anche Mercurio, che si unisce a Urano per appoggiare i nati tra la seconda e la terza decade, che potrebbero avere delle vere e proprie opportunità venute chissà come…impreviste ed inaspettate. Molti sono più seri e profondi del solito, perché anche Saturno è in aspetto positivo, e infonde profondità e voglia di stabilità emotiva che voi avete già di vostro in abbondanza…. guardate che con Giove e Saturno in così bell’aspetto, sarà molto facile concludere con un matrimonio quello che era un semplice flirt!

Acquario ♒️

C’è ancora qualche intoppo burocratico…dovete controllare bene dove impegnarsi, perché potreste perdere tempo, non sarà facile concludere il vostro lavoro. Molti elementi sono causa di distrazione e ritardi. Marte è in leone, quindi opposto e può farvi arrabbiare ma nel modo sbagliato, quindi, cercate di analizzare bene il vostro comportamento. Anche Venere sta per entrare in leone e quindi potreste essere più inquieti e insoddisfatti del solito. Poi c’è sempre il gruppo dei pianeti in toro che fanno un aspetto difficile anche loro! Si fanno sbagli di valutazione facilmente, state attenti a cosa fate e cosa dite. Per non parlare di quello che dovete controllare per firmare i documenti! Avete dalla vostra, il Sole in gemelli, che vi sosterrà con una bella energia.

Pesci ♓️

State faticando non poco per tenere a bada Saturno…che per il momento riguarda i nati nella prima decade che stanno cercando di mettere a posto tutta una vita! Questo almeno è quello che imporrebbe Saturno, ma poi tutti cercano di trovare delle scuse o di prendere tempo… il mio consiglio è di accettare il più tranquillamente possibile le novità che si presenteranno inevitabilmente e di non eccedere mai nelle reazioni. Più ci si adatta a tutto questo e più sarà facile trovare un nuovo equilibrio! Che in fondo, di questo si tratta, ogni volta che si deve cambiare qualcosa, c’è una crisi, si tende a reagire e poi si trova un nuovo equilibrio. Ma con Saturno, si è maturati…quindi si affronterà tutto con una diversa consapevolezza della vita.