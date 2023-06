L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 12 al 18 giugno

Ariete ♈️

La settimana comincia anche con la Luna di passaggio che può creare veramente dei piccoli accadimenti, sorprese o soluzioni a vecchie situazioni che stagnavano….perché nel suo passaggio che porta sempre delle novità, crea degli aspetti astrologici positivi con i due pianeti che transitano in leone, Marte e Venere. Poi anche il Sole transita in aspetto positivo per voi e magari si possono prendere iniziative o fare nuovi progetti, insomma c’è un aria di fermento e di entusiasmo che si avverte! Fate ora i vostri programmi per la prossima estate, ora avrete il giusto entusiasmo per fare grandi progetti e vedere realizzare un percorso che pensavate da tempo. La settimana sarà molto piacevole e soprattutto produttiva.

Toro ♉️

Allora, la situazione è questa…i potenti pianeti, quelli che fanno la storia dell’uomo, scandendo come un orologio i tempi della vita, Giove e Saturno, sono a vostro favore…Giove anzi è proprio vostro ospite e sarà difficile che non ve ne accorgiate, ma sicuramente tutti ne sentirete un peso benefico! Lui dovrebbe avere un bellissimo effetto su tutti I fronti, sia nel pubblico che nella vita privata e di relazione. Tutti quelli che incontrerete adesso, vanno presi in considerazione perché potrebbero avere un effetto positivo, magari a lungo andare. Sicuramente siete più sicuri di voi stessi e da tempo non eravate così determinati e stabili nei vostri pensieri. E siete anche aiutati a realizzare quello che avete in mente. Saturno darà il cemento a quello che inizierete ora grazie all ottimismo che vi infonde Giove…

Gemelli ♊️

Molti pianeti vi sostengono, specialmente il Sole che sta transitando nel vostro segno e porta sempre entusiasmo per fare tutto…è sempre il più potente energizzante naturale che abbiamo…poi ci sono anche Venere e Marte che transitano in leone e quindi anche loro hanno un peso positivo, e quindi non mancheranno occasioni e belle novità. Ci sarà un grande fermento di lavoro e magari molti faranno nuove conquiste…visto il coinvolgimento di Venere che rimane sempre il pianeta dell’amore. Ma i nati nella prima decade, circa, devono avere presente che Saturno è in aspetto dissonante e quindi può fare da blocco a certi aspetti della vita. Chi sente il suo effetto piuttosto limitante e spesso frustrante,lasci perdere di opporsi…e osservi con distacco quello che succede…

Cancro ♋️

Noi cancerini vorremmo dormire e sognare…ma ora c’è da fare…quindi attenzione, bisogna svegliarsi. Sta per arrivare il nostro compleanno, a cui teniamo sempre tanto, essendo legato ai nostri ricordi, ed è sempre un momento speciale per noi…ma adesso che abbiamo Giove in toro che vuole farci fare carriera…e Saturno in pesci che vuole che sia una carriera solida e non effimera come spesso ci è capitato…insomma dobbiamo guardarci intorno e ballare con la musica che suonano! Al momento non abbiamo molti ostacoli che ci bloccano, anzi, direi che possiamo ottenere quello che aspettavamo da tempo e che non arrivava…tra l’altro, a breve, entrando pure il Sole nel nostro segno, ci sarà un ulteriore spinta positiva…quindi, tutti svegli e non dormiamo…anche se ci costa un pochino…

Leone 🦁

Ci sono di passaggio Venere e Marte…la buona notizia è che Venere resterà per un bel po da voi…e a molti, sicuramente, cambierà la vita. Marte è più effimero nei suoi effetti e può essere utile soprattutto per dare una spinta positiva e certe idee o iniziative che bisogna prendere. Spesso è molto rumore per nulla, se non si accompagna a una serietà di percorso o a un impegno costante. Gli scatti, anche momentanei, possono essere utili per decidere o concludere, ma per un risultato importante ci vuole la costanza e la perseveranza, che non sono prerogative di Marte. Saturno è fortunatamente neutrale…ma Giove no,è può darsi che non tutto scorra lievemente…il mio consiglio è di fare attenzione a quello che firmerete…a non perdere tempo con persone che non vi convincono, perché con Giove in cattivo aspetto, i fanfaroni o peggio, gli imbroglioni, potrebbero aggirarsi dalle vostre parti!

Vergine ♍️

Insomma, abbiamo fatto una bella trincea per resistere agli eventi avversi…ora è il momento di seguire l’esempio di una vergine del passato, che è la nostra scuola di vita…parlo di Elisabetta l che fu molto scaltra…quando vide che fosche nubi si addensavano all’orizzonte… si ritirò in campagna e attese che tornasse il sereno…dunque pure se non aspettate un trono su cui sedervi, è sempre una buona politica, quella di ritrarsi e di osservare…ci siamo capiti? Saturno è in opposizione e quindi può capovolgersi qualunque situazione… voi, fate buon viso a tutti e osservate bene dove impegnarsi di più…c’è sempre Giove che è fortemente alleato e può essere un aiuto inaspettato per risolvere un momento difficile. Nervi d’acciaio e pazienza di santi, saranno utili per il momento.

Bilancia ♎️

Per voi è un momento speciale, direi proprio che è un salto in alto quello che state facendo…il Sole transita in gemelli e sta rinvigorendo i vostri corpi ,dandovi energia e anche voglia di fare, poi, molto importante è che Venere è in leone, fa un aspetto molto positivo per voi e lo farà per molto tempo…e pure Marte è in leone e quindi vi vuole aggressivi e scattanti…addirittura è arrivato anche Mercurio in gemelli a darvi un consiglio, quindi, sicuramente ci saranno tante occasioni per ottenere un buon risultato, sia per il vostro lavoro che per la vita sentimentale che sarà molto gratificante. Con questo Mercurio, avrete una particolare brillantezza in società, sarete svelti, vincenti e invitatissimi ovunque…

Scorpione ♏️

Un periodo piuttosto burrascoso…settimana di equivoci e perdita di tempo…con questo quadro astrale! Voi ,mettete in campo il vostro fluido magnetico, che vi ritornerà utile. C’è Giove che può avere un effetto deformante sui vostri affari e soprattutto può confondere la visione, e sarà difficile mettere a fuoco, per vedere bene dove impegnarsi. Non vi fate perdere la bussola della navigazione, ciò che era partito per mare,ci metterà più tempo per arrivare a destinazione! Non vi fidate di promesse e giuramenti, andate all’osso subito e cercate di concludere. Tutto quello che può essere promesso, può non essere mantenuto! Spesso le persone si limitano a dire, ma non sempre poi lo fanno. Con troppi pianeti che fanno i capricci, meglio non fidarsi troppo…

Sagittario ♐️

Dopo il brusco arresto delle opportunità che avete avuto per causa del quadrato di Saturno che può bloccare molti settori della vostra vita, e poi l’opposizione di Mercurio che si aggiunge al Sole, e questo può aumentare il senso di disagio e quindi non rendervi così sicuri e propositivi come al solito…finalmente potrete trovare due nuovi e potenti alleati, con Marte che è da un po in leone, ma soprattutto con Venere che sosterrà in leone per un lungo periodo e farà un aspetto positivo e potente con il vostro Sole di nascita. Questo migliorerà il vostro quadro astrale e vi sosterrà anche nel pesante lavoro che sarete costretti a fare per rispettare le scadenze che suggerisce il transito di Saturno. Quello è un processo inderogabile e più lo accetterete sereni e meglio sarà.

Capricorno ♑️

Settimana molto produttiva per tutti I nativi che hanno un buon momento planetario, ma i più stimolati, saranno soprattutto i nati nella prima decade, che potrebbero eccedere in iniziative e progetti…tanto sono spinti…sia da Giove che può avere un effetto molto potente e tangibile, sia da Saturno che è più sottile e sotterraneo, ma non meno importante, anzi, è più determinante per i tempi lunghi della vita e quindi attenzione alle vostre scelte, perché le ritroverete con voi a lungo…per fortuna che non amate le cose passeggere e superficiali, quindi siete già predisposti a ciò che è duraturo e stabile…adesso che è uscito Mercurio dal toro, potrete lasciarvi un po più di tempo libero per poter riposare…

Acquario ♒️

Non è proprio una settimana rilassante per voi, questa…siete brillanti e scattanti grazie a Mercurio e al Sole che transitano in gemelli e vi danno una bella carica, ma ci sono troppi pianeti che fanno aspetti difficili da districare e mettere in ordine. Venere e Marte sono in leone, quindi fanno opposizione al vostro segno…non aiutano, anzi, vi confondono il giudizio, poi c’è anche Giove in toro e si può creare un vero e proprio ostacolo per agire bene e in fretta…poi, chi è nato tra le due ultime decadi ha sempre, da molto tempo, il quadrato di Urano che può essere anche imprevedibile per il suo effetto…insomma per far fronte alle varie situazioni, dovrete barcamenarvi con abilità e diplomazia…

Pesci ♓️

State faticando più del solito, ovviamente, avete Saturno che sta facendo piazza pulita di tutto quello che ritiene superfluo…e anche se voi, non condividete le sue opinioni e vorreste attaccarvi come l ‘edera …a certe persone e a certe situazioni, lui è come un temporale a cui non si può opporsi…e sta spazzando via tutto…questo è quello che insegna Saturno e la tradizione astrologica, che poi è uno studio statistico bello e buono! Uno studio che analizza le vite da millenni…la settimana sarà più complicata causa il Sole e Mercurio che dal segno dei gemelli, possono aggiungere malintesi e chiacchiere al vostro nervosismo di base. Pazienza e distinguete bene le persone, le une dalle altre.