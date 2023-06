NP Digital si espande ancora in Europa con una nuova sede e Managing Director in Italia

(Adnkronos) –

MILANO, June 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — NP Digital, leader globale nel performance marketing end-to-end, è lieta di annunciare la nomina di Alberto Rossi a Managing Director della nuova sede italiana. Questo passaggio strategico segna un’importante pietra miliare nell’espansione di NP Digital, portando la sua esperienza di marketing digitale all’avanguardia nel mercato italiano. Segue un lancio di successo nel Regno Unito guidato da Brandon Smith nel 2021, e solo un mese dopo l’apertura in Spagna sotto la direzione di Luis Bergareche

Rossi porta una vasta esperienza di marketing e una comprovata esperienza nel guidare la crescita del business con risultati eccezionali nel panorama del marketing digitale. Rossi ha più di 20 anni di esperienza di lavoro con alcune delle più grandi aziende del mondo, tra cui Coca-Cola, Disney, Adidas, Eni, Barilla, Heineken, Sony, Samsung, LG e molti altri. In particolare ha fondato la prima agenzia omnichannel in Italia, un approccio moderno al marketing con crescente interesse e richiesta in Italia.

Con la sua vasta conoscenza del mercato italiano, Rossi supervisionerà tutte le attività di NP Digital in Italia, tra cui lo sviluppo del business, la gestione dei clienti, la leadership del team e lo sviluppo delle soluzioni. La sua profonda conoscenza del panorama imprenditoriale italiano, unita all’esperienza globale di NP Digital, alla tecnologia proprietaria e alla suite completa di servizi, posiziona l’azienda come partener per aiutare le aziende italiane nella crescita digitale.

“Siamo lieti di avere Alberto nel leadership team globale mentre ci espandiamo ulteriormente in Europa”, ha dichiarato Mike Gullaksen, CEO di NP Digital. “La sua passione per il marketing digitale omnicanale, la visione strategica e le forti capacità di leadership sono risorse per l’agenzia e per il nostro crescente portafoglio di clienti italiani. Siamo fiduciosi che con la sua guida, NP Digital si affermerà come il partner di riferimento per le aziende italiane alla ricerca di soluzioni di performance digitali misurabili e di impatto”.

L’espansione di NP Digital in Italia significa l’impegno dell’azienda a collaborare con le imprese locali aiutandole a navigare nel panorama digitale in continua evoluzione. Con una presenza fisica in Italia, NP Digital promuoverà relazioni più forti con i clienti italiani, acquisirà informazioni più approfondite sulle dinamiche del mercato locale e fornirà soluzioni su misura che affrontano le loro sfide e opportunità specifiche.

“Guardando al 2023, gli investimenti nel marketing digitale continueranno a crescere in Italia con Brand focalizzati su dati, contenuti e tecnologia”, ha affermato Rossi. “C’è una grande opportunità in Italia per aiutare i Brand con le loro strategie pubblicitarie sfruttando dati, insight e best practice provenienti dalle piattaforme proprietarie e dal Know-how di NP Digital”.

NP Digital è un’agenzia di performance marketing end-to-end focalizzata sia su Brand Enterprise che Small & Medium Business. Sostenuta dalla sua divisione tecnologica proprietaria con le piattaforme Ubersuggest, AnswerThePublic e Ads Grader, NP Digital è considerata una delle agenzie di performance marketing più premiate e in più rapida crescita nel settore. NP Digital vede il marketing attraverso un approccio consulenziale, visione olistica ed esecuzione verticale, con l’obiettivo di costruire partnership significative con i propri clienti. Queste partnership includono alcuni dei Brand Fortune 500 più importanti al mondo, oltre a organizzazioni di medie dimensioni sia BTB che BTC. NP Digital si estende in tutto il mondo con 750 dipendenti in 15 paesi diversi e 40 dei 50 stati degli Stati Uniti. Per maggiori informazioni visita npdigital.com.



