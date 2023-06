L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 3 al 9 luglio

Ariete ♈️

Settimana che comincia con una Luna in opposizione al Sole e entrambi che fanno quadrato ai nati nella metà circa del vostro segno… turbolenze… e può sembrare che le cose non vadano così per il verso giusto… per fortuna è un aspetto che si trasforma subito, rapidamente come è il passaggio della Luna. Sicuramente i più fortunati tra voi, sono i nati nella terza decade, che godono del trigono, un aspetto molto positivo, di Venere e di Marte in leone e che possono regalare molto entusiasmo e serenità, per vedere le cose molto diversamente… nonché creare anche delle sinergie con le persone circostanti. Insomma, quella che a volte può sembrare una fortuna o qualcosa del genere…l o zodiaco lo spiega come energie che ci stimolano o a volte ci bloccano!

Toro ♉️

Sempre Giove occupa la prima parte del segno e questi nativi, devono sentire un grande effetto su di loro. Un effetto a volte anche molto forte su alcuni, creando dei veri e propri colpi di scena assolutamente positivi, che possono aiutarvi nella realizzazione del vostro progetto di vita. A volte può essere un incontro che cambia tutto, o solo il lavoro o la vita di relazione o magari tutti e due…perché no. Nella vita le cose si possono trasformare sotto i nostri occhi e non ci accorgiamo… che a cose fatte! Potrebbe essere un momento speciale…quasi miracoloso per alcuni…ma veramente tutti sentiranno qualcosa che si muove per loro. I pianeti in cancro, aiutano anche loro, specialmente per il lavoro e il commercio, visto che si tratta del Sole e di Mercurio .Solo chi è nato nella terza decade può essere disorientato e confuso, causa Venere e Marte in quadratura dal leone…pazienza per un po.

Gemelli ♊️

Aspetti astrologici positivi per i nati nella terza decade, anche molto forti, visto che si tratta di Venere e di Marte, due pianeti molto importanti per un quadro astrale… quindi, energia e fortuna accompagnati dal caso… buone occasioni da non perdere… e anche buon fiuto per discernere bene… tra tante persone…. al momento per i nati nella prima decade, ci potrebbe essere qualche momento più pesante, perché Saturno, che è in aspetto di quadratura, si è fermato per diventare retrogrado, magari complicando certe situazioni e facendo sembrare tutto difficile da capire… meglio che osserviate con distacco le cose… sarà più facile adattarsi ai cambiamenti che devono verificarsi.

Cancro ♋️

Bè, stiamo tutti festeggiando il nostro compleanno… per noi così importante… ci riporta al passato… anche all’infanzia… così importante per noi…poi, astrologicamente c’è per tutti una buona energia, avendo Giove e Saturno in buon aspetto. Questo è soprattutto per i nati nella prima decade, i più toccati dai due pianeti. I nati a metà del segno sono presi da mille impegni, con il Sole che passa sul loro punto natale dando energia e anche Mercurio contribuisce per vivacità di pensiero e mente sveglia per fare qualche buon affare! Magari si può sistemare una vecchia questione che non si concretizzava da molto tempo. Ma molti semi è bene che si gettino un po dappertutto, visto che c’è un momento così buono!

Leone 🦁

I protagonisti della scena zodiacale sono i nati nella terza decade… al centro di un bel concentrato di positività….stanno ospitando Venere e Marte che non possono passare inosservati! Ci potrebbe essere un eccesso di rischio di megalomania, tanto è forte questo passaggio. Ma voi amate sentirvi protagonisti ed è il momento giusto per farlo. Poi molti altri pianeti sono nelle vicinanze del vostro e quindi vi sorreggono ai lati….come le legioni romane….diciamo che siete difesi ai fianchi. Solo chi è nato nella prima decade, potrebbe essere abbandonato da solo ad affrontare un imbroglio o una situazione nebulosa, causa l’aspetto negativo di Giove dal toro. Magari è solo un annuncio che vi disturba o un ritardo nella realizzazione dei vostri obiettivi o comunque un freno a voi e a o a qualcosa che vi sta intorno. Fate passare un po di tempo per sistemare le cose…da sole…che è sempre la soluzione migliore.

Vergine ♍️

Mi viene una metafora per i nati nella prima decade….che hanno Saturno in opposizione e Giove a favore…stanno per essere giustiziati…e all’ultimo momento arriva la grazia! Certo che Saturno è duro da digerire, specialmente se ci ha tolto qualcosa che non volevamo toglierci…. ma visto che Giove è contemporaneamente presente e vigile, sicuramente sarete subitamente consolati con qualche fortuna inaspettata e insperata!

Poi Saturno è il destino che si compie e allora possiamo fare poco per fermare quello che deve accadere…è quasi un insegnamento che dobbiamo ricevere per maturare e migliorare, per poi anche ricevere molto di più! So quanto è difficile capire come possa essere così, ma se riusciamo a fermarci a riflettere… voi siete dei pensatori eccellenti e quindi, a voi la risposta.

Bilancia ♎️

Ci sono il Sole e Mercurio che transitano in cancro, e non vi sostengono…anzi…potreste accusare improvvisi cali di energia o anche cali di prontezza di riflessi, perché Mercurio è il nostro cervello e la nostra mente. Insomma non è il momento di ragionare sulle cose…non raggiungereste facilmente a concludere qualcosa…i nati nella terza decade sono quelli più protetti e fortunati. Hanno Venere e Marte che transitano in leone e quindi in ottimo aspetto! Loro hanno più carte da giocare… questo è il suggerimento dello zodiaco. La settimana comincia anche con delle strane sensazioni, che possono incrinare la vostra tranquillità, perché la Luna è opposta al Sole e entrambi vi contrastano e confondono…ma fortunatamente per poco, come è un passaggio lunare, una sensazione appunto, che va tenuta sempre sotto controllo emotivo!

Scorpione ♏️

Fortunatamente sono scesi in campo a vostro favore il Sole e Mercurio che sono intorno alla metà del segno del cancro. Certo che avendo Giove opposto…può esserci più di un imbroglio che si può presentare…un ritardo, un riesame o proprio non mantenere la parola data. Mettete in funzione il vostro sesto senso…è il suggerimento che mi piacerebbe darvi… poi, i nati tra le due ultime decadi, hanno l’imbarazzo della scelta, per tutti gli ostacoli che devono eliminare… Urano è in opposizione dal toro… e può essere uno scatenatore di imprevisti, ma ora c’è anche Venere e Marte che collaborano a ostacolarvi…insomma, adesso si che è difficile tenervi buoni, ma non arrabbiatevi troppo… meglio studiare delle strategie per agire con circospezione e quindi tenere testa a quasi tutti….

Sagittario ♐️

La situazione è ben differente tra i nati nella prima parte del segno e quelli nati nella terza… poi, ovviamente, bisognerà sempre tenere presente delle posizioni personali di nascita. Queste analisi sono sempre generali. Per i primi ,c’è un blocco abbastanza duro da parte di Saturno che è in moto retrogrado in pesci e questo aspetto dissonante potrebbe far riemergere dal passato vecchie situazioni mai del tutto risolte ma che ora non aspettano più…è quasi un esame che dovete sostenere…voi cercate di assecondare le cose per come vanno…e state calmi…i nati nella terza decade, hanno una situazione completamente diversa. Ci sono Venere e Marte che transitano in leone e quindi c’è una bella e potente spinta verso la realizzazione dei vostri obiettivi… pubblici e privati…anzi, io direi che è proprio la vita di coppia la più favorita. Ma con questo influsso, potete guardare anche oltre il vostro solito ambito, perché ne varrà la pena!

Capricorno ♑️

A parte il Sole che sta transitando in cancro e Mercurio che lo accompagna, i due pianeti più determinanti dello zodiaco sono dalla vostra parte! Puntate in alto e se non fate progetti adesso, non potrete raccogliere più avanti. Non siate troppo cauti e quasi timorosi e diffidenti… come è nella vostra natura, è pur vero che se uno non cerca anche qualcosa di nuovo o semplicemente di diverso, non può mai fare un confronto tra il vecchio e il nuovo! Questo periodo può fare la differenza nella vostra vita. Saturno renderà stabile e di lunga durata ciò che Giove vi regalerà quasi per caso….per voi è difficile accettare qualcosa che capita per caso… lo so…. ma non si può tenere tutto sotto controllo…nella vita si interagisce sempre con tutto quello che ci circonda….e non sappiamo di cosa si tratta! Ma il caso può creare più del calcolo…

Acquario ♒️

Insomma dobbiamo ballare al suono della musica…che va a ritmo lento. Ancora per un pezzo…vi siete liberati di Saturno con una bella fatica e adesso dovete controllare bene il conto corrente che rischia di essere troppo corrente….Giove vi può causare delle sviste in campo economico o anche delle errate valutazioni di persone che si rivelano molto diverse da come pensavate. Voi siete molto aperti a conoscere nuove persone e nuove amicizie ma poi bisogna saperli analizzare con cura. Poi I nati nella terza decade sono quelli più agitati, fanno incontri e conquiste ma sono troppo frettolosi nel giudicare e possono confondersi facilmente in questa situazione. Più analisi può rivelarsi la soluzione.

Pesci ♓️

È una settimana di sicura risalita…soprattutto grazie al Sole che sta transitando con Mercurio nel segno vostro affine del cancro. Questi due pianeti vi sostengono particolarmente per la vita sociale, spronandovi a competere con gli altri, cosa che non vi è congeniale….amate le atmosfere romantiche e gli affetti sicuri,ma se non si va un po alla conquista del mondo… come possiamo ottenere qualcosa? La grinta a volte è necessaria. Ma è pur sempre una violenza che si deve fare o a sé stessi, per scendere dalle nuvole… o agli altri, per imporsi ed essere vincenti! Queste sono regole…che funzionano per tutti, dal romantico pesci fino al guerrafondaio ariete… i nati nella prima decade sono costretti a fare esami su esami…ospitando Saturno…non opponetevi mai…lasciate correre su tutto…sarà più facile adattarsi. Giove, fortunatamente è propizio per voi, ma la sua protezione è focalizzata sui nati nella prima parte del segno, che sarà bene che si attivino per ottenere il massimo da questo transito.