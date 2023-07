L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 31 luglio al 6 agosto

Ariete ♈️

Dovreste essere sempre in buona forma, con il Sole che è sempre in leone… e quindi la sua energia è in forma di supporto per voi. Per i nati nella terza decade c’è sempre Venere che è ora in moto retrogrado, ma sempre positiva. Mercurio è andato avanti e non è più in leone…la Luna, a inizio settimana è in capricorno e può innervosire qualcuno di voi, specialmente i nati tra le due ultime decadi… ma sono influssi lunari, quindi molto passeggeri… anche se tutto ha un suo peso… un attimo di paura o un dubbio, ci possono confondere le idee. Sapere che ci può essere anche questo influsso, può aiutare a tenerlo a bada!

Toro ♉️

Sempre Giove che la fa da padrone… e buon per voi. Poi c’è anche un forte impulso costruttivo ed aggressivo… per magari convogliare con più precisione e determinazione la spinta propulsiva che molti di voi avvertono. È Marte in vergine, che si mette in buon aspetto con con Giove e viene anche Mercurio a rendere più veloce il tutto! Certo che se non state gettando le basi per qualcosa di importante, non so proprio cosa dire…spero che tutti sentano questo effetto dilatante e accrescente di Giove, soprattutto, ma ora c’è anche un ulteriore spinta… solo qualche nativo della terza decade può avere più difficoltà… visto Urano che stimola… e vuole che rompiate la vostra amata routine, aiutato in questo, da Venere in cattivo aspetto in leone. Pazienza e sangue freddo per evitare di fare errori…

Gemelli ♊️

Ci sono delle turbolenze da controllare, se non volete fare danni…c’è una buona energia che vi sostiene, grazie al Sole in leone e anche Venere che è in fondo al segno, quindi ben disposta per i nati nella terza decade. Ma ci sono troppi pianeti che non vi sono a favore…e qualcuno ne deve avvertire il peso… poi, per alcuni, sembrerà proprio un momento di riesame totale… ma voi restate calmi e non agitatevi troppo. Fate passare il tempo…con saggezza assecondate quello che accade…e basta! Saturno è in pesci, e fa pure opposizione a Marte e a Mercurio che sono entrambi in vergine. Certo che qualche momento di confusione è molto probabile! Osservate bene quello accade intorno a voi e dopo, molto dopo, fate la vostra mossa.

Cancro ♋️

Quasi tutti i pianeti sono ben allineati…e questo è un fatto. Non può essere che nessun cancerino non stia concretizzando più del solito…quasi tutti sono scesi dalla Luna, nostra abituale residenza…e siamo presi da una realtà che ci viene più facile da affrontare. Tutti stanno concludendo qualcosa di tangibile e se no, sicuramente lo stanno o seminando o programmando! Quindi il mio consiglio è di restare più svegli che si può, per non perdere questo tempo così pieno di influssi e buone intuizioni. Ripeto, se non si sta concretizzando ora, sarà un seme che germoglierà più avanti, alla fine dell’estate o quando finiranno le vacanze, il rientro sarà pieno di impegni…per noi così pigri non so proprio se vi piace… la cosa!

Leone 🦁

Il Sole è sempre più forte nel suo passaggio. Non ci sono molti altri pianeti che fanno aspetti con lui, questo può significare che siete soli ,ma protagonisti sulla scena, come poi amate essere…unici e sotto i fari. Ma non perdete tempo a cercare di mettere insieme altri elementi, fate tutto da soli e non perderete tempo. Spesso capita di voler coinvolgere, anche per affetto o amicizia le persone che conosciamo, ma non è possibile a volte. Sembra quasi che questo Sole così isolato, significhi questo invito a fare conto su di sé stessi e basta! La terza decade ospita sempre Venere e quindi moltiplica le occasioni di incontro con ipotetici partner… voi, cercate di analizzare con attenzione ma non bisogna essere troppo esigenti, anche se siete dei re!

Vergine ♍️

Allora, fino adesso era una situazione complicata e adesso, si è aggiunto Marte che vi spinge a litigare con tutti. Questo è il quadro simbolico…secondo me. Per fortuna è appena entrato Mercurio, che essendo il pianeta dell’intelligenza e del commercio…quindi del giusto compromesso per essere di beneficio a tutti, che questo è il segreto del commercio, che ha creato la civiltà degli umani. Quindi, cercate di usare solo l’energia di Marte e non la sua aggressività, che va gestita solo per casi estremi. Probabilmente qualcosa si potrebbe rompere da sola, come spesso avviene, come la frutta matura che cade dall’albero…ragionate bene e non prendete mai decisioni a caldo che non è un buon metodo. Siete quelli che sanno discernere bene e quindi, fatelo e non sbaglierete . Ma non perdete tempo per arrabbiarvi…

Bilancia ♎️

Visto che i pianeti sono quasi neutrali per voi, questa settimana comincia più tranquilla… con un buon sostegno energetico dovuto al passaggio del Sole in leone e un momento speciale per i nati nella terza decade che sono interessati dal transito di Venere in leone… retrograda…quindi particolarmente esigente con un eventuale pretendente! Ma molti pianeti sono nelle vicinanze del vostro, due in vergine e magari siete più coinvolti del previsto…chi ha qualche pianeta nella vergine, cosa possibile, può essere costretto a prendere delle decisioni più complesse e deve soprattutto essere più calmo e riflessivo… chi ha pianeti nello scorpione, deve anche lui affrontare qualche imprevisto…tirate fuori tutta la vostra diplomazia…

Scorpione ♏️

Quando il gioco si fa duro…potremmo intitolare un film…c’è un bel dispiegamento di truppe e voi siete pronti a dare battaglia…il mio consiglio è sempre quello di cercare un compromesso, ma ora che anche Marte e Mercurio sono scesi in campo al vostro fianco, alleandosi a Saturno, sono convinto che non farete sconti a nessuno. Siete aggressivi e determinati, pure con chiarezza e volete mettere tutto a posto. Può essere il momento giusto, ma non contate sul partner o sui soldi… i due, non vi sosterranno… dovrete fare tutto da soli. Ma essendoci Marte e Saturno, avrete una tale grinta che nessuno o ben pochi cercheranno di fermarvi. Naturalmente dosate la carica che mettete nei vostri obiettivi, anche se avete ragione, non bisogna mai eccedere.

Sagittario ♐️

Voi, al contrario del vostro vicino scorpione, siete sostenuti da Venere e dai sentimenti, avete sicuramente una bella energia, grazie al Sole in leone, ma Marte è Mercurio sono mal disposti verso il vostro segno e si guardano male anche con Saturno. Insomma bisogna navigare a vista, meglio non fidarsi troppo delle promesse che si ricevono, sarà meglio che osserviate attentamente chi ve le fa. Meglio vivere appieno le vostre vacanze perché con quei pianeti che sono in conflitto anche tra di loro, correte il rischio di investire molto ma di raccogliere poco…dovete veramente impegnarvi a fondo se volete ottenere un buon risultato, se no aspettate che cambia il vento!

Capricorno ♑️

Tutto o quasi il cielo è a vostro favore. Anzi…secondo la simbologia dei miti…è quasi perfetto per raccogliere senza aver seminato…Giove, il pianeta più grande e generoso deve avere un effetto positivo molto forte… Marte e Mercurio sono in buon aspetto con Giove e quindi è possibile che vi arrivino dei guadagni imprevisti o rapidi… veri e propri colpi di scena…anche per il lavoro e la carriera… e pure Saturno può aiutare, essendo in pesci e quindi a favore. La settimana comincia anche con la Luna che transita e può essere proprio lei o una donna…a cominciare la serie delle buone occasioni da prendere al volo…certo che questo non è il momento di stare calmi a casa, come amate tanto voialtri, così fedeli al focolare domestico. Potreste pentirvi di non essere usciti…

Acquario ♒️

Grosse novità non ci sono…bisogna avere ancora un po di pazienza per superare tutti questi intoppi, burocratici e anche di piccoli malesseri o malumori senza motivo…con Venere che è sempre in opposizione nel leone. Giove è sempre in toro e Plutone è rientrato in capricorno…diciamo che è un momento buono per andare in vacanza e stare a guardare…dal punto di vista astrologico, è un momento di riflessione. Che poi è quello che serve sempre per non fare passi falsi, voi siete anticonformisti e originali di vostro, sapete come fare proprio nelle situazioni più imprevedibili, amate le novità e detestate la routine…basta guardare con occhi diversi le cose e tutto cambia, e in questo siete dei romanzieri di fantascienza! Ogni tanto la fantasia può diventare un supporto alla realtà.

Pesci ♓️

Cercate di analizzare con calma quello che vi propongono…Saturno sta facendo un grande lavoro di revisione generale…questo è soprattutto per i nati nella prima decade, su cui sta insistendo, e sarà bene che non opponiate inutili resistenze, che non si può fare nulla per ostacolare il flusso dell’universo e i suoi insegnamenti. Che all’inizio non ci vanno giù…ma poi, con il famoso “senno di poi”… accettiamo grati, perché abbiamo capito che era necessario per cambiare, in meglio, le cose. Sono fili misteriosi che tessono trame e se non ci adattiamo al disegno che sta prendendo forma, viene fuori un fallo… e dobbiamo aggiustarlo. Alla fine, capiamo che era meglio per noi e siamo grati per quello che è successo! Se è finita una storia d’amore, non è finita la nostra capacità e voglia di amare… e questo apre ad avere altro…