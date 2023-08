L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 7 al 13 agosto

Ariete ♈️

A vostro favore c’è un bel Sole che è sempre in leone, e una Venere, retrograda, che sta insistendo sui nati nella terza decade…come se dovessero rivedere le loro situazioni sentimentali…insomma, qualcuno che è nato intorno a quei gradi, è molto impegnato in questo settore! Per fortuna Venere da anche una bella carica vitale, proprio una gioia di vivere, e qualcuno ne starà facendo l’esperienza. Visto che non ci sono particolari problemi di pianeti messi di traverso,per intenderci, tutto sommato dovrebbe essere un po per tutti, un momento di vita intensa, potete rilassarvi e vivere appieno una vacanza che può avere dei risvolti più profondi, facendo diventare incontri casuali, qualcosa di più importante…

Toro ♉️

È il caso di dire che dovete prendere il toro per le corna! Se non vi buttate adesso nella mischia, non vi butterete mai più. Secondo il cielo zodiacale, c’è una situazione irripetibile…e tutta in bene…soprattutto per il vostro lavoro. Per la vita sentimentale, aspettate tra un po, adesso pensate ai quattrini e alla carriera, non perdete assolutamente ne tempo ne occasioni. Accettate la qualunque! Tutto può nascondere sviluppi molto positivi! Non vi fate prendere da pigrizia o dubbi, c’è da mettere le mani a fare di tutto, siete come una chiave di volta per tante situazioni e gli altri lo captano e vi vogliono, adesso, grazie a Giove, le vostre qualità sono sotto gli occhi di tutti! Poi si sono messi in campo pure Marte e Mercurio… quindi, avete acume e giusta aggressività per conquistare il mondo!

Gemelli ♊️

Insomma…il mio consiglio, visto il quadro generale è di restare in vacanza il più a lungo possibile…così, alcune faccende si possono chiarire con il tempo che passa…certo non si può nascondere che vi assillano da più parti… ma, c’è Saturno in quadratura e idem per Mercurio e Marte che transitano in vergine e fanno pure un aspetto molto conflittuale con Saturno. Il mio consiglio è di accettare con calma…gli eventuali colpi di scena che potrebbero verificarsi! Con un cielo così tumultuoso è bene restare impassibili e capire che non si può sempre fare come ci frulla per la testa…che è la cosa che amate di più! Restate seduti a guardare come si dipana la situazione intorno a voi e se userete la vostra intelligenza, forse la migliore dello zodiaco, aggiusterete ogni cosa.

Cancro ♋️

Tutto sommato dovrebbe essere un momento buono…non ci sono pianeti disarmonici che frenano e invece ce ne sono molti a favore. Giove e Urano sono in toro e fanno anche degli aspetti astrologici positivi con Marte e Mercurio che transitano in vergine e entrambi sono a nostro favore! Probabilmente siamo anche troppo stimolati a fare qualcosa… siamo cercati e interpellati… cosa che, vista la nostra proverbiale pigrizia…e sonnolenza…non a tutti fa piacere! Ma quando bussano alla porta, bisogna aprire per vedere chi è! Diciamo che per l’astrologia, dovrebbero bussare solo gente piacevole e soprattutto ben disposta nei nostri confronti… quindi, il mio consiglio è che, anche se siete in vacanza, non perdete i contatti con il vostro lavoro, perché è un momento buono per fare molte cose, approfittate!

Leone 🦁

È un buon momento, specialmente per quanto riguarda i sentimenti… e questo in particolare per I nati nella terza decade, che se non si accasano ora, non lo faranno mai più! Una Venere che staziona da tempo sul vostro Sole di nascita, vi aiuta in tutto, nella autostima, nella sicurezza, in una sensazione quasi di onnipotenza…dovuta al benessere profondo che procura il transito del pianeta. Magari il mio consiglio è di non pretendere troppo dagli altri…un sano compromesso può rivelarsi la soluzione migliore… spesso pretendere troppo dagli altri non è molto saggio. Siamo noi che dobbiamo guardarci intorno e saper scegliere e accordare persone e situazioni. Siete il segno che ama avere una Corte intorno a sé, ma per regnare bisogna usare cautela e prudenza per non offendere neanche l’ultimo cortigiano, quello che chiude il portone del palazzo…

Vergine ♍️

Be, abbiamo un quadro degno del più complicato intrigo internazionale… come un thriller… i nati più coinvolti sono quelli nati nella prima decade…che hanno Saturno in opposizione e quindi devono impegnarsi pure per fare il caffè… non dovete prendere sottogamba nulla, tutto richiede impegno e concentrazione, altrimenti correte il rischio di non riuscire a fare nulla! Per fortuna è appena entrato Mercurio ad aiutarvi nella complicata situazione a darvi qualche suggerimento di intelligenza applicata…fate le cose da soli e fidatevi poco degli altri in questo momento. Si è puntato un microscopio su di voi e sul vostro operato che non può sgarrare di un centimetro. Non vi perdonano niente, quindi prevenite e siate quasi…perfetti, così supererete gli esami di Saturno, poi è arrivato pure Marte e quindi avete anche una bella energia per litigare… col mondo…

Bilancia ♎️

Dovrebbe essere un buon momento, grazie ai pianeti che transitano in leone… energia e soprattutto chiarezza, che presto aumenterà grazie all’arrivo di Mercurio che è nei paraggi…forse il week end appena trascorso non è stato esaltante… ma avevate la Luna di passaggio in ariete e vi può aver confuso la visione per un po…per fortuna la Luna è mutevole…alla lettera!

Il Sole è in leone e vi sosterrà fino a quando vi raggiungerà nel segno e quindi dovrebbe essere un periodo di lavoro, datevi da fare, c’è una bella carica vitale, e avete anche belle intuizioni. Non ci sono grandi opposizioni o aspetti astrologici negativi che vi ostacolano…dopo un anno di opposizione di Giove, che vi ha temprati, facendovi diventare più oculati e parsimoniosi… ora sapete come si prevengono i problemi burocratici…

Scorpione ♏️

Sono arrivati in vostro soccorso…Mercurio e Marte…che fanno aspetti positivi dalla vergine. Tra l’altro possono verificarsi proprio dei colpi di fortuna anche imprevisti,perché si confrontano con Saturno, ma pur creando un certo conflitto di energia, a voi va bene, perché sono entrambi positivi a voi. In un quadro un po pesante, può ritornare molto utile…Giove è sempre in toro e non è vostro amico…sempre cauti nella gestione del patrimonio di famiglia…e contate solo sul vostro fiuto per eventuali mosse…i nati nella seconda parte del segno, tengano sempre conto che un Urano un po pazzo è sempre in opposizione…ma forse la complicazione è che si combina a Venere in leone…cauti nelle relazioni amorose, possono avere delle strane sorprese…

Sagittario ♐️

Per voi vale la stessa analisi dei gemelli, segno vostro complementare, nel cerchio zodiacale. Ci sono pianeti disarmonici che cercano di ostacolarvi e di bloccarvi . Punto…e a capo…che si può fare, bisogna usare tutta la strategia di gioco che conoscete…sicuramente, secondo l’astrologia…cercheranno di fermarvi e di mettere in discussione il vostro operato. È possibile che ci sia un freno al vostro lavoro e anche nella vita privata…dove sarà bene portare pazienza…Marte vi può far saltare i nervi, ma questo non risolve e puntate sulla forza della chiarezza per non complicare la situazione! Per fortuna il Sole vi viene in aiuto, sapete tenere testa agli attacchi del nemico e poi ,soprattutto per I nati nella terza decade, c’è sempre Venere che può trasformare certi incontri estivi, in qualcosa di più importante e stabile…

Capricorno ♑️

Sicuramente state consolidando molto più di quanto vi rendiate conto. C’è troppo da fare e da pensare per analizzare fino in fondo tutto quello che vi è successo negli ultimi tempi. Voi puntate sempre al meglio, ok, è un buon metodo, ma nessuno è infallibile e può sfuggirvi qualche dettaglio. Anche il troppo denso…può sembrare che sia un problema…avete avuto tanto negli ultimi tempi e forse non è semplice organizzare tutto. Non pretendete troppo, specialmente da chi vi circonda, tanto voi siete dei lavoratori instancabili, ma non potete pretendere lo stesso dagli altri. Siete ampiamente sostenuti da tanti pianeti e quindi operate sereni senza pretendere troppo…accettate chi vi è accanto e non fate esami che rasentano l inquisizione! Accettare dei compromessi non è arrendersi, ma saper comprendere e vivere più tranquilli.

Acquario ♒️

Ecco come si suol dire…dove è nata la diplomazia…con quasi tutto lo zodiaco un po di traverso, dovete proprio dimostrare quanto siete capaci! Tranquilli che ci sono sempre dei pianeti nei segni accanto al vostro e che hanno degli aspetti più positivi…il cielo è un calcolo matematico di perfetti equilibri, quindi se ora c’è una forte concentrazione sull Acquario ,bisogna usare la diplomazia che è tipica del segno! E voi puntate su altri pianeti che sicuramente avete altrove…d’altronde se un pianeta fa un aspetto difficile con un punto dello zodiaco personale, quasi sempre ne fa uno positivo su un altro…se trovate una porta chiusa, non sforzatevi ad aprirla o a cercare di sfondarla…come farebbe un ariete…cercate le porte socchiuse, quelle vi aspettano. Accanirsi dove non si apre niente, non è una buona mossa!

Pesci ♓️

Cercate di stare calmi…c’è Saturno che sta insistendo sui nati nella prima decade e c’è Marte e Mercurio che si confrontano con lui. Non fate colpi di testa e non agitatevi mai. Ci possono essere anche degli scossoni di assestamento che non si possono prevedere né tantomeno controllare! Voi non perdete la calma e soprattutto non date retta ai vostri stati d’animo che potrebbero mal consigliarvi! È un periodo dove bisogna saper tenere il timone per non travolgere la nave… se vedete burrasca, voi restate nel porto e aspettate che cambia il vento. Se vi respingono non fateci caso, voi non forzate nulla, c’è un vortice intorno a voi, voi aspettate che si chiarisca e ne uscirete lo stesso vincenti.