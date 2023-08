Ariete ♈️

Il rapporto più forte che avete ora nel cielo è il pianeta Venere che è nella perfetta metà del segno del leone e quindi in aspetto positivo verso i nati nella metà del segno dell’ariete . Loro sentiranno questo forte sostegno che dovrebbe colorare il periodo di piacevoli tinte…con Venere in buon aspetto, si è più ben disposti ad amare e forse, cosa ancor più difficile, a farsi amare…poi ,gli arieti devono sempre decidere loro tutto…pure chi li deve amare… ma sappiamo tutti che poi è la vita che decide quello che deve accadere…ma, tutto sommato saranno più docili e accomodanti e questo è sempre un buon metodo…poi, è appena entrato Marte in bilancia e la Luna transita in capricorno…quindi, cercare di essere più tranquilli, è un ottimo suggerimento!

Toro ♉️

Secondo l’astrologia…dovrebbe essere un momento che dove toccate voi, diventa oro! Bisogna sempre prendere le cose con saggezza, e soprattutto buon senso… ma, gli antichi, sapevano decifrare certi segni celesti e con molta prudenza noi ci possiamo ragionare sopra! Detto questo, andando ad analizzare i dati, notiamo che Giove è nel mezzo del segno e ha quasi raggiunto Urano. Sappiamo che il pianeta ha già offerto grandi cambiamenti a molti di voi, ma la grande novità è che adesso ci sono nuovi alleati, il Sole è appena entrato in vergine e questo può aumentare notevolmente sia il vostro tono personale che le situazioni intorno a voi. Mercurio è anche lui in vergine, ma è retrogrado e quindi può farvi rivolgere al passato…ma è comunque positivo, e la settimana comincia con la Luna che passa in capricorno e questo può creare dei momenti molto felici per voi…

Gemelli ♊️

Dunque, bisogna organizzarsi per ottenere al meglio da questo momento planetario un po ingarbugliato. Abbiamo la prima decade sempre alle prese con un Saturno che vuole farvi rivedere certe situazioni che stagnavano…non è il momento di aspettare, il pianeta vi spinge a tagliare i rami secchi,come si suol dire e poi vedrete spuntare le nuove gemme!

Venere è al centro del leone, quindi positiva per chi ha pianeti nel centro del segno e può farvi vivere dei momenti belli… ma la notizia è che Marte è appena entrato in bilancia e quindi è diventato un potenziale alleato delle vostre battaglie. Più energia e determinazione, sono spesso i giusti ingredienti per raggiungere il nostro obiettivo e tenere a bada quelli che naturalmente non sono d’accordo con noi… ma ci sono Mercurio e il Sole in vergine e magari non tutto scorrerà liscio come l’olio e la carica di Marte potrà fare la differenza.

Cancro ♋️

Abbiamo sempre molti alleati tra i pianeti, ma proprio da poco, Marte è entrato in bilancia e può trasformare certe situazioni… creando delle tensioni che sarà meglio tenere sotto controllo…soprattutto emotivo, che questo è il nostro punto debole, basta un niente per credere che tutto sia perduto, ma prima impariamo a distinguere i sogni e le impressioni, dalla realtà e prima riusciremo a realizzare quello che abbiamo in testa! Appunto, capire la differenza tra il mondo reale e quello, più effimero, del pensiero e della fantasia. Poi, con Giove in toro e così positivo verso di noi, ci conviene darsi da fare, buttare semi ovunque e in tutte le direzioni, e anche non farsi prendere dalla pigrizia che spesso ci fa perdere delle occasioni, che non sempre si possono ripresentare….

Leone 🦁

Venere è sempre nel vostro segno ed occupa i gradi centrali che ovviamente, ne sentiranno maggiormente l’effetto. Che può essere molto forte…specialmente poi se avete anche dei pianeti importanti oltre al Sole di nascita. Il punto di nascita è un simbolo e notare gli eventuali significati che può rappresentare, a volte è veramente illuminante. Qualche contrattempo può verificarsi per I nati nella seconda parte del segno, causa un Urano che può destabilizzare e Giove che può aumentare questo effetto di Urano…attenti agli affari troppo facili e veloci, con promesse di guadagni iperbolici! Meglio accontentarsi di meno…ma sicuro! Per vostra fortuna, Marte è entrato in bilancia e quindi è diventato vostro alleato e complice e puntate sulla forza del pianeta, che vi ritornerà utile… sempre tenuto conto che più aspetti terrete presenti e più grande sarà la vostra conquista! Uso un linguaggio militare, visto che siete un segno di fuoco…

Vergine ♍️

Saturno è sempre retrogrado e sta facendo terra bruciata soprattutto ai nati nei primi gradi del segno che stanno osservando come si fa a ricostruire sulle precedenti rovine… ma vi assicuro, che ciò che ricostruirete sarà migliore e ben più duraturo… che questo è quello che insegna Saturno. È un giro di boa,per alcuni. Mercurio vuole fare approfondire il ricordo di vecchie storie e rivedere le valutazioni forse troppo frettolose che avete fatto di situazioni e di persone. Il Sole, che è appena entrato, vi riporterà sulla scena e anche se non amate mettervi in mostra, potrebbe servire anche questo, per farvi riconoscere il giusto valore di quello che fate. Saper mostrare può valere quanto saper fare, e in certi momenti bisogna essere pronti…cogli l’attimo, dicevano gli antichi.

Bilancia ♎️

Per fortuna avete un temperamento elegante ed equilibrato di solito… visto che è appena entrato Marte e, può portare una aggressività insolita per voi. Ma bisogna sempre prendere il meglio dalle diverse posizioni… e un po di giusta aggressività può darsi che sia utile in certe circostanze! Lo zodiaco è un equilibrio di forze, che rispecchiano la vita e ci aiutano a capirla …per meglio viverla. Venere è sempre nel centro del leone e quindi molto positiva per tutti i nati nella parte centrale del vostro segno, che avranno molte strade appianate. L’inizio della settimana può sembrare un po turbolento, con la Luna che si mette di traverso dal capricorno, ma è solo per uno o due giorni…sono sensazioni passeggere ,forse proprio chi è nato nel primo giorno del segno può risentire del quadrato che farà il nostro satellite con Marte…ma è difficile calcolare i tempi…ma consigliare un atteggiamento calmo e riflessivo è sempre bene!

Scorpione ♏️

Il miglioramento generale è dovuto al passaggio di alcuni pianeti in vergine, segno a voi affine e armonicamente disposto sulla carta zodiacale…tanto che si assomigliano anche i vostri simboli stilizzati… il Sole è appena entrato in vergine e vi è propizio, sostenendo ed elargendo una bella energia per affrontare la vita. Mercurio è sempre in vergine, anche se retrogrado, ma positivo, quindi una bella chiarezza mentale che vi sosterrà per un bel pezzo…andando il pianeta dell’intelligenza avanti e indietro per un po…Venere è nel centro del leone e non è a favore…come pure Giove e Urano in toro e possono fare qualche scherzo… io sarei molto cauto per il settore finanziario, ma colpi di scena e imprevisti, questo rappresenta Urano, ci possono essere per chi è nato nella seconda parte del segno…anche nella vita privata e nei rapporti sentimentali! Siate pazienti che presto ci saranno molti miglioramenti in arrivo…

Sagittario ♐️

I nati nei primi giorni del segno hanno sempre un quadrato di Saturno che può bloccare molti settori della vostra vita. È un momento di riesame e di verifica che il pianeta ci impone, con le buone… o con le cattive… sta a noi imparare subito…ad essere saggi! I nati nella metà del segno sono sempre sostenuti da Venere che essendo in leone, è in aspetto positivo per loro e per chi ha qualche pianeta in quel settore…cioè nei gradi centrali del segno. Marte è appena entrato in bilancia e quindi è diventato un buon supporto per voi…ma il Sole è in vergine e questo può essere di confusione…visto che anche Mercurio contribuisce a creare dubbi, essendo anche lui in vergine e pure retrogrado! Può esserci qualche ritorno dal passato che deve essere risistemato…non dovete essere sempre irruenti…ma più attenti ai particolari…i segni di fuoco devono imparare la pazienza, prima di tutto.

Capricorno ♑️

I pianeti sono ben allineati per voi comunque… ma Marte è appena entrato in bilancia e vuole essere un fattore di rottura…in tanta armonia. Praticamente solo lui è in aspetto dissonante, ma siccome è il dio della guerra, sarà meglio che ne teniate conto! Potreste essere nervosi più del solito e ci potrebbero essere delle difficoltà per realizzare i vostri obiettivi. Certo che con tutti gli altri pianeti che fanno quadrato per sostenervi, poco potrà fare Marte, ma è sempre bene considerare tutte le componenti che fanno parte della vita. Credo che abbiate fatto molto in questo periodo, troppi pianeti sono ben messi e tante occasioni si saranno presentate per voi. Spero che non abbiate sprecato un momento così favorevole. Che sta continuando benissimo, con dei miglioramenti che sono dovuti al passaggio del Sole in vergine, che tra poco farà un aspetto positivo con Giove e poi con Urano e quindi possibile qualche cosa di fuori dal quotidiano… un vero colpo di fortuna… chissà…

Acquario ♒️

Abbiamo Marte che entrando in bilancia si allea con il vostro Sole e può essere un fattore importante per voi. Anche se ci sono aspetti difficili che devono essere analizzati con cura, con Giove e Urano che vogliono creare problemi, avere la forza per combattere è già un buon aiuto inaspettato! Lo zodiaco ci insegna a capire quando è il momento buono per vincere anche la sfida più difficile. Ma dobbiamo avere anche le armi giuste…la carica, l’aggressività e la determinazione, possono essere utili per decidere cosa è necessario valutare in quel momento…dovete pazientare ancora un po,con Venere in leone, il tono e l’umore, possono essere non proprio al massimo… ma finalmente siamo quasi alla fine del transito…ostile e tra poco ci sarà l’arrivo di molti pianeti in bilancia e quindi un grande cambiamento per voi.

Pesci ♓️

Per fortuna è appena uscito Marte dalla vergine… che rendeva ulteriormente difficile una situazione già complicata. Così sarete più sereni senza un aggressività che non vi aiutava proprio, il più delle volte che vi faceva stancare e basta. Per i nati nei primi giorni c’è questo ripassaggio di Saturno che sta insistendo sui punti dolenti di ognuno di voi, ma non bisogna perdere la bussola… sono insegnamenti da leggere, e spesso sono la giusta spinta per reagire a situazioni ormai superate! Ci sono delle pause forzate che vi servono per rivalutare alcuni aspetti del passato e anche imparare a stare fermi ed aspettare può rivelarsi un ottimo suggerimento. In certi momenti, più si cerca di reagire a una situazione complicata e più si complica… lasciate che le cose si appianino da sole…