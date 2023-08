Il Governo torna in attività: ecco la diretta VIDEO

La pausa estiva è ufficialmente finita e da oggi si riprende l’attività politica con la riunione del Consiglio dei Ministri, prevista alle 17 a Palazzo Chigi.

Il Governo, come ha comunicato la Premier Meloni, si è confrontato su diversi aspetti come immigrazione, caro benzina, natalità, cuneo fiscale. Tutti temi sui quali il confronto proseguirà in un vertice di maggioranza previsto la prossima settimana.

Di seguito la diretta video della conferenza stampa: