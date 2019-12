Oroscopo di oggi 11 dicembre 2019: segni fortunati di Paolo Fox

Come sarà questo mercoledì 11 dicembre 2019? Ce lo svela Paolo Fox con le previsioni del suo oroscopo su Radio LatteMiele.

ARIETE. Oggi dedicatevi all’amore, se avete trascurato troppo il partner ultimamente, è il momento di recuperare. Sul lavoro potrebbe arrivare una proposta interessante ma legata ad un trasferimento che non vi piacerà troppo.

TORO. Ci sono diverse spese da affrontare e questo vi vedrà molto impegnati a far quadrare i conti. In amore potrebbe presentarsi una giornata molto controversa, ma fortunatamente sarà soltanto passeggera.

GEMELLI. Sul lato dell’amore stanno maturando le storie nate di recente, anche se per le coppie stabili la giornata non riserverà grosse sorprese. Novità arriveranno invece sul fronte lavorativo e professionale.

CANCRO. Oggi dovrete lottare parecchio contro diverse avversità e dovrete farvi strada fra chi tenterà di ostacolarvi. In compenso se siete single è probabile incontrare una persona che risulterà molto piacevole.

LEONE. Ci sono delle situazioni che non sono andate come avevate previsto, qualche investimento non ha portato i frutti sperati e alcune vertenze non si sono chiuse nel migliore dei modi. Giorni più felici sono però alle porte.

VERGINE. Dovete agire con prudenza anche se non sarà facile sopportare quanti oggi si metteranno di traverso sul vostro percorso. Evitate discussioni e polemiche. Non prendetevela troppo con un amico che vi ha deluso.

BILANCIA. Evitate di cercare sempre il consenso e l’approvazione degli altri in tutto ciò che fate. Se ritenete che una decisione è giusta, allora percorrete la vostra strada indipendentemente dal giudizio degli altri.

SCORPIONE. In amore state vivendo un periodo magico ma rischiate di legarvi a persone che stanno uscendo da una storia complicata e che potrebbero obbligarvi ad una relazione controversa. Fare gli amanti non vi si addice.

SAGITTARIO. Cercate di non essere troppo impulsivi nelle decisioni che prenderete, non lasciatevi troppo affascinare da una novità o da una proposta allettante. Valutate bene ogni aspetto prima di scegliere un’alternativa.

CAPRICORNO. In amore dovete appianare le distanze con il partner, mentre se siete in cerca dell’anima gemella prestate attenzione ad una persona dai gusti troppo trasgressivi. Sul lavoro evitate eccessive polemiche.

ACQUARIO. In ambito sentimentale potrebbero sorgere delle complicazioni che dovrete saper gestire con la massima diplomazia. Cercate di non acuire le tensioni ed evitate di allontanare troppo il partner.

PESCI. In questi giorni fareste bene ad evitare i contrasti e le polemiche con chi vi sta intorno, siano essi parenti o colleghi di lavoro. In amore state attenti se avete due relazioni in piedi, presto sarete chiamati a scegliere.

