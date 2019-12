Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni di oggi 12 dicembre 2019

Come sarà questo giovedì 12 dicembre 2019? Ce lo svela Paolo Fox con le previsioni del suo oroscopo su Radio LatteMiele.

ARIETE. Il mese è propizio per le relazioni di coppia, quindi se avete in ballo una storia, è arrivato il momento di ottenere le conferme necessarie e rafforzarla. Ma se dovete decidere in merito ad un matrimonio o ad una convivenza meglio riflettere a fondo.

TORO. Certe situazioni di incertezza e precarietà si stanno chiarendo ma non è ancora il momento per ricevere garanzie. Dovete lottare ancora, ma stando attenti a non esagerare con le polemiche. In amore state avendo problemi a causa di una relazione complicata.

GEMELLI. Avete delle straordinarie doti da mettere a frutto, una creatività da sviluppare e seri progetti da rendere concreti. Fatevi aiutare da chi può supportarvi nel raggiungere certi obiettivi, se questi non possono essere alla vostra portata.

CANCRO. Non è più il momento di stare a recriminare o di essere pessimisti. Questo è invece il periodo delle scelte, chiare e definitive. Quindi basta tentennare, prendete il toro per le corna e se c’è da voltare pagina fatelo, potrebbero aprirsi prospettive straordinarie.

LEONE. Oggi sarà la giornata delle conferme. Potrete ottenere un parere positivo che attendete da tempo, oppure potreste finalmente avere la certezza che una bella amicizia è destinata a trasformarsi in amore. Quindi oggi impegnatevi a verificare le varie situazioni.

VERGINE. Ci sono degli impegni che è impossibile rinviare, degli obblighi che devono essere portati a termine. Questo inevitabilmente vi procurerà tanta stanchezza e un forte stress, accompagnato anche da un probabile calo fisico. Va meglio da domani.

BILANCIA. In amore ci sono situazioni che vi rendono nervosi, tradimenti che fate fatica a dimenticare o atteggiamenti del partner che siete stanchi di sopportare. In compenso sarete favoriti sul piano degli spostamenti e trasferimenti lavorativi.

SCORPIONE. Sta iniziando una fase di ripartenza e di recupero rispetto ad una situazione in cui certi vostri progetti hanno subito uno stop e si sono arenati. Già oggi finalmente potreste dire la vostra in merito ad una questione che si trascina da tempo.

SAGITTARIO. Se avete un progetto chiuso nel cassetto è arrivato il momento di tirarlo fuori perché ci sono le migliori condizioni per realizzarlo. Quindi provateci senza perdervi d’animo. In amore guardatevi da certe relazioni troppo fondate sulla trasgressione.

CAPRICORNO. Oggi guardatevi bene da chi parla troppo e potrebbe mettere in giro chiacchiere spiacevoli attribuendole a voi. Tenetevi alla larga da questi soggetti. In amore pazientate ancora in attesa di ritrovare un perfetto equilibrio di coppia.

ACQUARIO. In ambito lavorativo è il momento di battere cassa, ciò che vi spetta oggi finalmente potrete ottenerlo con gli interessi. In amore siete troppo sognatori e cercate la donna ideale che non esiste. Tornate con i piedi a terra o resterete delusi.

PESCI. Giornata tesa a causa di un vostro malessere generale che vi porta ad essere facilmente scontrosi soprattutto con amici e parenti. Controllate il più possibile la vostra rabbia, non esagerate con le parole. In amore necessitate di maggiori conferme, ma adesso non le avrete.

