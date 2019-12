Oroscopo 2020: previsioni di Paolo Fox per il nuovo anno

E’ uscito il libro “L’Oroscopo 2020” di Paolo Fox edito da Cairo editore, con le previsioni del noto astrologo e personaggio televisivo per il nuovo anno. Vi diamo un’anticipazione di come sarà l’anno che verrà, segno per segno, con i periodi più fortunati dal punto di vista sentimentale, professionale, lavorativo ecc.

ARIETE. In amore inizierete a veder migliorare la situazione all’incirca verso la metà di febbraio, quando finalmente il cielo tornerà a splendere rendendo i sentimenti molto più fecondi, in attesa di un’estate molto intensa dal punto di vista passionale. Starà a voi però fare in modo che l’armonia regni nella coppia. Per quanto riguarda il lavoro sarà un anno interessante, soprattutto perché riceverete diverse proposte inaspettate e allettanti, che vi apriranno strade nuove ed impreviste e vi offriranno l’occasione di migliorare notevolmente la vostra posizione economica.

TORO. L’anno si presenta molto positivo dal punto di vista sentimentale, soprattutto per i single da tempo in cerca dell’anima gemella. In campo professionale la prima metà dell’anno non vi porterà grossi cambiamenti, quindi non aspettatevi nulla di sorprendente. Le cose miglioreranno verso giugno, quando arriveranno proposte curiose e molto vantaggiose dal punto di vista dei soldi. Il consiglio però è di iniziare il nuovo anno lasciandovi il passato alle spalle, senza rimpianti o rivendicazioni verso nessuno.

GEMELLI. Il 2020 si prospetta ideale per poter recuperare definitivamente un rapporto andato in crisi. Per i single invece si apriranno prospettive molto positive durante l’anno, con la possibilità che possano nascere storie davvero inaspettate e per certi versi anche intriganti. Chi invece insiste nel tenere in piedi due relazioni sarà costretto ad uscire dall’ambiguità. Dal punto di vista lavorativo sarà un 2020 molto fruttuoso dal punto di vista economico. Non sarete più costretti a stringere troppo la cinghia.

CANCRO. L’anno vi vedrà molto stanchi ed impegnati nella prima parte, per poi migliorare notevolmente nella seconda. In amore non sarete più disposti a compromessi, ma sarete molto decisi nel chiudere le storie che non vi soddisfano più e che vi creano tensione. Poi però, a partire da maggio, imparerete a gestire meglio anche le relazioni più complicate. In amore sarà l’estate il periodo più intenso e passionale. Sul lavoro arriveranno prospettive interessanti prima dell’estate, con la possibilità di concreti avanzamenti di carriera e miglioramenti molto consistenti.

LEONE. L’amore promette bene ma attenti a chi tradisce. Se nel 2019 avete avuto fortuna, il 2020 non sembra premiare troppo la mancanza di sincerità. Rischierete di essere facilmente scoperti con tutte le conseguenze negative che ne potranno derivare. Se avete chiuso una relazione complicata nel 2019 non commettete l’errore di tornare sui vostri passi, anche se sarete spesso tentati dal farlo. Per quanto riguarda l’ambito lavorativo le soddisfazioni maggiori arriveranno non prima di settembre. Quindi inutile cercare rivendicazioni prima di allora.

VERGINE. L’anno nuovo promette molto bene dal punto di vista professionale, perché finalmente riuscirete a sbloccare tante situazioni e trovare definitivamente la strada che avete sempre cercato. Non sarà più necessario inseguire disperatamente certi obiettivi, perché saranno alla vostra portata. Sul lavoro sarà necessario ripensare strategie e alleanze. Un team di lavoro potrebbe essere modificato se non più efficiente e potrebbe diventare inevitabile la collaborazione con qualche persona che non vi è mai stata troppo amica in passato.

BILANCIA. L’amore dovrà essere più volte ravvivato nel corso dell’anno con nuovi stimoli, altrimenti rischierà di restare a lungo troppo contraddittorio e ripetitivo. Starà a voi trovare il modo di arricchirlo di passione e nuove prospettive. I single invece dovranno stare molto attenti, perché avranno l’opportunità di incontri molto interessanti, ma non è detto che le storie che si andranno formando siano poi quelle giuste. State in guardia soprattutto con gli amori estivi, dai quali rischierete di prendere delle vere e proprie scottature. Anche sul lavoro state attenti a chi incontrate e a chi vi farà proposte, soprattutto verso il mese di marzo. Non tutto ciò che luccica è oro.

SCORPIONE. Sarete tentati spesso dall’idea di rompere relazioni sia in campo sentimentale che professionale per iniziarne di nuove. Attenti tuttavia alle persone che deciderete di imbarcare sul vostro cammino, non è detto che, dopo un’iniziale armonia di intenti, possa svilupparsi una totale comunanza di obiettivi e di sensi. Importante non farsi troppo affascinare da situazioni difficili, amori impossibili o proposte di lavoro molto vantaggiose ma dalle gambe corte. Cercate di sviluppare verso queste situazioni un costruttivo spirito critico.

SAGITTARIO. Complessivamente nel nuovo anno sarete portati a dare più importanza alla professione piuttosto che all’amore. Tuttavia dal punto di vista sentimentale il periodo migliore per iniziare relazioni sarà quello estivo, mentre state attenti alle storie che nasceranno in primavera e che si riveleranno molto complicate. In campo lavorativo state in guardia rispetto alle proposte che arriveranno a partire già da marzo. Valutatele scrupolosamente e senza eccessiva fretta, ma cercate anche di coglierle al volo senza troppa titubanza per non perdere qualche buon treno.

CAPRICORNO. Nel 2020 la parola d’ordine sarà avere fiducia e non mostrarsi troppo diffidenti sia nell’ambito sentimentale che in quello professionale. Evitate di chiudervi in voi stessi se ci sono state delusioni nel passato. Le cose andranno meglio a partire dalla primavera quando potranno nascere delle storie interessanti per chi è single. Sul posto di lavoro potreste vivere momenti di forte tensione ad inizio estate, mentre i periodi migliori per avere successo e per tentare avanzamenti e promozioni saranno la primavera e l’autunno. In inverno e in estate meglio non tentare nuove avventure.

ACQUARIO. Il periodo migliore per amare ed essere amati sarà quello invernale, quando chi è single potrà conoscere una persona e iniziare una storia coinvolgente e passionale. Le coppie che stanno insieme da tempo dovranno invece cercare di riempire la relazione di nuovi stimoli e motivazioni. Sul lavoro tutto procederà regolarmente fino a giugno, quando sarà necessario ridiscutere un progetto, e se necessario rimettere in discussione tante certezze acquisite. Non è esclusa la prospettiva di un trasferimento o di un cambio di attività.

PESCI. Il 2020 sarà un anno decisivo per la vostra piena affermazione professionale, se però saprete liberarvi dei freni inibitori che vi impediscono di sviluppare al meglio la vostra creatività. Certi progetti che partiranno con il piede sbagliato potranno essere facilmente recuperati e rimessi in pista nel migliore dei modi. Sarà aprile il mese migliore per avere successo nel lavoro. In amore sarà un anno di forza. Ci potranno essere delle crisi in primavera ma poi dall’estate l’eros ripartirà alla grande e potrete vivere mesi di intensa passionalità.

