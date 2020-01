Paolo Fox, oroscopo di oggi 3 gennaio e weekend 4 e 5 gennaio 2020

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox con le previsioni di oggi 3 gennaio e del weekend liberamente tratte dalla rubrica dell’astrologo su Radio LatteMiele.

ARIETE. L’anno è iniziato proprio bene per voi. In questi giorni sarete favoriti nelle riconciliazioni in campo sentimentale, mentre sul lavoro troverete ottimi alleati pronti a sostenervi nelle vostre rivendicazioni.

TORO. In amore non è il momento delle polemiche. I chiarimenti, quelli seri, è bene rimandarli. Fra oggi e domenica cercate invece di appianare le discussioni con il partner evitando le occasioni di facile scontro.

GEMELLI. In questi giorni dovrete fare molta attenzione a non raccogliere troppo le provocazioni degli altri. Mostratevi superiori e vedrete che in questo modo ne guadagnerete in serenità e in salute. Emozioni in amore.

CANCRO. Avete iniziato l’anno concentrandovi al massimo sul lavoro, ma sarà bene approfittare del weekend per rilassarvi. Evitate eccessivo stress che potrebbe causarvi nervosismo e tensioni nei rapporti con gli altri.

LEONE. Siete in una fase molto positiva, tante persone guardano a voi e vorrebbero portarvi dalla loro parte con proposte molto allettanti. Voi siate prudenti e valutate a fondo ogni scelta, evitando decisioni azzardate.

VERGINE. Siete in una fase molto positiva sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Anche le finanze stanno godendo ottima salute. Non fatevi sfuggire una buona occasione che si presenterà a breve.

BILANCIA. Basta eccessiva esigenza, cercate in questo nuovo anno di non pretendere troppo da voi stessi ma soprattutto dagli altri. Oggi potrebbe presentarsi qualche contrattempo sul lavoro, non fatevi prendere dal panico.

SCORPIONE. E’ necessario mettere da parte propositi di rivalsa nei confronti di qualcuno. Se non vi farete lacerare troppo dai rancori queste giornate le trascorrerete felici e spensierate. Sul lavoro cercate di non farvi trascinare nelle polemiche.

SAGITTARIO. Giornate positive vi attendono in campo sentimentale. Le coppie avranno l’opportunità di vivere un weekend molto passionale, mentre per i single saranno possibili piacevoli incontri. Va bene anche il lavoro.

CAPRICORNO. Sarà bene sia oggi che domani rinviare le questioni importanti soprattutto se ci sono accordi da raggiungere o contratti da stipulare. Fino a domenica non avrete lo spirito giusto a favorire mediazioni e compromessi.

ACQUARIO. Sarà utile in questi giorni provare ad uscire dal solito giro di amicizie, conoscenze o rapporti di lavoro. Apritevi a personalità ed esperienze nuove e dinamiche. Sul lavoro attenti a qualche intoppo che rallenterà i vostri piani.

PESCI. Dedicate questi giorni all’amore e rinviate invece le questioni lavorative e finanziare più spinose. Pensate a rafforzare il rapporto di coppia, anche con il superamento di certe incomprensioni dell’ultimo periodo.

