Paolo Fox, oroscopo della settimana dal 6 al 12 gennaio 2020

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox con le previsioni della settimana che sta iniziando tratte dall’App ufficiale del noto astrologo televisivo.

ARIETE. Questa settimana dovrete superare diverse prove, ma avrete maturato anche una discreta consapevolezza di voi stessi e delle vostre capacità e tutto sarà più semplice.

TORO. Ci sono tensioni in amore da gestire e dovrete fare molta attenzione ad evitare polemiche nella coppia. Tuttavia non mancheranno le opportunità di addolcire la situazione e renderla passionale.

GEMELLI. In campo sentimentale è un periodo decisamente fumantino, con tensioni e discussioni anche di un certo peso. Ma sarete dotati di una straordinaria capacità di mediazione che favorirà i compromessi.

CANCRO. Se volete investire sul vostro futuro soprattutto professionale, dovrete essere disposti a mettervi in gioco, accettando inevitabili sacrifici. Dovrete essere pronti a rinunciare anche a qualcosa di molto importante.

LEONE. Siete spinti all’altruismo, alla generosità e alla solidarietà verso gli altri. Non sembrate sordi rispetto alle richieste d’aiuto. Questo è molto bello, ma attenti a non trascurare troppo voi stessi.

VERGINE. Dovrete essere molto pazienti e prudenti in queste prime settimane dell’anno se vorrete raggiungere certi risultati. Dovrete impegnarvi a fondo in questi giorni che saranno per voi fattivi e molto costruttivi.

BILANCIA. Cercate di evitare gli sbalzi d’umore, di farvi vedere troppo instabili dal punto di vista caratteriale. Nella vita di coppia e sul lavoro potrete ottenere molto se non vi lascerete trascinare nelle polemiche.

SCORPIONE. Siete un segno che non ama le ipocrisie e tende sempre a dire come la pensa. Però non sempre parlare chiaro può tornare utile. In questi giorni sarà meglio controllare l’impulsività ed evitare eccessi.

SAGITTARIO. Siete sempre molto bravi a volare alto ma rischiate di fare progetti di difficile realizzazione. Cercate invece in questi giorni di restare ancorati alla realtà e di inseguire soltanto ciò che è realmente a portata di mano.

CAPRICORNO. Ci sono grandi cambiamenti in corso nella vostra vita ma come al solito vi mostrare diffidenti per le novità. Avete bisogno di certezze e questo vi spinge a valutare ogni situazione in maniera spesso esagerata.

ACQUARIO. In questa settimana sarete impegnati soprattutto a riflettere e a fare ordine nella vostra vita. Sapete che il 2020 può essere un anno decisivo sotto vari aspetti e volete essere sicuri fino in fondo di ciò che farete.

PESCI. In questi giorni potrete dedicarvi a coltivare i progetti cui tenete di più, sia che riguardino il lavoro, la famiglia, la coppia. Siete in una fase molto costruttiva della vostra vita e sembrate decisi a sfruttarla fino in fondo.

