Paolo Fox, oroscopo di oggi 9 gennaio 2020 e segni fortunati

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox con le previsioni della giornata di oggi, 9 gennaio, tratte dalla rubrica del noto astrologo su Radio LatteMiele.

ARIETE. Evitate oggi tensioni e polemiche in campo sentimentale, concentratevi invece sul lavoro dove ci sono novità in arrivo.

TORO. Siete spinti da una grande voglia di togliervi di torno le persone che non vi vanno a genio. Meglio soprassedere, non è il momento degli azzardi.

GEMELLI. Il partner ha bisogno di cure e attenzioni, lo avete troppo trascurato di recente. Evitate di trasferire le tensioni lavorative nella coppia.

CANCRO. Sul lavoro avete tante buone idee, validi progetti e una discreta energia. Purtroppo però non riuscite ad imporvi come vorreste e dovrete impegnarvi molto per riuscirci.

LEONE. In amore iniziate a vedere migliorare le cose, anche se permangono le tensioni. Sul lavoro dovrete pazientare ancora prima di raccogliere i frutti sperati.

VERGINE. Oggi sarete concentrati unicamente sul lavoro e la professione con un unico obiettivo: migliorare la vostra posizione economica e investire al meglio sul futuro.

BILANCIA. Ci sono cambiamenti imprevisti sul lavoro che non gradirete ma che dovrete accettare, abituandovi all’idea. In amore evitate discussioni, specie le più futili.

SCORPIONE. Sul lavoro dovrete fare fronte a chi sta cercando di ostacolare il vostro successo con azioni di disturbo anche fastidiose. Tuttavia non rinunciate a momenti di relax.

SAGITTARIO. Nella coppia evitate polemiche legate ai dubbi e alle gelosie, specie se le cose non vanno bene da tempo. Cercate un compromesso che rassereni il clima.

CAPRICORNO. Va fatta chiarezza su una relazione, non si possono continuare a tenere in piedi storie che non portano a nulla. Oggi è la giornata giusta per le scelte nette.

ACQUARIO. Giornata molto interessante sul fronte delle relazioni interpersonali. Oggi potrete fare incontri interessanti e costruttivi, sia per l’ambito professionale che sentimentale.

PESCI. Sul lavoro cercate di avere pazienza, non imponete il vostro punto di vista ad ogni costo. In amore giornata ideale per i single o per le coppie che cercano nuovi stimoli.

