Paolo Fox, oroscopo di oggi 10 gennaio e weekend 11 e 12 gennaio 2020

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox con le previsioni della giornata di oggi, 10 gennaio, e del weekend tratte dalla rubrica del noto astrologo su Radio LatteMiele.

ARIETE. Dovrete fronteggiare qualche problema di cuore e anche un leggero malessere nella giornata di oggi che si annuncia sottotono. Non demoralizzatevi e preparatevi invece ad un weekend decisamente migliore.

TORO. In amore avete voglia di recuperare e per questo sono consigliati in questi giorni dei piacevoli momenti di svago e di tenerezza da dedicare al vostro partner per favorire un risveglio della passione.

GEMELLI. Se necessitate di chiarimenti in amore oggi è la giornata giusta e il weekend si rivelerà utile per poter costruire qualcosa di romantico. Se siete nervosi evitate invece di sfogarvi con chi avete accanto.

CANCRO. Non cercate di dare il massimo sul lavoro per dimostrare quanto valete, non superate le vostre possibilità fisiche e non caricatevi di troppi impegni. Lo stress rischia di farsi sentire pregiudicando l’intero weekend.

LEONE. Avete una forza positiva che vi spinge a cambiare la vostra vita anche con gesti estremi, come rompere un rapporto di collaborazione o un legame sentimentale. Attenti però a non esagerare con troppe pretese.

VERGINE. Oggi provate a chiarire certe polemiche del passato e a riconciliarvi se ci sono state rotture. Sul lavoro la giornata di oggi e il weekend si annunciano positivi per chi deve far approvare un progetto cui tiene molto.

BILANCIA. Datevi un freno, non potete fare tutto, avete bisogno di riposo e di relax. Il weekend dedicatelo ai sentimenti che continuate a trascurare a causa di impegni professionali cui state dando eccessiva importanza.

SCORPIONE. La giornata di oggi si presenta molto tesa e nervosa e vi troverete a dover sfogare in qualche modo la vostra rabbia. Non fatelo sugli altri però, perché in serata tornerà il sereno e il weekend sarà molto interessante.

SAGITTARIO. In amore basta prudenza, è il momento di osare. Non dovete più farvi condizionare dalle paure, dichiaratevi alla persona amata. O la va o la spacca. Finalmente capirete se avete speranze o meglio voltare pagina.

CAPRICORNO. Oggi tenete a bada la lingua, sia se vi troverete a discutere con il partner, sia se sarete al centro di polemiche sul lavoro. Evitate di dire cose spiacevoli che potrebbero ferire gli altri, pur avendo la ragione dalla vostra.

ACQUARIO. I problemi sentimentali e lavorativi oggi troveranno una soluzione e questo vi consentirà di rilassarvi nel weekend, allontanandovi dai problemi e provando a ricreare l’armonia, soprattutto in famiglia e nella coppia.

PESCI. In questi giorni, sia in campo professionale che sentimentale, vi troverete a prendere delle decisioni importanti che potranno condizionare il vostro futuro. Portate avanti gli impegni che avete, non trascurateli.

