Oroscopo di Ada Alberti, le previsioni dell’astrologa per il mese di FEBBRAIO

Scopriamo le previsioni di Ada Alberti per il mese di febbraio, liberamente estratte dall’Oroscopo 2020 pubblicato sul sito personale dell’astrologa, volto noto di Canale 5 e moglie dell’attore Franco Oppini. (LEGGI QUI).

ARIETE. Qualcuno ha cambiato lavoro o iniziato un’attività che ha richiesto sacrifici e lotte. Ci sono Ariete che hanno perso il posto di lavoro o lottato per tenerselo stretto. Però, malgrado tutto, non è mancata la voglia di lottare ed andare avanti e questo grazie al benefico transito di Giove in Sagittario, pronto a sfidarvi ed a farvi rimettere in gioco.

TORO. Nel mese di febbraio l’astrologa prevede una vita di relazione molto appagante e incontri interessanti, iniziati già nella seconda metà di gennaio e che continueranno fino a marzo. Le coppie potrebbero rivoluzionare la loro esistenza, magari partire per nuove mete o trasferirsi altrove, vendere un’attività ed iniziarne un’altra. Ciò che è certo è che si dovrà dare voce ai desideri per poterne esaudire qualcuno.

GEMELLI. Dovrete essere ben concentrati e riflettere a lungo prima di prendere qualunque decisione almeno fino a metà mese. Evitate di assumere decisioni soltanto sulla base di sensazioni o facili apparenze. Sarete circondati ancora, come già a gennaio, da persone scorrette, pronte a soffiarvi l’incarico o il posto di lavoro. Anche in amore sarete spinti spesso a dubitare.

CANCRO. In amore proseguiranno solo le coppie forti, quelle che si amano davvero, perché ci saranno periodi in cui le difficoltà da affrontare saranno più ardue. Dalla seconda metà di febbraio in poi inizierà un periodo particolarmente teso che si prolungherà anche nei mesi successivi. Dovrete dare prova di bravura, determinazione e arguzia nell’attività lavorativa.

LEONE. Avete iniziato il 2020 attivi e desiderosi di raggiungere le mete ambite. Continuate a darvi da fare per sciogliere quei nodi che ancora non vi danno pace, e sarete in grado di farlo, perché Giove in Capricorno vi renderà più abili e concreti. La stagione primaverile vi darà una prima verifica di quanto fatto. A febbraio quindi cercate di migliorare al meglio la vostra posizione lavorativa e professionale.

VERGINE. L’astrologa riferisce che “le coppie provate dai problemi potranno riprendere slancio, chi si è sposato o avvierà le pratiche per stabilire il giorno delle nozze nel 2020 vivrà grandi emozioni, saranno possibili concepimenti, può nascere una bella storia d’amore e gli artisti del segno avranno successo perché saranno bene ispirati. In genere uscirete di più e vi divertirete”.

BILANCIA. Nel 2020 dovrete evitare rischi o azzardi nelle imprese, soprattutto non dovrete sperperare denaro. Attenti a non volere soddisfare ambizioni ed ego ad ogni costo, ogni scelta o decisione dovrà essere prima ponderata a lungo. In amore l’anno scorso avete iniziato un nuovo ciclo di vita e qualcuno ha già fatto l’incontro giusto. Nel 2020 potrà consolidarlo mettendo su casa o con un erede.

SCORPIONE. Se avete un desiderio nel cassetto, come un acquisto importante o una nuova casa, bisognerà tirarlo fuori subito e darvi da fare per realizzarlo entro marzo, a patto che, però, evitiate di indebitarvi troppo, perché in tal caso, potreste soffrirne, specie se siete in coppia e volete mettere su casa o famiglia. Qualcuno potrebbe fare dietro-front riguardo ad un impegno preso.

SAGITTARIO. Urano continuerà a transitare nel segno del Toro e l’attività lavorativa sarà ancora in fase di trasformazione, non sarà stabile ma grazie ad un incarico i guadagni non mancheranno. Inaspettatamente ci sarà sempre qualcosa o qualcuno che vi farà risalire la china. Però cercate sempre di riflettere con giudizio per non ritrovarvi a dover ricominciare daccapo.

CAPRICORNO. Nel lavoro vi impegnerete molto per far carriera o per trovare una occupazione, si potrà avviare un’attività, anche se dubbi e tentennamenti ci saranno e penserete di tornare sui vostri passi. A febbraio potrebbe arrivare una proposta di lavoro interessante o un incarico molto prestigioso, che potrebbe però essere rimesso in discussione nei mesi successivi.

ACQUARIO. Il 2020 è iniziato bene, febbraio sarà un mese seducente ma anche molto stancante. Perciò dovrete selezionare gli impegni e portare avanti solo ciò che può darvi un futuro solido. Qualche Acquario si libererà di una relazione insoddisfacente per intraprendere un percorso diverso, magari con un nuovo amore. Chi vorrà riprendere per mano la propria vita dopo una delusione potrà farlo con facilità.

PESCI. Il lavoro richiederà grande impegno e vi stancherete, specie nella prima metà di febbraio per Marte dissonante in Sagittario, ma sarete molto attivi e creativi. Quindi potrete non solo far scattare le belle occasioni in amore, ma anche difendervi e dare vita a strategie che vi faranno emergere o migliorare la posizione lavorativa e portare avanti ciò che più vi interessa.

Condividi!