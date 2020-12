Oroscopo di Ada Alberti: le previsioni dell’astrologa a DICEMBRE 2020

Scopriamo le novità che riserva il mese di dicembre con le previsioni dell’oroscopo 2020 di Ada Alberti liberamente estratto dal sito online dell’astrologa (LEGGI QUI).

Ariete: Finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo per l’uscita definitiva di Saturno dal Capricorno. Dunque ci saranno ancora altre verifiche con relativi cambiamenti, però saranno più facili da affrontare soprattutto a fine anno, quando Giove si unirà a Saturno il 19 dicembre ed insieme segneranno l’inizio di un periodo appagante.

Toro: Il 17 dicembre Saturno rioccuperà il segno dell’Acquario definitivamente e con lui Giove dal 19. Pertanto il consiglio è di darvi da fare anche per riordinare o trovare soluzioni in quelle questioni che vi trascinate da tempo, come beghe legali, impegni non mantenuti, debiti non saldati, doveri ed obblighi non rispettati in modo da usare quel Saturno e quel Giove di dicembre per ottenere lodi anziché disapprovazioni o perdite.

Gemelli: Saturno in Acquario consiglia la massima oculatezza nelle scelte o decisioni, siano queste di tipo lavorativo o sentimentale o riguardanti un trasferimento non importa, purché siate determinati, sicuri di quanto vorrete, perché sarà dalla fine dell’anno, quando Giove si unirà a Saturno in Acquario, vostro segno amico, che potrete, eventualmente, riemergere e fare nuove ed elettrizzanti conquiste.

Cancro: Sarà un periodo teso soprattutto poco prima del Natale. Dovrete dare prova di bravura, determinazione e arguzia nell’attività lavorativa. Sarà bene rivedere o ridiscutere alcuni contratti o accordi, per non incorrere in altri ostacoli o blocchi che richiederebbero un ulteriore cambiamento . Comunque sarete bravi nell’alleggerirvi dalle responsabilità e da situazioni seccanti, potrete attingere ad un nuovo terreno fertile, che potrà dare vita a nuove sinergie con idee e progetti stimolanti.

Leone: Siate prudenti, a dicembre farete bene a rafforzare e proteggere quanto siete riusciti ad ottenere fino ad oggi; potrete farlo con energia grazie a Marte che è in Ariete da fine giugno a tutto dicembre. Soprattutto non dovrete più investire o sperperare denaro. Ora che lo sapete, tiratevi su le maniche ed affrontate subito anche i vecchi problemi.

Vergine: Giove ha iniziato a soggiornare nel segno del Capricorno in dicembre del 2019, ne uscirà il 19 dicembre del 2020, quando varcherà la soglia dell’Acquario, segno che dal 17 dicembre sarà occupato da Saturno e vivrete un emozione in più, come un impiego o un nuovo incarico, qualcuno si metterà in gioco in un ambiente o contesto diverso. Alcuni Vergine penseranno di trasferirsi in un altro luogo.

Bilancia: Dal 17 dicembre tirerete un sospiro di sollievo, grazie anche a Giove che dal 19 dicembre lo raggiungerà, segnando così l’inizio di un periodo migliore e appagante, specie se svolgete un lavoro artistico o creativo oppure se siete single alla ricerca d’amore dopo una delusione. Le coppie che avranno dovuto affrontare diversi problemi, potranno ritrovarsi ed eventualmente ricominciare con più ottimismo

Scorpione: Saturno dal 17 dicembre ritornerà ad occupare il segno dell’Acquario ma stavolta definitivamente. Pertanto il consiglio è di darvi da fare per riordinare o trovare soluzioni in quelle questioni che vi creano squilibri da tempo, come un rapporto d’amore insoddisfacente, una doppia relazione o problemi relativi all’abitazione, ad un familiare, ad una collaborazione di lavoro scomoda, ecc. Le spese si dovranno ridurre.

Sagittario: Saturno in questo 2020, tra marzo e luglio, vi ha dato una prima prova di quanto realizzato o deciso, ma capirete meglio e bene tutto in questo dicembre, quando questo pianeta si unirà a Giove nell’amico segno dell’Acquario ed inizierà un lungo periodo più appagante ed intenso. Appartenete ad un segno passionale, pronto a vivere grandi exploit sentimentali e passionali, e li vivrete fino a fine anno.

Capricorno: Vi troverete a dover superare ancora qualche scoglio in famiglia e questo per il transito retrogrado di Marte in Ariete. Sarà indispensabile non prendere decisioni dettate dalle tensioni del momento, specie in famiglia e nei rapporti a due soprattutto se di vecchia data. Però Giove nel vostro segno con Urano in Toro e Nettuno in Pesci, vi daranno, eventualmente, l’occasione di rimediare ad un errore o trovare soluzioni insperate grazie a persone amiche e conoscenti.

Acquario: Che svolgiate una libera professione o no potrete vedere a dicembre i buoni risultati ottenuti durante l’anno. Il consiglio è di non parlare dei vostri progetti con chiunque, perché potreste essere colpiti alle spalle. Nel corso del 2020 avete pensato di vivere un anno complesso, ma alla fine dell’anno la buona sorte busserà alla porta (Giove) e vi ricrederete, perché lo chiuderete con una bella novità.

Pesci: Fino alla prima metà di dicembre si prospetta un ottimo periodo anche per accaparrarvi acquirenti o compratori e favori. Perciò datevi da fare! Se siete single, le stelle vi offriranno incontri emozionanti, magari quello tanto atteso, a patto che, però abbandoniate quell’aria da zitelloni che Giove non vuole più! Avrete modo di curare la vostra abitazione, abbellendola e spenderete denaro, settore che nel 2020 è stato un po’ penalizzato dal transito di Marte.

