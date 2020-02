Paolo Fox, i segni AL TOP per l’oroscopo di FEBBRAIO e quelli FLOP

Come sarà il mese di febbraio? Ce lo svela il noto astrologo televisivo Paolo Fox con le previsioni tratte dal suo “Oroscopo 2020” edito da Cairo editore.

ARIETE. Febbraio si presenta problematico e complesso soprattutto in ambito lavorativo, per chi non ha un lavoro fisso, è in scadenza di contratto o ha un’attività autonoma. Il mese è invece ottimo per chi è alla riscoperta dell’amore. A parte qualche tensione, per il resto sarà finalmente possibile recuperare pienamente un rapporto da tempo in sofferenza.

TORO. In campo lavorativo e professionale avrete la possibilità di ripartire dopo un periodo di incertezze e difficoltà. Datevi da fare, e soprattutto siate decisionisti nelle vostre scelte. Per i single sarà il periodo ideale per riscoprire l’amore e magari conoscere una persona speciale. Per le coppie invece sarà più facile emozionarsi e favorire un significativo risveglio della passione.

GEMELLI. Finalmente questo mese si sbloccheranno certe situazioni che sono sospese ormai da troppo tempo e arriveranno le risposte tanto attese. Ma voi potreste non avere ancora le idee troppo chiare. Febbraio sarà un mese positivo per le coppie stabili che hanno raggiunto una serenità, ma anche per quelle in crisi che sono in cerca di nuovi stimoli ed emozioni.

CANCRO. Va bene l’ambito professionale dove ci sarà la possibilità di concretizzare tanti validi progetti e buone iniziative. Dovrete soltanto prestare attenzione ai costi e stare bene attenti a non esagerare con troppe spese. Anche l’amore potrà rivivere un periodo di forte rinascita, soprattutto perché vi state lasciando alle spalle certi problemi che andavano a compromettere la vita di coppia.

LEONE. In campo lavorativo sono tante le attività che vi troverete a gestire dopo un periodo di immobilismo che vi rendeva insoddisfatti. Fate quindi fruttare al meglio le vostre idee. In amore ci sono grandi novità in arrivo, saranno inaspettate e molto particolari. Attenti tuttavia a non avventurarvi in relazioni che potrebbero rivelarsi rischiose, con persone troppo strane e amanti della trasgressione.

VERGINE. Questo mese vi dedicherete anima e corpo al lavoro dove arriveranno proposte interessanti e occasioni da non lasciarsi sfuggire. Vi sentirete come al centro di una grande sfida che non volete perdere e ce la metterete tutta per non deludere voi stessi. Tuttavia concentrarsi troppo sulla professione potrebbe portarvi a trascurare i sentimenti e a far innervosire il vostro partner. Cercate un equilibrio.

BILANCIA. Sul piano economico saranno premiati coloro che sono stati cauti negli investimenti e hanno valutato attentamente i pro e i contro di certe iniziative. Chi invece non ha badato a spese, adesso potrebbe trovarsi in difficoltà. In campo sentimentale potreste vivere dei forti conflitti a causa dei vostri impegni professionali che vi assorbiranno totalmente impedendovi di prestare attenzione ad altri aspetti della vita.

SCORPIONE. Anche a febbraio dovrete tenere sotto controllo il vostro spirito irrascibile che rischia di non farvi affrontare con la dovuta serenità i cambiamenti e le novità in arrivo. Potreste trovarvi a dover intrecciare relazioni con nuovi superiori e colleghi diversi. In campo sentimentale avrete bisogno di maggiori certezze, soprattutto a libello economico per poter impostare seri progetti.

SAGITTARIO. Ci sono delle occasioni da cogliere al volo, anche se queste potrebbero impegnarvi oltre il dovuto, spingendovi anche a qualche sacrificio. Tutto ciò che sarete costretti a sacrificare però vi premierà. Aspettate metà mese per poter presentare progetti o avanzare proposte. In amore è finito il periodo dei grandi dubbi, adesso potete ripartire alla grande con nuove relazioni, anche se impegnarvi non sarà il vostro forte.

CAPRICORNO. Chi è single da molto tempo non potrà più restare con le mani in mano, dovrà mettersi in gioco e soprattutto mettere da parte un certo scetticismo cronico nei confronti delle nuove avventure. Sarete voi tuttavia a decidere quando e come avventurarvi. Ci potranno essere polemiche durante il mese nel campo lavorativo, ma saranno facilmente superabili con una buona dose di diplomazia.

ACQUARIO. Nel campo professionale è arrivato il momento di farvi valere. Se fino ad oggi siete stati alla finestra ad attendere tempi e condizioni migliori, adesso è il momento di farsi avanti ed imporsi anche con vigore se necessario. Chi ha chiuso da poco una relazione sta vivendo una fase di forte pessimismo, ma non è detto che a febbraio non possa arrivare una novità tale da cambiare le cose.

PESCI. Adesso siete voi a dirigere il gioco, dopo un lungo periodo in cui siete stati costretti a subire le decisioni altrui. Questo vi porterà grandi soddisfazioni, ma evitate di cercare rivalse o di umiliare chi vi ha costretto a sopportare angherie in passato. In amore dovete tornare a credere nei sentimenti. Se siete stati delusi in passato è giunto il momento di ritentare, guardandovi intorno ma evitando le tragressioni.

Condividi!