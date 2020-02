La settimana di Paolo Fox: oroscopo dal 2 al 9 febbraio 2020

Scopriamo l’oroscopo di Paolo Fox della prima settimana di febbraio con le previsioni liberamente tratte dal libro “Oroscopo 2020” edito da Cairo editore.

ARIETE. Il mese inizia con voi che vi sentite affettuosi e ben disponibili nei confronti degli altri. Volete essere amati, volete stare in compagnia e vi piace essere ricercati. Approfittate di questa settimana, e della prossima, per dare sfogo alla creatività presentando progetti.

TORO. Avete in mente tante attività, creazioni, progetti, ma sapete essere prudenti studiando e pianificando a fondo le cose per evitare di commettere errori. La prima settimana del mese sarete proprio concentrati sulla programmazione e a mettere bene a fuoco le vostre priorità.

GEMELLI. Il mese non inizia sotto i migliori auspici. Le buone intuizioni non vi mancano ma purtroppo a rendere tutto più difficile è la vostra indecisione. Faticate a capire cosa volete e questo vi impedisce di cogliere al volo le opportunità. Cercate di fidarvi unicamente di voi stessi.

CANCRO. In questi primi giorni del mese sarete leggermente confusi soprattutto perché vi troverete a prendere delle decisioni piuttosto impegnative. Questo vi porterà a trascurare soprattutto la sfera sentimentale e le amicizie che saranno disturbate spesso da vostri repentini cambi di umore.

LEONE. Non state con le mani in mano, queste saranno ottime giornate per fare progetti e tentare nuove sfide. Evitate tuttavia di essere troppo precipitosi o di cambiare idea troppe volte. Cercate invece di mantenere fede a ciò che vi siete prefissati senza eccessive pretese.

VERGINE. Il mese per voi si presenta ottimo sotto ogni punto di vista ma ad alcune condizioni. Smettete di essere troppo esigenti con voi stessi e con gli altri, basta andare alla ricerca ossessiva della perfezione. E non pretendete troppo da chi non può offrirvi più di ciò che potete avere.

BILANCIA. Questa settimana potreste trovarvi alle prese con diversi imprevisti o ritardi nelle vostre attività. Questo non deve costituire per voi un motivo di preoccupazione perché vi aiuterà invece a migliorare il vostro lavoro con maggiori possibilità di ottenere buoni risultati.

SCORPIONE. Inizierete febbraio con una grande carica e un discreto dinamismo che vi spinge a dare il massimo nello svolgimento dei vostri compiti. La vostra creatività sembra non conoscere confini, ma forse è il caso di fermarsi a riflettere per non rischiare di andare oltre le vostre effettive possibilità.

SAGITTARIO. A febbraio potrete recuperare molte situazioni a rischio sia in campo sentimentale che professionale ed economico. Il suggerimento è quello di approfittarne subito per mettersi in gioco senza attendere oltre e fare seri progetti di vita e di coppia. Avrete ottime occasioni per buoni investimenti.

CAPRICORNO. Il mese inizia positivamente per i single che potranno fare incontri piacevoli e romantici. Scoccherà la scintilla dell’amore? Molto dipenderà da voi e dal grado di passionalità che saprete spendere. Sul lavoro sfruttate al massimo questa settimana che sarà priva di ritardi e imprevisti.

ACQUARIO. A metà settimana arriveranno buone notizie sul fronte sentimentale. Tenete d’occhio i nuovi incontri che farete soprattutto nel weekend e non sottovalutateli, anche se apparentemente potrebbero sembrare insignificanti. Potrebbero nascere invece storie importanti e relazioni stabili.

PESCI. Inizierete il mese con una grande forza che vi accompagnerà per gran parte di questa settimana. Approfittatene quindi nell’ambito professionale per chiudere le vertenze in sospeso, firmare contratti o discutere proposte di lavoro. Sarete favoriti in modo particolare nelle relazioni interpersonali.

