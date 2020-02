Oroscopo di oggi 4 febbraio 2020: le stelle fortunate di Paolo Fox

Martedì 4 febbraio 2020, scopriamo dall’App “Astri di Paolo Fox” cosa ci riserva il noto astrologo televisivo con le sue previsioni.

ARIETE. Saranno premiate le nuove iniziative professionali, mentre avrete una giornata piuttosto travagliata e confusa nell’ambito dei rapporti sentimentali. Potreste fare molta fatica a rapportarvi con il partner. Occhio alle entrate economiche.

TORO. Evitate di sovraccaricarvi di troppi impegni, anche se potreste avere a che fare con ritardi e contrattempi sul lavoro. In compenso godetevi la sfera sentimentale che sarà a cinque stelle. Giornata ottima per i chiarimenti e le ripartenze in amore.

GEMELLI. Oggi evitate di prendere decisioni impegnative e sul lavoro limitatevi a portare avanti soltanto ciò che è indispensabile. Non è la giornata adatta per intraprendere nuove attività o per tentare qualche miglioramento economico. Meglio prendersi una pausa.

CANCRO. Chi da tempo sta portando avanti relazioni ambigue o due storie parallele, oggi sarà costretto a prendere una decisione definitiva. Non sarà possibile andare avanti con gli equivoci e i tradimenti. Meglio invece non decidere sul lavoro dove potreste mancare della necessaria lucidità.

LEONE. Giornata in cui potrebbero manifestarsi tensioni, sia nel lavoro che in famiglia o nella coppia. Il consiglio è di non esagerare, di stemperare le polemiche, non alzare il livello dello scontro usando toni eccessivi. Potreste non averla vinta facilmente

VERGINE. Siete insoddisfatti per come vanno le cose e di come venite trattati dai vostri superiori. Oggi però non è la giornata adatta per le alzate di testa, le proteste e le rivendicazioni. Cercate invece di mantenere la calma, non agitatevi e siate soprattutto molto riflessivi prima di decidere.

BILANCIA. In amore è arrivato il momento della chiarezza. Avete atteso troppo a lungo che il vostro partner vi desse le conferme a lungo cercate. Oggi vorrete risposte limpide e senza inganni. Sul lavoro potrebbero arrivare buone risposte rispetto alle vostre richieste.

SCORPIONE. Non è il momento più adatto per chiarire certi malintesi in amore, meglio lasciar sbollire le tensioni e partire all’attacco verso metà mese. Oggi state calmi sia in famiglia che sul lavoro. Agitarvi non servirà a nulla, urlare ancora meno.

SAGITTARIO. In campo sentimentale sta tornando il sereno dopo giorni di tensione. Non aspettatevi di risolvere oggi tutti i problemi in sospeso ma sarà importante la ripresa di un dialogo sereno. Sul lavoro ci sono dei progetti da revisionare. E’ la giornata ideale per farlo.

CAPRICORNO. Negli ultimi tempi vi siete concessi troppe scappatelle e adesso avete concluso che non avete nulla di stabile nella vostra vita. I sentimenti sono altalenanti e ballerini. In compenso va a gonfie vele l’ambito lavorativo dove riuscite a dare il meglio.

ACQUARIO. Trovare soluzione a problemi lavorativi oggi non sarà difficile, soprattutto se vi lascerete consigliare e aiutare dalle persone che vi stanno intorno e di cui sapete potervi fidare. Anche in amore il vento sembra girare nella direzione giusta, quindi approfittatene.

PESCI. Avete la possibilità di farvi valere sul lavoro, ma non esagerate e soprattutto non mostratevi troppo sicuri di voi stessi. Evitate le polemiche, specie se vi troverete alle prese con situazioni spiacevoli create da altri. Se non avete molta energia non disperate, andrà meglio da domani.

Condividi!