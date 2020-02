Oroscopo di Paolo Fox. Le previsioni di oggi 5 febbraio 2020

Scopriamo le previsioni di oggi, mercoledì 5 febbraio 2020 con l’oroscopo liberamente tratto dall’App “Astri di Paolo Fox”.

ARIETE. Fate molta attenzione alle possibili tentazioni. Oggi potreste facilmente tradire il vostro partner, fatto questo che non vi darà affatto sollievo e farà nascere in voi tanti sensi di colpa. Sul lavoro sono in arrivo interessanti collaborazioni.

TORO. Non esagerate troppo con la gelosia, provate a dare fiducia al vostro partner, anche perché i troppi dubbi rischiano di rovinarvi la serenità e la salute. Non perdete la pazienza sul lavoro se oggi non tutto procederà come vorreste.

GEMELLI. Oggi cercate di prendere le cose con calma e pazienza. Non c’è bisogno di correre e di ottenere risultati a tutti i costi. Meglio prendersi una pausa di riflessione in tutti i campi e ricaricarvi in previsione di nuove sfide che vi attendono.

CANCRO. Anche se in questo momento avete dei progetti importanti da valutare e portare avanti, non concentratevi unicamente sulla professione trascurando i sentimenti. Il rapporto di coppia potrebbe subire brutti contraccolpi, meglio evitare.

LEONE. Purtroppo ci sono questioni che vi impegnano molto e vi privano della giusta serenità. Siete troppo concentrati sui problemi quando invece dovreste provare a staccare la spina. Sul lavoro potrebbero accumularsi ritardi, ma non caricatevi di eccessivi impegni.

VERGINE. Se state vivendo una crisi di coppia agite con grande prudenza, prestate molta attenzione a ciò che direte o farete. Se sul lavoro dovete fronteggiare polemiche e ritardi non disperate, perché le soluzioni arriveranno in fretta.

BILANCIA. In amore siete stanchi di relazioni che non vi offrono più stimoli e anzi vi rendono insicuri e nervosi. Da tempo state meditando di darci un taglio e oggi, di fronte all’ennesima discussione, potreste prendere la decisione definitiva, senza troppi rimpianti.

SCORPIONE. Va bene il piano economico, visto che sono in arrivo risposte positive a richieste di denaro o a compravendite che avete in piedi. Nel campo sentimentale lasciatevi scivolare di dosso le tensioni, non accumulate troppo stress se le cose non vanno.

SAGITTARIO. Tenete d’occhio i soldi perché negli ultimi tempi avete effettuato qualche spesa di troppo e rischiate di non far più quadrare i conti. Anche in amore la giornata non promette nulla di buono, ma meglio pazientare visto che le cose miglioreranno nel weekend.

CAPRICORNO. In campo professionale siete molto creativi e questo vi spingerà a sfruttare al massimo questo momento clou. In amore invece siete molto indecisi. Una relazione non vi convince troppo, siete innamorati ma non vi volete impegnare. Insomma, c’è troppa confusione.

ACQUARIO. Non fidatevi di tutto ciò che sembra offrire grandi prospettive, valutate bene certe proposte prima di accettarle, potrebbero essere ingannevoli. In campo sentimentale giornata positiva per i single in cerca di avventure romantiche e passionali.

PESCI. Tenete lontane le persone negative, quelle che sapete rovinarvi la giornata, facendovi perdere facilmente la pazienza. Il nervosismo potrebbe spingervi a polemizzare troppo facendovi fare una pessima figura davanti a persone che hanno un giudizio positivo di voi.

