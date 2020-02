Oroscopo di oggi 6 febbraio 2020: i segni fortunati di Paolo Fox

Scopriamo le previsioni di oggi, giovedì 6 febbraio 2020, con l’oroscopo liberamente tratto dall’App “Astri di Paolo Fox”.

ARIETE. Tenete i nervi ben saldi, oggi potreste perdere facilmente la pazienza anche per motivazioni futili. Attenzione soprattutto nei rapporti di coppia, anche una parola detta male o una semplice incomprensione potrebbe essere fonte di tensione.

TORO. Oggi sarà bene decidere cosa fare di una storia che si sta trascinando stancamente da troppo tempo. Se invece provate interesse per una persona, è questo giovedì la giornata adatta per fare il primo passo e dichiararvi. Non indugiate oltre.

GEMELLI. Cercate di non fare il passo più lungo della gamba, sia in campo professionale che sentimentale. Se ci sono situazioni in sospeso o decisioni importanti da prendere, meglio soprassedere e rinviare tutto a domani senza fretta.

CANCRO. In amore è arrivato il momento di scoprire le carte, basta tatticismi o eccessive prudenze. Se avete interesse per una persona dovete farvi avanti. Sul lavoro ci sono buone prospettive, ma dovrete accettare sinergie e collaborazioni.

LEONE. In campo sentimentale oggi sarà una giornata di passaggio, se avete delle cose da chiarire e siete alla ricerca di conferme, dovrete attendere pazientemente il weekend. Sul lavoro potete avere buoni risultati ma evitate lo stress.

VERGINE. Non è la giornata più adatta per prendere decisioni. Meglio riflettere e pazientare, ci saranno i prossimi giorni per avere le idee chiare. In campo professionale cercate di tenere la situazione sotto controllo ma non avanzate richieste o rivendicazioni.

BILANCIA. In campo lavorativo oggi potreste incontrare una persona molto importante che vi aiuterà a raggiungere un obiettivo che state inseguendo da giorni. In amore invece potrebbero nascere discussioni e litigi con il partner e potreste staccare la spina se una storia vi sta andando stretta.

SCORPIONE. In campo sentimentale la giornata di oggi non sarà delle migliori, specie per i single che vogliono fare colpo su una persona. Meglio aspettare qualche giorno prima di farvi avanti. Sul lavoro invece ecco arrivare interessanti novità e positive risposte.

SAGITTARIO. Se avete delle situazioni da chiarire, sia in campo sentimentale che lavorativo, fatelo oggi che avrete maggiori possibilità di essere ascoltati e compresi. Ma attenti se avete in piedi una relazione parallela. Un errore involontario potrebbe portarvi ad essere scoperti.

CAPRICORNO. Giornata ideale per le riappacificazioni, sia con il partner che con amici e colleghi di lavoro con cui si sono avute discussioni negli ultimi giorni. In campo professionale sarà premiata la creatività, quindi datevi da fare a sviluppare progetti.

ACQUARIO. Le fasi critiche sono alle spalle, sia in amore che in ambito professionale. Finalmente sono stati chiariti alcuni spiacevoli malintesi, quindi oggi potrete ripartire alla grande con risultati concreti, risolvendo soprattutto quei problemi che vi stanno agitando.

PESCI. Oggi riuscirete a risolvere alcune situazioni critiche e complesse, ma soltanto perché recupererete il vostro ottimismo. Ritroverete la fiducia in voi stessi e questo vi aiuterà molto a superare certi conflitti interiori e certe perplessità che vi impedivano di decidere.

Condividi!