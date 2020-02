Paolo Fox, oroscopo di oggi 7 febbraio e weekend 8 e 9 febbraio 2020

Scopriamo le previsioni di oggi, venerdì 7 febbraio 2020 e del weekend, con l’oroscopo liberamente tratto dall’App “Astri di Paolo Fox”.

ARIETE. Evitate di rivolgere troppo lo sguardo al passato, certe nostalgie meglio allontanarle dalla vostra mente. Cercate invece di guardare avanti con positività. Sta iniziando per voi un’ottima fase di recupero. Sul lavoro c’è da superare qualche difficoltà, ma niente di insormontabile.

TORO. Da oggi è possibile finalmente sciogliere certi nodi che in campo professionale rendono difficile il raggiungimento di determinati risultati. Va bene l’amore, a patto però che vi concentriate sulle nuove storie, dimenticando le delusioni del passato.

GEMELLI. La giornata di oggi e il weekend si annunciano molto importanti, soprattutto in campo lavorativo, dove arriveranno delle interessanti novità e proposte davvero difficili da rifiutare. Non fatevi troppo condizionare dai dubbi. Va a gonfie vele anche l’ambito sentimentale.

CANCRO. Non abbattetevi se le cose non vanno come vorreste. Si tratta di un momento passeggero che tuttavia dovrete gestire con molta calma. In questi giorni evitate soprattutto le polemiche, specie in quelle situazioni che possono essere facilmente risolte senza eccessive tensioni.

LEONE. Finalmente avere ritrovato entusiasmo e questo vi sta aiutando a risolvere alcune situazioni difficili che riguardano soprattutto la sfera lavorativa. Ma anche in ambito sentimentale aspettatevi qualcosa di molto piacevole ed interessante nel weekend.

VERGINE. Sarebbe utile in questi giorni provare a risolvere certi conflitti che si sono aperti in famiglia o sul lavoro. Soprattutto evitate di complicarli ulteriormente con atteggiamenti poco costruttivi. Sul lavoro scoprirete che una scelta di cui vi eravate pentiti è stata invece quella giusta.

BILANCIA. Rischiate di essere troppo aggressivi, specie con chi mette in dubbio ciò che dite. Non esagerate con le polemiche, a volte meglio non mostrarsi troppo sicuri di se stessi. Se il vostro rapporto sentimentale è in crisi è il momento di chiudere senza rimpianti.

SCORPIONE. Questi giorni saranno positivi sia in campo sentimentale che professionale, perché saranno facilitati gli incontri, i chiarimenti e le collaborazioni. Potrete anche ricevere la notizia di un cambiamento che vi coinvolgerà nei prossimi mesi e che vi caricherà di nuova energia.

SAGITTARIO. La giornata di oggi sarà complicata, ma nel weekend ci sarà già un ottimo recupero. Non sottovalutate certe storie che nasceranno in questi giorni. Anche se a prima vista potrebbero sembrarvi soltanto delle scappatelle, in futuro potrebbero diventare molto serie.

CAPRICORNO. Oggi potreste subire attacchi sul posto di lavoro e in altri ambiti, ma evitate di reagire in modo polemico e virulento perché potreste non spuntarla facilmente. Meglio lavorare d’astuzia, prevedendo le mosse altrui e stemperando le tensioni.

ACQUARIO. Cercate di mantenere i nervi saldi anche se saranno tanti in questi giorni a farvi saltare la mosca al naso. Voi però siete forti e non vi lascerete trascinare nel vortice delle polemiche. Non preoccupatevi di qualche problema economico. Tutto si risolverà.

PESCI. E’ arrivato il momento di fare progetti senza troppi dubbi o incertezze. Sia in campo sentimentale che lavorativo è giunto il momento di guardare al futuro facendo seri investimenti e mettendo in cantiere matrimoni, convivenze, nuove attività o cambi di lavoro. Non state con le mani in mano.

