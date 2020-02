IMAGO FILM festeggia vent’anni di attività

Il 29 febbraio 2000 a Roma nascva la IMAGO Film fondata da Lucia Macale (leggi l’intervista) e Claudio Rossi Massimi (leggi l’intervista).

La società ha prodotto numerosi documentari (più di 40) un lungometraggio (La sindrome di Antonio) e ha messo in cantiere per settembre un nuovo progetto per un lungometraggio.

All’attività di produzione la Imago Film da qualche anno, con l’associazione culturale Imago, organizza festival internazionali che stanno crescendo sempre di più per apprezzamento e pubblico come l’ITALIAN FILM DAYS a Cipro e il PREMIO ZOROASTRO a Baku in Azerbaigian.

Con i suoi 20 anni di attività che festeggia quest’anno la Imago risulta essere una delle più longeve tra le piccole società indipendenti italiane.

