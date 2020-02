La settimana di Paolo Fox: oroscopo dall’1 al 7 MARZO 2020

Come sarà la prima settimana di marzo? Scopriamolo con le previsioni dell’astrologo Paolo Fox liberamente tratte dal libro ‘L’Oroscopo 2020″ pubblicato da Cairo editore.

ARIETE. Iniziate il mese impegnandovi su progetti seri e sicuri. Guardate con fiducia al futuro e datevi da fare soprattutto nel campo della programmazione. Anche il rischio sembra non spaventarvi più, siete forti, determinati e carichi di tanta energia positiva.

TORO. Siete decisi a concentrare le vostre attenzioni soprattutto nel lavoro, almeno nelle prime due settimane. In compenso sarete molto aperti e disponibili anche nei confronti degli altri, non penserete unicamente a voi stessi. Faticate ancora ad adattarvi alle novità.

GEMELLI. Le idee non vi mancano, siete pieni di intuizioni anche geniali. Tuttavia avete grosse difficoltà a passare dalla fase teorica a quella pratica. Questo stato di cose vi crea agitazione e ansia ma se saprete farvi consigliare dalle persone care riuscirete a superare le difficoltà.

CANCRO. Rischierete di mostrarvi troppo esigenti sia in amore che nel settore professionale. Puntate a sicurezze e conferme che non tutti saranno in grado di darvi. Il problema è che avete tanti progetti in testa che non sapete nemmeno da dove cominciare. Vi aiuterà in questo il vostro istinto.

LEONE. Inizierete il mese con la revisione delle vostre posizioni e dei vostri obiettivi. Vi siete prefissati dei traguardi che ora però non ritenete più alla vostra portata. Dovrete affrontare dei cambiamenti significativi, alcuni dei quali indipendenti dalla vostra volontà e legati agli eventi.

VERGINE. Tenete i piedi saldi a terra in questo periodo, non lasciatevi facilmente condizionare dalla promessa di facili guadagni, dovete essere realisti e razionali, sognate il meno possibile. Va bene l’ambito sentimentale in questi primi giorni, soprattutto perché sarete molto romantici.

BILANCIA. Dovrete iniziare da subito a fronteggiare imprevisti e difficoltà in un mese che complessivamente sembra offrirvi armonia. Dovrete armarvi di pazienza e saggezza nell’affrontare questi momenti negativi, e una buona dose di responsabilità vi sarà di aiuto.

SCORPIONE. La prima settimana di marzo si presenta molto confusa. Vorreste tornare sui vostri passi, rivedere alcune scelte, ripensare gli obiettivi ma ormai dovrete andare avanti. Tuttavia avrete difficoltà a capire se varrà la pena di osare o se è il caso di limitarsi a ciò che si può ottenere.

SAGITTARIO. C’è tensione nell’aria, vi sentite appesantiti e stressati, potreste essere portati spesso a perdere la calma per cose futili. Se riuscirete a controllare il vostro istinto aggressivo, potrete ottenere collaborazione e supporto dai vostri gruppi di riferimento.

CAPRICORNO. In questa prima settimana sarete molto socievoli, vorrete evadere dalla routine quotidiana e lasciarvi andare a qualche frivolezza. Non solo, sarete anche spinti da una positiva carica creativa che vi aiuterà a concretizzare progetti interessanti. In amore non siate troppo esigenti.

ACQUARIO. Inizierete il mese con la volontà di concretizzare i vostri progetti, passando dal piano creativo a quello reale. Vi impegnerete per mettere solide basi alle vostre idee affinché possano diventare realmente fattibili. Cercate di consolidare ciò che avete fino ad oggi costruito.

PESCI. In campo sentimentale non fatevi troppe domande, accettate ciò che arriverà. Prendete al volo le opportunità che si presenteranno in questi primi giorni del mese. In campo lavorativo e professionale non state troppo a rivangare sul passato, accogliete invece le novità.

