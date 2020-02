Oroscopo di Ada Alberti, le previsioni dell’astrologa a MARZO

Come sarà il mese di marzo? Scopriamolo con le previsioni del 2020 dell’astrologa di Canale 5 Ada Alberti rintracciabili sul suo sito online. (LEGGI QUI)

ARIETE. Le paure sono state tante ed in parte lo saranno ancora, dato che nel corso del 2020 Plutone continuerà a transitare nel Capricorno assieme a Saturno, sebbene quest’ultimo tra il 22 marzo e l’1 luglio sarà in Acquario, Dunque ci saranno ancora altre verifiche con relativi cambiamenti, però saranno più facili da affrontare.

TORO. Per la vita di relazione e per gli incontri, una buona parte del mese di marzo può essere appagante. La fine del mese sarà volta alla riflessione, all’attenta considerazione della propria esistenza e di quanto realizzato. La salute potrebbe darvi qualche problema. Vi si raccomanda di non prendere alla leggera eventuali primi malesseri del mese.

GEMELLI. Mercurio viaggerà in Pesci dal 16 marzo ai primi dieci giorni di aprile e persisterà con la sua ambiguità. Infatti eventuali questioni legali o una vecchia trattativa andranno riviste o rivalutate. Chi è a capo di un’azienda dovrà fare dei tagli del personale, rinnovandola. In genere si dovrà scendere in campo e “duellare” con chi non avrà mantenuto un patto o vi deve del denaro.

CANCRO. Prosegue lo stato di tensione iniziato a fine febbraio e che si protrarrà per l’intero mese, fino al 30. Dovrete dare prova di bravura, determinazione e arguzia nell’attività lavorativa. Sarà bene rivedere o ridiscutere alcuni contratti o accordi, per non incorrere in altri ostacoli o blocchi che richiederebbero un ulteriore cambiamento.

LEONE. A fine mese prestate molta attenzione ad un legame che potrebbe facilmente spezzarsi. La stagione primaverile vi darà una prima verifica di quanto fatto: se avrete svolto bene il vostro lavoro riceverete un incarico anche se nessuno vi regalerà nulla e dovrete impegnarvi moltissimo, sennò, al contrario, potreste retrocedere.

VERGINE. Un progetto o un amore può portarvi a cambiare abitudini e forse anche il luogo di residenza, e questo in genere crea sempre delle inquietudini, specie ad un segno metodico com’è il vostro. In genere taglierete alcuni rami secchi, troncherete collaborazioni di lavoro o storie sentimentali sterili per dare vita a nuovi rapporti più veri e duraturi nel tempo.

BILANCIA. Inizierete a vivere con meno paure soprattutto a partire dal 22 del mese. Potrete iniziare a tirare un sospiro di sollievo soprattutto in ambito lavorativo. Le coppie che avranno dovuto affrontare diversi problemi, potranno ritrovarsi ed eventualmente ricominciare con più ottimismo. Attenti a non volere soddisfare ambizioni ed ego ad ogni costo.

SCORPIONE. Attenti, perché a marzo il cielo si oscurerà e finiranno sotto esame i rapporti familiari, le scelte relative alla casa ed il coniuge. Se avete da tempo un progetto nel cassetto da realizzare, ebbene dovrete portarlo a termine entro fine mese ma senza indebitarvi troppo. Non sottovalutate malesseri fisici che si manifesteranno a inizio primavera.

SAGITTARIO. Qualche Sagittario ha chiuso una storia l’anno scorso ma qualche altro ne ha iniziata una importante. In genere nelle coppie si attraversa sempre un periodo di prova, perciò invece di schivare i problemi dovrete cercare di andare a fondo nelle questioni per, eventualmente, aggiustare o voltare pagina. A marzo arriverà una prima prova di quanto realizzato o deciso.

CAPRICORNO. Dalla primavera, alcuni incroci planetari vi terranno col fiato sospeso, specie nella sfera familiare e casalinga, sarà proprio da questo periodo che dovrete prendervi più cura di chi amate. Dal 22 marzo al 1° di luglio Saturno entrerà in Acquario, e dovrete cercare di gestire denaro ed investimenti con maggiore impegno. Ad ogni modo non mancheranno piacevoli emozioni.

ACQUARIO. La congiunzione di Marte con Saturno alla fine di marzo fino ai primi dieci giorni di aprile potrebbe vedervi in una fase down ed è per questo che si consiglia di curare la salute, fare prevenzione. Perciò dovrete selezionare gli impegni e portare avanti solo ciò che può darvi un futuro solido. Qualcuno cambierà casa o un evento in famiglia richiederà una brusca virata del percorso stabilito.

PESCI. Chi ha subito prepotenze potrà lottare per farsi valere o tentare nuove strade, specie nel lavoro o nello studio. Nella prima metà di marzo cercate di usare l’energia straordinaria e positiva di Urano, mettendo da parte i conflitti interiori. Sappiate però selezionare bene le amicizie. A partire dal 5 acquisirete una forte capacità creativa che vi aiuterà nella professione, ma anche in amore.

Condividi!