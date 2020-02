Oroscopo di Paolo Fox: i segni baciati dalla fortuna a MARZO

Come sarà il mese di marzo? Scopriamolo con le previsioni dell’astrologo Paolo Fox liberamente tratte dal libro ‘L’Oroscopo 2020″ pubblicato da Cairo editore. Ecco i segni fortunati in amore, lavoro, salute e soldi.

ARIETE. Marzo sarà il mese decisivo nel campo sentimentale. Non sarete più disposti a tenere in piedi relazioni infruttuose o ormai prive di stimoli e di passione. Se fino ad oggi siete stati prudenti, adesso non vorrete aspettare oltre nel prendere una decisione definitiva. Sarà molto più facile in questo mese superare i problemi personali, anche grazie all’aiuto degli altri.

TORO. Date sfogo ai sentimenti e alla passionalità e soprattutto non mostratevi troppo prevenuti o diffidenti nei confronti di una nuova relazione che potrebbe nascere. Le coppie che durano da più tempo potranno pensare ad una convivenza o ad un matrimonio. Si potrà sperare in una maggiore stabilità anche nel campo economico e professionale.

GEMELLI. Il mese sarà faticoso soprattutto all’inizio, ma in compenso sarà molto fruttuoso nel mettere a punto progetti per il futuro, specie nel settore lavorativo. In ambito sentimentale si assisterà ad un risveglio della passione e all’esigenza di una maggiore intimità di coppia, dopo un periodo in cui l’amore è passsato in secondo piano per concentrarvi eccessivamente sulla professione.

CANCRO. Preparatevi a dei seri cambiamenti in campo lavorativo, con veri e propri stravolgimenti e ad un inizio del mese all’insegna della precarietà e dell’incertezza. Poi le cose gradualmente si stabilizzeranno. Nel campo dell’amore aspettatevi un notevole miglioramento rispetto ai disagi di febbraio anche se persisteranno delle incomprensioni. La professione vi vedrà spesso sotto tensione.

LEONE. Dovrete agire con molta cautela in questo mese stando molto attenti soprattutto alle entrate finanziarie e agli investimenti. State lontani da situazioni complicate, specialmente in amore evitate scappatelle o relazioni troppo trasgressive. I sentimenti passeranno in secondo piano a marzo perché ci saranno le questioni lavorative ad impegnarvi molto, provocandovi anche stress fisico.

VERGINE. Sarete padroni indiscussi della vostra vita, non avrete bisogno del consenso degli altri per prendere decisioni, saprete farlo voi in totale autonomia. Saranno tante le occasioni che vi capiteranno e i progetti che avrete l’occasione di mandare in porto. Sarete spinti da una grande energia, ma nonostante ciò non esitate a valutare scrupolosamente ciò che vi verrà offerto. La prudenza è sempre un’ottima alleata.

BILANCIA. Ci saranno diverse prove da superare in questo mese e sarà utile farlo con molta astuzia, scegliendo non la via più semplice, ma quella che potrebbe offrirvi maggiori garanzie per il futuro; soprattutto in campo lavorativo anche se apparentemente potrebbe sembrare la più difficile. Le coppie che hanno superato delle crisi a febbraio sono adesso più forti.

SCORPIONE. A marzo vorrete la chiarezza a tutti i costi, non vi interessano più le ambiguità. Chi vorrà avere a che fare con voi dovrà evitare inganni o sotterfugi. In amore potreste essere portati a ripensare il rapporto che state vivendo e anche a rimetterlo seriamente in discussione. Attenti ai tradimenti e alle scappatelle perché potrebbero costarvi caro, meglio non rischiare e starne alla larga.

SAGITTARIO. Buona la situazione in campo economico per chi ha saputo fare buoni investimenti e ha progettato bene pensando al futuro e rischiando sulla propria pelle. In amore potreste decidervi al grande passo, ovvero a chiudere una storia che non vi soddisfa più per tentare nuove avventure. Inutile però correre dietro a persone che sembrano non mostrare per voi il minimo interesse.

CAPRICORNO. Marzo sarà un mese di forza, al punto che scoprirete di avere delle capacità fuori dal comune e di essere anche capaci di decisioni molto importanti, con intuizioni di gran lunga superiori a quelle dei vostri colleghi. In campo sentimentale questo è il periodo propizio per andare a caccia e conoscere persone nuove. Le storie che nasceranno adesso saranno infatti destinate a durare e a consolidarsi entro l’anno.

ACQUARIO. Siete in attesa di una svolta professionale, ma forse non vi state rendendo conto di dover essere voi ad agire per primi e a fare le mosse giuste. Evitate di attendere inutilmente che siano gli altri ad indicarvi la strada da percorrere. Le coppie che si fondano soltanto sull’attrazione fisica e sul sesso saranno spazzate via in questo mese. L’entusiasmo si spegnerà e le ragioni per stare insieme verranno meno.

PESCI. Preparatevi ad un mese di lotta che vi porterà però a raggiungere i traguardi che vi siete prefissati e a sconfiggere l’agguerrita concorrenza. Attenzione ai nuovi incontri, questo sarà un periodo molto positivo per i single in cerca di avventure. Non chiudete le porte alla possibilità di intrecciare relazioni nuove e non siate diffidenti nei confronti di chi si approccia a voi per un legame.

Condividi!