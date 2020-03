Paolo Fox, oroscopo di oggi 3 marzo 2020 e segni fortunati

Martedì 3 marzo 2020. Scopriamo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, anticipate dall’astrologo su Radio Lattemiele.

ARIETE. Tenete lontane le persone negative in questa giornata e soprattutto evitate le polemiche, senza raccogliere le provocazioni. Tensioni soprattutto in serata.

TORO. Tenete d’occhio e coltivate le situazioni che si creeranno in questa giornata, porteranno presto frutti positivi. In amore si va verso la stabilità di coppia.

GEMELLI. Nel lavoro oggi ci sarà da lottare per imporre il vostro punto di vista. Siete ancora alle prese con certe polemiche del passato. Va bene l’ambito sentimentale.

CANCRO. Ci sono forti dubbi riguardo a delle persone che si hanno intorno e di cui iniziate a dubitare seriamente. Oggi cercate di farle uscire allo scoperto con astuzia e diplomazia.

LEONE. Oggi vi sentite carichi di energia e anche ben disposti verso gli altri. Non vorrete limitarvi soltanto ai vostri interessi ma anche a far felice chi vi sta intorno.

VERGINE. Giornata ricca di soddisfazioni soprattutto in campo professionale. Evitate di rovinarla lasciandovi coinvolgere nelle polemiche e facendovi condizionare dal nervosismo.

BILANCIA. La parola d’ordine in questa giornata sarà prudenza. Cercate di non essere troppo frettolosi nelle decisioni, l’intraprendenza è positiva ma in certi casi meglio frenarla.

SCORPIONE. In amore giornata tesa. Va bene sul lavoro dove sarà facile per voi avanzare richieste e ottenere riconoscimenti per l’opera che avete svolto. Non rinunciate alle amicizie giuste.

SAGITTARIO. Per i single giornata positiva per nuovi incontri, non chiudete le porte. State attenti invece alle spese, meglio non esagerare con certi investimenti poco fruttuosi.

CAPRICORNO. Giornata caratterizzata da contrattempi e imprevisti soprattutto nell’ambito sentimentale. Attenti a non perdere la pazienza. Sul lavoro giornata adatta per risolvere dissidi.

ACQUARIO. In campo professionale sarà oggi molto facile per voi capire come avere successo. In amore invece permangono forti dubbi che sarà molto utile chiarire definitivamente.

PESCI. Sul lavoro dovrete mettere uno sforzo in più in ciò che farete, perché se vi impegnerete a fondo vi troverete meglio avvantaggiati domani. Pazientate in amore, non è tempo di conferme.

