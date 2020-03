Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni di oggi 4 marzo 2020

Mercoledì 4 marzo 2020. Scopriamo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, anticipate dall’astrologo su Radio Lattemiele.

ARIETE. Evitate spiacevoli discussioni in amore, se ci sono dei chiarimenti da ottenere meglio rinviare. Sul lavoro non raccogliete le provocazioni, tenetevi alla larga dalle polemiche.

TORO. Giornata positiva sul fronte dell’amore, un incontro inaspettato potrebbe risvegliare in voi emozioni e passioni. Sul lavoro invece cercate di insistere con le vostre idee.

GEMELLI. Oggi fate attenzione ai sentimenti, certi contrasti del passato potrebbero riaffiorare e creare tensioni nella coppia. Nel lavoro invece la giornata scorrerà positivamente.

CANCRO. Oggi cercate di tenervi alla larga da situazioni complicate, se notate qualcosa di strano in ciò che state facendo cambiate strada. Sviluppi positivi arriveranno in amore.

LEONE. Nel lavoro ci sono delle situazioni da affrontare e che non potranno essere più rinviate. In campo sentimentale è il momento dei chiarimenti irrinunciabili.

VERGINE. Giornata positiva in ambito sentimentale, se però eviterete di rivangare troppo il passato e accampare rivendicazioni. Cercate di essere ottimisti e di non valutare troppo i rischi di certe azioni.

BILANCIA. In campo sentimentale cercate di agire con cautela evitando discussioni e polemiche. Sul lavoro dovrete prendere seriamente in considerazione la possibilità di cambiamenti.

SCORPIONE. In campo professionale avete delle felici intuizioni e questo dovrebbe aiutarvi a cogliere al volo le occasioni che si presenteranno. In amore attenti a non chiedere troppe conferme.

SAGITTARIO. Avete il desiderio di dare un cambio significativo alla vostra vita ma mancano le occasioni giuste. Dovrete pazientare, e intanto agire con cautela nelle decisioni che andrete ad assumere.

CAPRICORNO. Sul lavoro guardatevi bene attorno, perché potrebbero esserci delle occasioni molto interessanti. Una persona potrebbe decidere di scommettere su di voi e offrirvi nuove opportunità.

ACQUARIO. Giornata convulsa, durante la quale farete bene a concentrarvi esclusivamente sulle priorità, ovvero sulle iniziative che vi portano concreti vantaggi, trascurando tutto ciò che è superfluo.

PESCI. Siete in una fase di grande recupero, sia in amore che in ambito lavorativo. Datevi da fare a programmare e realizzare ciò che avete in mente, i risultati non tarderanno ad arrivare.

