Oroscopo di Paolo Fox, previsioni di oggi 5 marzo 2020

Giovedì 5 marzo 2020. Scopriamo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, anticipate dall’astrologo su Radio Lattemiele.

ARIETE. Oggi cercate di essere prudenti soprattutto in amore. State lontani da inganni e tradimenti. Anche sul lavoro la giornata sarà sottotono. Preparatevi a discutere facilmente con i colleghi.

TORO. Giornata positiva in campo lavorativo dove finalmente potrete sbloccare una situazione ferma da troppo tempo. In amore saranno possibili nuovi incontri e anche qualche emozione in più.

GEMELLI. In campo sentimentale ci sarà la possibilità di chiarimenti, anche se dovrete probabilmente discutere un po’ prima di ritrovare armonia. Sul lavoro ci sono buone occasioni all’orizzonte.

CANCRO. Certe storie d’amore nate di recente stanno avendo un positivo sviluppo e questo vi sta riportando serenità. Coltivate le intuizioni e la genialità che avete oggi sul lavoro.

LEONE. Oggi non tutto potrebbe andare come avevate previsto, potrebbero verificarsi dei problemi. Non perdete la calma e affrontate tutto con pazienza. In amore è il momento delle scelte difficili.

VERGINE. Lavorate sul futuro, fate fruttare al meglio le idee e i progetti che avete in mente. In ambito sentimentale aprite alle nuove relazioni. Basta sperare che una storia ormai finita abbia ancora speranze.

BILANCIA. Agite con cautela in campo lavorativo, fate le scelte giuste specie se comporteranno conseguenze economiche. E’ il momento di seminare e fare un’attenta programmazione per il futuro.

SCORPIONE. In amore la giornata sarà piena di dubbi e incertezze sul da fare, siete confusi e non sapete come uscire da una situazione complicata. Nella professione inventate nuove strategie, cambiate strada.

SAGITTARIO. Se oggi riceverete un invito inaspettato non lasciatelo sfuggire anche se potrebbe non entusiasmarvi troppo. Accettarlo potrebbe aprirvi gli occhi su molte cose e offrirvi nuove prospettive.

CAPRICORNO. Siete molto affascinanti e questo permette a molte persone di avvicinarsi a voi. Ma vi sentite insicuri e diffidate di chi vorrebbe avervi al suo fianco. Lasciatevi andare senza troppe pretese.

ACQUARIO. Avete davanti delle ottime possibilità, ma oggi potreste rischiare di rovinare qualche buon affare con una certa supponenza che potrebbe spingervi ad essere sgarbati e scontrosi. State in guardia.

PESCI. Avete buone possibilità di recuperare una relazione sentimentale se finalmente avrete compreso i vostri errori. Sul lavoro se vorrete ottenere risultati dovrete mostrare agli altri quanto valete.

