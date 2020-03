Paolo Fox, oroscopo di oggi 6 marzo e weekend 7 e 8 marzo 2020

Venerdì 6 marzo 2020. Scopriamo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi e il weekend successivo, anticipate dall’astrologo su Radio Lattemiele.

ARIETE. In amore queste giornate promettono bene, ci sarà la possibilità di recuperare una storia e superare un momento di difficoltà. Sul lavoro tenete gli occhi bene aperti perché potrebbe presentarsi un’occasione molto ghiotta da non farsi scappare.

TORO. Ci sono novità interessanti, occasioni da sfruttare e proposte lavorative che potrebbero cambiare la vostra attuale situazione anche dal punto di vista economico. Non fatevi però troppo condizionare da polemiche e risentimenti del passato.

GEMELLI. In campo sentimentale questo è il momento ideale per rimettersi in gioco se si è single, accettando di uscire con una persona interessante. Anche le coppie potranno ripensare il loro futuro. Sul lavoro invece c’è aria e voglia di rivincita.

CANCRO. Siete in una fase di grande insoddisfazione, vorreste cambiare tutto ma non è il momento migliore per farlo. Evitate soprattutto le polemiche. Va bene in amore, specialmente per i single che sono in cerca di avventure. Il vostro cuore tornerà a battere.

LEONE. Queste giornate potreste sentirvi stressati e questo stato di cose potrebbe agevolare lo sviluppo di tensioni e discussioni con chi vi sta intorno. Cercate di non esagerare troppo con le parole, potreste rischiare di offendere gli altri e rovinare delle buone amicizie.

VERGINE. Se siete stati pazienti, adesso è il momento di raccogliere buoni frutti. In amore potrebbe presentarsi una persona speciale e farvi ricredere sul vostro atteggiamento solitario e chiuso alla possibilità di relazioni. Sul lavoro si affaccia una proposta allettante.

BILANCIA. C’è nervosismo e tensione nell’aria, sia in campo sentimentale che professionale ci sono situazioni che non vanno come vorreste e questo vi agita, vi fa essere insoddisfatti e vi spinge a discutere con gli altri. Pazientate fino a domenica.

SCORPIONE. C’è bisogno di cautela in ambito professionale soprattutto oggi che sarete chiamati a prendere delle decisioni di una certa rilevanza. Nel weekend invece tenete sotto controllo l’ambito sentimentale dove potrebbero manifestarsi facilmente delle tensioni per futili motivi.

SAGITTARIO. Una bella sfida si è presentata per voi e vi ha restituito forti stimoli. Volete vincere ad ogni costo e questo vi ha impresso una forte scossa, grande energia. Anche in amore c’è in atto una grande ripartenza. Il passato è ormai alle spalle.

CAPRICORNO. Sarà bene rilassarsi in questo weekend e stare lontani da situazioni complicate che potrebbero essere causa di forti tensioni. In amore saranno possibili chiarimenti che vi consentiranno di ripartire con il piede giusto e di fare anche progetti di coppia.

ACQUARIO. Purtroppo oggi le cose non andranno molto bene nel campo lavorativo e questo finirà con il condizionare anche il weekend, quando potreste essere talmente nervosi da scaricare sugli altri le vostre tensioni. Evitate di farlo e cercate di rilassarvi.

PESCI. Oggi giornata altalenante, positiva al mattino, piuttosto tesa in serata. Cercate di sfruttare al massimo le occasioni che si presenteranno fino a metà pomeriggio, evitando invece le discussioni in serata. Sfruttate il weekend per ragionare su un progetto da rilanciare.

