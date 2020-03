Oroscopo di oggi 10 marzo 2020, le previsioni di Paolo Fox

Martedì 10 marzo 2020. Scopriamo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi anticipate dall’astrologo sull’app ufficiale “Astri di Paolo Fox”.

ARIETE. Siate molto prudenti in amore, non è ancora il tempo degli azzardi o colpi di testa. Anche in campo lavorativo evitate di esporvi troppo nel tentativo di mostrare quanto valete.

TORO. In ambito sentimentale giornata molto positiva con la possibilità di un graditissimo e piacevole incontro. Se dovete prendere delle decisioni lavorative fate molta attenzione ai soldi.

GEMELLI. In amore è il momento delle decisioni, basta rinviare chiarimenti. Agite però con la dovuta cautela. In campo lavorativo oggi potrete affrontare questioni serie che inseguite da tempo.

CANCRO. Sul lavoro preparatevi ad una svolta seria. Ci sono situazioni che non sopportate più e oggi una discussione potrebbe spingervi a decidere per un cambiamento radicale e definitivo.

LEONE. Se avete progetti da realizzare oggi è la giornata adatta per spingere sull’acceleratore. Non fatevi prendere dall’agitazione se vi troverete a dover gestire degli imprevisti che potrebbero scombinare i vostri piani.

VERGINE. Oggi provate ad abbandonarvi completamente all’amore, ad accettare una relazione nuova senza preoccuparvi troppo di ripetere certi errori del passato. Mettetevi in gioco.

BILANCIA. Sul lavoro basta inseguire ciò che non vi soddisfa, se un progetto non vi convince più abbandonatelo e fatene di nuovi. Le idee non vi mancano. E’ un buon momento per un rilancio sentimentale.

SCORPIONE. Va bene nel campo sentimentale perché potrete finalmente recuperare una situazione compromessa nei giorni scorsi. Sul lavoro attenti a ciò che fate, vi mancherà la giusta concentrazione.

SAGITTARIO. Sul lavoro le cose iniziano a migliorare, ma voi continuate ad essere tesi e agitati e questo non vi aiuta. Cercate di rilassarvi e di pensare di più ai sentimenti troppo trascurati.

CAPRICORNO. Oggi evitate sforzi eccessivi sul lavoro, non c’è bisogno di dare il massimo. Provate a rilassarvi se potete. In amore meglio chiarire le situazioni al mattino, quando troverete il partner compiaciente.

ACQUARIO. Non vi basta ciò che avete e volete ottenere di più. Una forte energia vi spinge a dare il massimo, ma attenti a non stressarvi troppo perché potreste compromettere i risultati e non superare certi ostacoli.

PESCI. Avrete una mattinata molto tesa e agitata durante la quale potreste anche decidere di mandare tutto all’aria. Non siate precipitosi ma ragionevoli e cauti. Nel pomeriggio infatti le cose volgeranno al meglio.

