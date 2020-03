Paolo Fox, oroscopo del weekend 14 e 15 marzo 2020

Come trascorrerà il weekend del 14 e 15 marzo 2020? Scopriamolo con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox anticipate dall’astrologo sull’app ufficiale “Astri di Paolo Fox”.

ARIETE. Avete tanta voglia di fare in campo professionale, siete alla ricerca di buoni risultati. Anche in amore è arrivato il momento di darsi una mossa. Basta stare fermi ad attendere che sia l’altra parte a muovere i primi passi.

TORO. Fate molta attenzione alle spese, evitate di esagerare con i soldi. Se un investimento non vi convince siate prudenti. In amore siete pronti ai chiarimenti, quelli importanti. Avete però soprattutto bisogno di riposo.

GEMELLI. Tenetevi lontani dalle tentazioni sentimentali, il desiderio di tradire potrebbe farsi facilmente strada in questi giorni. Cercate però di non andare oltre ciò che vi sarà possibile ottenere, in amore come sul lavoro.

CANCRO. Siete molto ansiosi e questo stato di cose si riflette negativamente sul vostro comportamento. Cercate di calmarvi e di non esagerare. Cercate piuttosto di superare certe divergenze soprattutto in campo sentimentale.

LEONE. Sabato sarà una giornata di forti tensioni in amore, domenica invece andrà meglio. Evitate i contrasti sul lavoro che potrebbero rivelarsi particolarmente insidiosi. Dovreste evitare eccessivo stress e rilassarvi.

VERGINE. Anche se in questi due giorni vi capiteranno delle proposte lavorative molto interessanti, valutate bene la situazione e non lasciatevi troppo affascinare dal miraggio di facili guadagni. In amore meglio non tradire.

BILANCIA. Questo weekend sarete concentrati soprattutto nel valutare una proposta di lavoro che vi sembra vantaggiosa ma che vi obbligherà a cambiare radicalmente la vostra vita. Avrete però anche il tempo da dedicare all’amore.

SCORPIONE. Siete in cerca dell’anima gemella? Anche se dovrete stare chiusi in casa, i sentimenti non vanno a riposo e una sorpresa potrebbe comunque fare capolino. Di certo siete carichi di energia e questo vi aiuterà molto.

SAGITTARIO. Avrete tempo e voglia di fare progetti in questi giorni e le buone idee non vi mancano. Quindi mettetele bene a frutto. Provate anche a chiarire una situazione sentimentale difficile, c’è aria di riconciliazione.

CAPRICORNO. Se in campo sentimentale sorgeranno delle divergenze, saprete come affrontarle e risolverle. Non vi mancheranno la saggezza e la diplomazia. E’ arrivato il momento di decidere se accettare o meno una proposta di lavoro.

ACQUARIO. State vivendo una fase di recupero. In questi due giorni potrete recuperare sia in campo sentimentale che professionale. Avete troppo esagerato nei giorni scorsi con le polemiche e adesso dovete fare in modo di ripartire.

PESCI. Fate attenzione alle polemiche, anche se potreste sentirvi sotto pressione e avvertire il peso di troppe responsabilità che non ritenete giusto assumere. Se ci sono nell’aria dei cambiamenti, coglieteli al volo.

Condividi!