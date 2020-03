La settimana di Paolo Fox, l’oroscopo dal 16 al 22 marzo 2020

Scopriamo le previsioni della settimana che sta per iniziare con l’oroscopo di Paolo Fox anticipato dall’astrologo sulla sua App personale e su DiPiù Tv

ARIETE. Nel complesso la settimana non sarà delle migliori nel campo lavorativo, anche se non mancheranno buone occasioni da sfruttare. Procedete con la massima cautela se state vivendo una situazione sentimentale complicata. Misurate bene le mosse e le parole.

TORO. Partirete un po’ svogliati e demoralizzati, ma poi a partire da martedì ci sarà un’ottima ripresa. Dovrete affrontare delle spese, ma in compenso potrete consolarvi con una discreta attività sentimentale e anche con qualche ottimo successo professionale che non vi aspettate.

GEMELLI. Dovrete procedere con estrema prudenza questa settimana, sia in campo sentimentale che professionale. Vi troverete alle prese con problemi e imprevisti che potrebbero creare situazioni di forte tensione e motivi di polemica. Mantenete la calma e non raccogliete le provocazioni.

CANCRO. La settimana promette bene, se però fra marcoledì e giovedì non vi lascerete troppo condizionare dal nervosismo. Evitate di stare troppo sulle vostre e cercate invece di mantenere attivi i contatti e le amicizie, anche a distanza. Va bene l’ambito sentimentale, specialmente nel weekend.

LEONE. Nel campo professionale e lavorativo tutto procede al meglio, mentre sarà molto travagliato l’ambito sentimentale dove non mancheranno polemiche e tensioni. Brutte notizie per i single. Non sarà facile in questi giorni socializzare e fare gli incontri giusti.

VERGINE. Non spaventatevi se la settimana partirà sotto i peggiori auspici, perché dopo i primi giorni le cose miglioreranno e andranno per il verso giusto sia in campo sentimentale che lavorativo. Il consiglio è proprio quello di coltivare di più i sentimenti nei prossimi giorni.

BILANCIA. Ci saranno buone occasioni questa settimana, anche se le giornate di martedì e mercoledì potrebbero non essere delle migliori. In compenso però avrete l’opportunità di ricevere delle interessanti proposte che farete bene a valutare ed accettare se vi sembreranno alla vostra portata.

SCORPIONE. Le giornate centrali, fra martedì e giovedì saranno le migliori, con la possibilità di portare a compimento buoni progetti, qualche buon affare e guadagni soddisfacenti. Avete dalla vostra una grande determinazione che vi stimola enormemente a dare il massimo.

SAGITTARIO. Non pensate di risolvere ogni cosa lunedì, approfittando di un clima e di situazioni che sembrano ritagliate su misura per le vostre esigenze. Anche i prossimi giorni saranno interessanti e positivi, quindi non serve correre. Ci potranno essere problemi nel lavoro, ma niente di irreparabile.

CAPRICORNO. Partirete lunedì carichi di tanta positiva energia e la settimana sarà un crescendo di risultati positivi, seppur con l’inevitabile presenza di imprevisti e contrattempi fra mercoledì e venerdì. La vita sentimentale ritroverà una grande passione e forti stimoli nel weekend.

ACQUARIO. L’inizio non sarà dei migliori, ma poi vedrete che le cose andranno migliorando sia sotto l’aspetto lavorativo che sentimentale. In ambito professionale delle modeste occasioni potrebbero rivelarsi molto produttive, quindi da sfruttare, specie verso giovedì e nel fine settimana.

PESCI. Vi attende una settimana positiva che vi vedrà in crescita sotto diversi punti di vista. Alla fine sarete soddisfatti dei risultati ottenuti anche se non dovrete aspettarvi novità eclatanti o rivoluzioni nella vostra quotidianità. Soprattutto non aspettatevi grossi guadagni.

