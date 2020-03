Paolo Fox, oroscopo di oggi 17 marzo 2020: cosa dicono le stelle

Le previsioni di oggi martedì 17 marzo 2020. Scopriamole con l’oroscopo di Paolo Fox liberamente tratto dall’App “Astri”.

ARIETE. Oggi prudenza, prudenza e ancora prudenza. Evitate le discussioni e le polemiche soprattutto sul posto di lavoro dove le tensioni potrebbero farsi sentire di più.

TORO. Giornata positiva sia sul fronte lavorativo che sentimentale. Conoscenze interessanti potrebbero rivelarsi molto utili per voi facendovi ricredere anche sull’amore.

GEMELLI. In campo sentimentale oggi è la giornata giusta per prendere una decisione definitiva su una relazione che non funziona più. E anche per capire che amate un’altra persona.

CANCRO. State molto attenti alle discussioni in amore, evitate di accentuare le tensioni magari esagerando con le parole. Siate invece molto cauti e diplomatici nell’affrontare i problemi.

LEONE. Giornata positiva, ma con il rischio di stancarsi troppo con il lavoro e risentire di un leggero stress fisico. Va invece a gonfie vele l’ambito sentimentale. Approfittatene.

VERGINE. Se in campo lavorativo avete delle proposte da avanzare, oggi è la giornata giusta per farlo. Cercate di essere propositivi e costruttivi con tutti. In amore è il giorno dei chiarimenti.

BILANCIA. In campo professionale vi attendono buone possibilità e anche qualche cambiamento improvviso che vi piacerà. In amore invece cercate di non farvi troppo trascinare nelle discussioni.

SCORPIONE. Qualche progetto fermo da tempo inizia a sbloccarsi, qualcuno ha capito che le vostre intuizioni sono giuste e vincenti. In amore smettetela di essere troppo diffidenti e sospettosi.

SAGITTARIO. Tenetevi lontani oggi da discussioni e polemiche, anche perché avete buone idee che potete facilmente sviluppare. Dovete soltanto stare attenti a valutare bene certe proposte.

CAPRICORNO. Nel campo professionale oggi dovrete impegnarvi molto, faticare, ma a fine giornata sarete premiati dai risultati. Attenti a qualche incontro occasionale e molto interessante.

ACQUARIO. In campo sentimentale non è il momento di prendere decisioni, meglio una pausa di riflessione, rinviando scelte che potrebbero rivelarsi sbagliate. Dovete recuperare un po’ di entusiasmo.

PESCI. Oggi potreste sentirvi svogliati e stanchi ma non potrete stare troppo con le mani in mano. Ci sono decisioni da prendere che non sarà possibile rinviare. Quindi armatevi di buona volontà.

