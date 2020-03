Gli astri di Paolo Fox: oroscopo di oggi 18 marzo 2020

Mercoledì 18 marzo. Scopriamo la giornata di oggi con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox liberamente estratte dall’App ufficiale del noto astrologo.

ARIETE. Tenete d’occhio le finanze oggi e fate molta attenzione al rapporto di coppia. Una discussione apparentemente insignificante potrebbe diventare qualcosa di molto serio.

TORO. Prendetevi una pausa dal lavoro e oggi provate a coltivare unicamente la sfera sentimentale. E’ un bel momento questo per l’amore. Nel campo professionale le soddisfazioni ci sono già.

GEMELLI. E’ il momento di mettersi in gioco, progettare e rilanciare idee che avete da tempo. Siete in una fase di grande intuizione e non vi mancano le possibilità di riuscita. Non fermatevi davanti a piccoli ostacoli.

CANCRO. Le cose iniziano ad andare meglio, ma troppa gente intorno continua a provocarvi e a crearvi ansia. Evitate se possibile discussioni e polemiche, cercate invece di concentrarvi al massimo sulle cose da fare.

LEONE. In amore è un buon momento per chiarire malintesi e risanare conflitti nella coppia. Approfittate di questa giornata per recuperare una relazione traballante. Sul lavoro occorre pazienza nel cercare risultati.

VERGINE. In campo professionale vi sarà molto facile trovare il modo di risolvere certe situazioni difficili, le intuizioni giuste non vi mancheranno. Anche i rapporti sentimentali oggi saranno al top.

BILANCIA. Oggi potreste ricevere nuovamente un’offerta che in precedenza avevate scartato. Stavolta però fareste bene a considerarla e a valutarla seriamente, perché potrebbe rivelarsi molto utile e conveniente per il futuro.

SCORPIONE. In amore e nel campo delle relazioni sociali non è proprio una bella giornata. Tante tensioni si faranno avvertire e sarà difficile per voi tenere a bada il nervosismo. L’ambito lavorativo sarà invece ottimo.

SAGITTARIO. In amore è un momento magico, se state coltivando una nuova relazione, a breve potrete ottenere la risposta che desiderate. Siate invece prudenti sul lavoro con certi cambiamenti in corso troppo repentini.

CAPRICORNO. Oggi la giornata si presenterà nervosa, ma ad un certo punto il sole tornerà a splendere perché arriveranno buone notizie sia in campo lavorativo che sentimentale. La persona amata vi dirà di sì.

ACQUARIO. In amore meglio non fare troppi progetti, non è il momento ideale per pensare a convivenze, matrimonio, figli. Anche sul lavoro non spingete troppo l’acceleratore alla ricerca di risultati ad ogni costo.

PESCI. Oggi ci saranno buone notizie, sia nell’ambito sentimentale che in quello professionale. E’ la giornata giusta per affrontare discorsi legati al futuro della coppia e a quello lavorativo. Ricevere risposte positive non sarà difficile.

