Paolo Fox, oroscopo di oggi 20 marzo e weekend 21 e 22 marzo 2020

Venerdì 20 marzo. Scopriamo la giornata di oggi e il weekend con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox liberamente estratte dall’App ufficiale del noto astrologo.

ARIETE. In campo professionale è giunto il momento di una pausa di riflessione, utile a riorganizzare le idee e a fare le scelte giuste. Godetevi invece l’amore in questi giorni e non stressatevi troppo.

TORO. Se in campo lavorativo ci sono delle decisioni drastiche da prendere meglio valutare bene a fondo la situazione prima di agire. Approfittate di questi giorni per chiarire i malintesi nella coppia.

GEMELLI. E’ un momento piacevole in amore, specialmente per chi ha in serbo il matrimonio, una convivenza o i figli. Sono giornate ideali per affrontare certi discorsi. Sul lavoro datevi da fare con i progetti che avete in cantiere.

CANCRO. In questi giorni avrete l’opportunità di rimettervi in sesto, ritrovando un’ottima forma fisica. Qualche buona occasione si presenterà in campo professionale, mentre in quello sentimentale fate fatica ad avere conferme.

LEONE. Se siete innamorati di una persona che sapete amare un altro non è il caso di insistere, perché perderete tempo inutilmente. Lasciate stare e guardate altrove. Sul lavoro è ora di decidere, basta prendere tempo.

VERGINE. Queste giornate vi vedranno impegnati nel prendere decisioni. Basta tergiversare. Sia in campo professionale che sentimentale è arrivato il momento di scegliere cosa fare senza troppe esitazioni o dubbi.

BILANCIA. Sul lavoro ci saranno ottime prospettive e novità interessanti. Attenti invece all’amore perché potreste essere tentati di tradire il vostro partner o di lasciarvi andare a qualche trasgressione di troppo. Occorre prudenza.

SCORPIONE. In amore ci sono cose che richiedono un’attenta valutazione e questo potrebbe spingervi a prendervi del tempo, o anche una pausa di riflessione. Nel campo professionale non correte troppo, muovetevi con cautela.

SAGITTARIO. Sul lavoro state affrontando cambiamenti importanti che però stanno richiedendo sforzi e fatiche anche pesanti. Non esagerate con il troppo stress. Approfittate di questi giorni per fare chiarezza in un rapporto.

CAPRICORNO. C’è sempre qualcuno che, soprattutto in ambito lavorativo, vi rema contro e cerca di ostacolarvi. Questo potrebbe spingervi a discussioni che fareste bene a controllare. Pensate all’amore, è il momento di fare progetti.

ACQUARIO. Stanno arrivando buone soluzioni in campo professionale, dovete cercare di sfruttarle nel modo migliore mettendo in campo tutte le energie di cui disponete. In amore potrebbero esserci discussioni, evitatele.

PESCI. Siete presi da una frenesia in campo professionale, ci sono obiettivi da raggiungere che vi impegnano costantemente e senza sosta. In amore invece le cose non vanno e occorre prendersi una pausa di riflessione.

