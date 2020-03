La settimana di Paolo Fox, l’oroscopo dal 23 al 29 marzo 2020

Sta iniziando una nuova settimana, scopriamo come sarà con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox liberamente tratte dall’App “Astri” del noto astrologo televisivo.

ARIETE. Questa settimana vi sentirete più gratificati, specie fra martedì e giovedì, quando potrete affrontare le questioni più delicate con una ritrovata fiducia ed un forte entusiasmo. Anche il resto della settimana sarà positivo, seppur con qualche imprevisto e difficoltà di carattere burocratico e legale da gestire e risolvere.

TORO. Vi attende una settimana molto intensa sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale se però vi mostrerete aperti e ben disposti verso gli altri. E’ il momento di socializzare, di aprirsi, di accettare proposte e consigli, non di stare chiusi in se stessi o di arroccarsi sulle proprie posizioni. Buone notizie nel campo degli affari.

GEMELLI. La settimana vi vede molto determinati e decisi a non piegarvi davanti a niente e a nessuno. Questo vi aiuterà a superare e gestire certi inevitabili conflitti che si presenteranno sia nella coppia, che in famiglia e sul luogo di lavoro. Soprattutto dovrete trovare il modo di comunicare bene con gli altri, senza equivoci e fraintendimenti.

CANCRO. In questi giorni, soprattutto fino a giovedì, fareste bene a consultarvi con gli altri prima di prendere decisioni di una certa rilevanza. Farsi consigliare non è affatto segno di debolezza, ma in questo caso può tornarvi molto utile. Attenti alle scelte azzardate. Pesate sempre vantaggi e svantaggi di certi affari.

LEONE. Settimana travagliata, caratterizzata soprattutto da scelte drastiche da prendere e da responsabilità che sembrano non darvi respiro. Ci sono anche spese da sostenere e progetti che non decollano. Tuttavia evitate di dare troppa importanza alle cose negative, cercate di distrarvi come meglio potete. Occorre pazienza.

VERGINE. Avanti tutta, perché il momento è veramente magico sia dal punto di vista della professione che in quello dell’amore. Avrete la possibilità di importanti passi avanti nel campo professionale realizzando progetti ambiziosi, ma se avete dei contratti o degli affari da concludere meglio pensarci bene e senza fretta.

BILANCIA. Se la settimana non sembra partire molto bene non fatene un dramma, perché non basta una giornata storta per buttare a mare un periodo che vi vede invece molto preparati e determinati ad affrontare le situazioni più difficili. Avete tanta saggezza e responsabilità da sfruttare e questo vi aiuterà a non commettere troppi errori.

SCORPIONE. Settimana travagliata sia sul fronte professionale che sentimentale. Avete troppe rivendicazioni da fare, c’è insoddisfazione per le cose che non vanno, ma fareste molto meglio ad essere cauti, prudenti, e soprattutto a non esagerare con le parole. Non affrettate troppo certe decisioni che vanno ponderate a dovere.

SAGITTARIO. Anche se vi sentirete grintosi e carichi di energia prestate molta attenzione a ciò che farete, perché purtroppo diversi ostacoli potrebbero frapporsi sul vostro cammino. Qualche progetto potrebbe subire uno stop inatteso. Tuttavia non vi mancherà la determinazione per uscire dalle difficoltà nel modo migliore.

CAPRICORNO. In questo momento siete molto attivi nel campo professionale, state sviluppando idee vincenti e progetti di successo. Questo naturalmente vi porta tante soddisfazione e ammirazioni, ma anche parecchie invidie da chi non apprezza il vostro momento clou. Guardatevi le spalle. Anche l’ambito sentimentale promette bene.

ACQUARIO. Inizierete questa settimana carichi di energia e grande entusiasmo, ma poi potreste incontrare sul vostro cammino difficoltà ed imprevisti che potrebbero scoraggiarvi facendovi perdere la grinta e la voglia di combattere di cui invece avete bisogno. Evitate soprattutto discussioni e polemiche sul lavoro.

PESCI. Settimana positiva sul fronte dell’amore, soprattutto perché a partire da martedì sarà possibile incontrare una persona molto interessante che vi farà battere terribilmente il cuore. Se siete già impegnati è il momento ideale per avanzare e discutere con il partner seri progetti di coppia. Positivo anche il settore delle amicizie.

Condividi!