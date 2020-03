APRILE 2020, oroscopo di Ada Alberti: le previsioni del mese dell’astrologa

L’astrologa Ada Alberti con il suo Oroscopo 2020 ci svela cosa ci attende in questo periodo primaverile, quante novità arriveranno nel mese di aprile e quali congiunzioni astrali determineranno le nostre vite.

ARIETE. Venere sosterrà più volte in Gemelli ed esattamente tra il 3 aprile e la prima settimana di agosto, perciò la su “piccola” fortuna sarà dalla vostra parte e, se siete single, potrete innamorarvi, fare progetti a due importanti come la convivenza o le nozze oppure concepire un bebè. Le coppie potranno ritrovarsi ed eventualmente ricominciare con meno affanni e ritrovato ottimismo. Attenti a non volere soddisfare ambizioni ed ego ad ogni costo, ogni scelta o decisione dovrà essere sempre ponderata a lungo…… CONTINUA

TORO. La fine di marzo, aprile e maggio saranno dei mesi volti alla riflessione, all’attenta considerazione della propria esistenza e di quanto realizzato. Ci saranno lotte nella professione e la vita privata sarà tesa (Marte e Saturno dissonanti in Acquario). I rapporti con i parenti cambieranno, in effetti sono in fase di trasformazione da qualche anno. In genere vi interesserete di argomenti mistici o/e religiosi. …..CONTINUA

GEMELLI. I Gemelli che nel 2019 hanno cambiato partner o iniziato una nuova storia vivranno il 2020 in modo più avvincente e passionale, grazie a Venere che transiterà nel vostro segno tra il 3 aprile e la prima settimana di settembre, e poi Marte che sarà più passionale da fine giugno a tutto dicembre. Dunque la vita di relazione ritorna in primo piano e potrete fare delle scelte, anche perché, per quanto non vi arricchirete, starete meglio economicamente. Per l’amore saranno particolarmente interessanti gl’incontri che farete tra marzo e luglio……CONTINUA

CANCRO. I periodi più tesi saranno dalla seconda metà di febbraio al 30 marzo, aprile, la stagione estiva, dal 5 settembre ad ottobre e nel periodo poco prima del Natale. Dovrete dare prova di bravura, determinazione e arguzia nell’attività lavorativa. Sarà bene rivedere o ridiscutere alcuni contratti o accordi, per non incorrere in altri ostacoli o blocchi che richiederebbero un ulteriore cambiamento nel corso del 2020. Comunque sarete bravi nell’alleggerirvi dalle responsabilità e da situazioni seccanti, potrete attingere ad un nuovo terreno fertile, che potrà dare vita a nuove sinergie con idee e progetti stimolanti….CONTINUA

LEONE. Nello scorso anno Giove è stato provvidenziale in amore, ma nel 2020 vi farà interessare più al lavoro, per risolvere una questione legata all’abitazione e per appianare un problema familiare o approfondire una storia d’amore iniziata ed infine portare avanti un incarico lavorativo con più costanza e serietà. Venere sarà dalla vostra parte tra il 3 aprile e la prima settimana di agosto, e Marte da fine giugno a dicembre, perciò coccole e sesso non vi mancheranno, le occasioni di incontro ci saranno per chi ne sarà alla ricerca….CONTINUA

VERGINE. Un evento potrebbe scuotere gli equilibri nelle coppie, da lì qualcuno capirà se procedere o interrompere il legame portato avanti solo per abitudine e non per amore. Se è vero che Giove remerà perché stiate bene in amore, Venere in Gemelli tra il 3 aprile e la prima settimana di agosto potrà remarvi contro, ma Giove sarà più forte…..CONTINUA

BILANCIA. Le coppie che avranno dovuto affrontare diversi problemi, potranno ritrovarsi ed eventualmente ricominciare con più ottimismo. Certo, nel 2020 dovrete evitare rischi o azzardi nelle imprese, soprattutto non dovrete sperperare denaro. Attenti a non volere soddisfare ambizioni ed ego ad ogni costo, ogni scelta o decisione dovrà essere prima ponderata a lungo….CONTINUA

SCORPIONE. Spesso necessiterete di conferme da chi amate, perché sentirete il terreno vacillare, soprattutto nel periodo primaverile. Le unioni sentimentali andranno rafforzate o chiuse… bisognerà sentirsi al sicuro tra braccia forti in primavera e dalla fine dell’anno, quando dovrete sostenere eventi nuovi e responsabilità. Qualcuno potrebbe vivere una doppia relazione o comunque trasgredire, chi vive un rapporto stanco potrebbe liberarsene. Una storia si potrà ufficializzare, in genere i rapporti non avranno mezze misure, o saranno ufficializzati o troncati……CONTINUA

SAGITTARIO. Qualche Sagittario ha chiuso una storia l’anno scorso ma qualche altro ne ha iniziata una importante. In genere nelle coppie si attraversa sempre un periodo di prova, perciò invece di schivare i problemi dovrete cercare di andare a fondo nelle questioni per, eventualmente, aggiustare o voltare pagina. Anche e soprattutto perché Saturno in questo 2020, tra marzo e luglio darà una prima prova di quanto realizzato o deciso…..CONTINUA

CAPRICORNO. Dalla primavera, alcuni incroci planetari vi terranno col fiato sospeso, specie nella sfera familiare e casalinga, sarà proprio da questo periodo che dovrete prendervi più cura di chi amate. Qualche nativo si sposerà o convivrà e questo significherà la ricerca di una casa da affittare o acquistare, quindi dovrete sostenere delle spese, perciò occorrerà misura ed equilibrio anche nella cura della propria salute, forse venuta meno nello scorso anno se siete avanti negli anni….CONTINUA

ACQUARIO. La congiunzione di Marte con Saturno alla fine di marzo fino ai primi 10 giorni di aprile potrebbe vedervi in una fase down ed è per questo che vi consiglio di curare la salute, fare prevenzione. Perciò dovrete selezionare gl’impegni e portare avanti solo ciò che può darvi un futuro solido. Comunque, come annunciato, Venere e Marte sapranno donarvi estro ed energia, amore e passione, perciò il vostro cuore potrà battere forte per amore, per un incontro, un evento…..CONTINUA

PESCI. Grazie all’ingresso di Marte nel vostro segno vi ricaricherete di nuova energia e potrete lottare per ciò in cui credete o per difendere posizioni e territorio ed eventualmente per recuperare la salute messa a repentaglio dalla spossante congiunzione di Marte con Saturno tra la fine di marzo e la prima metà di aprile. Tale aspetto planetario formerà una quadratura con Urano perciò un evento nel luogo dove risiedete o a persone a voi vicine potrebbe scoraggiarvi, ad ogni modo sarete sostenuti da Giove, che vi farà da scudo….CONTINUA

