Cosa ci aspetta ad APRILE 2020? Ecco l’oroscopo di Paolo Fox

Inizia il mese di aprile, la primavera entra nel vivo. Paolo Fox, con le sue previsioni tratte dal libro “Oroscopo 2020” edito da Cairo editore ci anticipa alcune novità e ci consiglia come affrontare questo periodo.

ARIETE. Il mese di aprile promette bene, soprattutto dal punto di vista relazionale. Sarete al centro dell’attenzione di molti, sia in famiglia che nel lavoro. Dovrete essere molto abili nel sapervi mettere in gioco nei vari campi, senza il timore di sbagliare o di non essere all’altezza delle sfide che avrete davanti. Sul fronte sentimentale sarà un ottimo mese per le coppie stabili che vedranno rafforzate passione e complicità. Vi piacerà abbandonarvi alle belle emozioni.

TORO. Preparatevi ad affrontare un mese molto impegnativo sia sul fronte professionale che in quello sentimentale. Soprattutto sarete trascinati da una smania incontrollabile che vi spingerà a voler accelerare tutto, quando invece avreste bisogno di agire con molta prudenza. Ci saranno diversi cambiamenti nella vostra vita e non tutti vi risulteranno graditi. Va detto però che nella seconda fase molte cose inizieranno a prendere la direzione giusta.

GEMELLI. Avrete tanta voglia di nuove amicizie, di ampliare il giro delle conoscenze, di intrecciare nuove e proficue relazioni. In amore sono molto probabili imprevisti ritorni di fiamma che stavolta sarete pronti a gestire con maggiore responsabilità rispetto al passato. Avrete anche una visione molto più aperta rispetto al futuro con il desiderio di inseguire novità e cambiamenti e di concentrarvi molto di più su voi stessi prima che preoccuparvi degli altri.

CANCRO. Questo mese dovrete avere la capacità di avventurarvi su strade nuove e di accettare sfide innovative. Uscire dalla routine quotidiana, dalle solite abitudini, sembra non spaventarvi più. Questo vi permetterà di trovare soluzioni alle difficoltà che incontrerete nel vostro cammino professionale perché sarete più positivi verso voi stessi e gli altri. In amore potrebbero nascere complicazioni nei primi giorni, ma poi non sarà difficile ritrovare una piena complicità di coppia.

LEONE. Preparatevi a lottare, perché tante persone cercheranno di ostacolarvi soprattutto sul posto di lavoro. Ma voi siete dei veri e propri guerrieri e saprete fronteggiare ogni insidia. In amore preparatevi ad un incontro molto piacevole che vi farà girare la testa. Un incontro che sarà improvviso ed imprevisto. Unico neo il rischio dello stress. Non affaticatevi troppo e non trascurate qualche malessere che potreste avvertire e che sarete tentati di non considerare.

VERGINE. Aprile vi offrirà ottime occasioni per uscire da situazioni complesse, ma voi dovrete impegnarvi al massimo, evitando di lasciarvi troppo condizionare dai soliti pregiudizi e dal timore di sbagliare le mosse. In campo sentimentale dovrete fronteggiare delle turbolenze inaspettate che si concentreranno soprattutto nella parte centrale del mese, ma poi una volta superate sarete pronti ad affrontare discorsi legati al matrimonio, alla convivenza, ai figli.

BILANCIA. Questo mese vi sarà molto utile per fare ordine nella vostra vita. Sarete decisi a tagliare relazioni e legami che non stanno portando frutto e a rinunciare a progetti che non offrono solide prospettive. Questo però non vi impedirà di stare meglio e anche di togliervi qualche soddisfazione con chi fino ad oggi non vi ha apprezzati. Potreste però dover fare i conti con rivalità sul posto di lavoro che dovrete fronteggiare con astuzia. Aprile ottimo per le coppie stabili e di lunga durata.

SCORPIONE. In campo professionale aprile sarà il periodo della verità. Non ne potete più di troppe ambiguità e doppi giochi da parte di chi avete intorno e potreste essere tentati di mandare tutto all’aria, stravolgere la vostra vita. Ma verso metà mese tutto si stabilizzerà al meglio. Nei sentimenti potreste incontrare problemi a causa di tensioni legate a problemi lavorativi, economici e alla cura dei figli. Buone prospettive per chi è in cerca di nuovi amori.

SAGITTARIO. Sarà un mese bellissimo dal punto di vista professionale con la concreta possibilità di concludere ottimi affari, portare a termine progetti vantaggiosi e altre interessanti iniziative. Ma dovrete stare molto attenti a non farvi condizionare dalla smania di concludere tutto subito, perché potreste incorrere in qualche grossolano errore di valutazione. L’amore si preannuncia particolarmente trasgressivo e saranno favorite le relazioni occasionali.

CAPRICORNO. Preparatevi ad un mese brillante dal punto di vista lavorativo, grazie ad una ritrovata capacità creativa che vi trasmetterà una grande voglia di fare. Sarà un periodo di grandi scelte, soprattutto a partire dal giorno dieci e fino verso il 25. Per le coppie di lunga durata è il momento di pensare al matrimonio, basta tentennare. I single avranno l’opportunità di incontrare una persona che potrà far loro battere il cuore, ma non dovranno inventarsi scuse, dovranno gettarsi a capofitto nelle braccia dell’amore.

ACQUARIO. Preparatevi a sconvolgere la vostra vita, sarete sopraffatti da un forte spirito ribelle che vi spingerà a rivoluzionare le abitudini anche a costo di rompere clamorosamente con la vostra quotidianità, allontanandovi dalla vostra casa e dai vostri affetti. Per chi è single da tempo, sarà un ottimo mese per conoscere nuove persone e aprirsi ad esperienze inedite. Per le coppie ci saranno inevitabili tensioni da gestire e risolvere con pazienza e cura.

PESCI. Aprile vi metterà di fronte a situazioni curiose ed inaspettate, ma al tempo stesso molto positive e anche divertenti. Va a gonfie vele l’ambito professionale, soprattutto per chi gestisce un’attività in proprio. Le relazioni sentimentali che sono in crisi da tempo saranno messe in discussione e voi sarete chiamati una volta per tutte a decidere cosa fare. Ma in ogni caso potrete star sicuri di aver fatto la scelta giusta, anche se potrà essere la più drastica.

