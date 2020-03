Oroscopo di Paolo Fox: come va la prima settimana di APRILE

Inizia il mese di aprile. Scopriamo come trascorrerà la prima settimana con le previsioni di Fox tratte dall’App ufficiale “Astri di Paolo Fox “. Naturalmente si farà sentire la crisi innescata dal coronavirus.

ARIETE. Settimana positiva per l’amore, se però starete attenti ad evitare polemiche inutili e strumentali. Il desiderio e la passione regneranno sovrani. Se una storia non funziona da tempo però, meglio darci un taglio. La situazione lavorativa è complessa, come tutti in questo momento, quindi bisognerà convivere con diversi disagi, anche economici.

TORO. E’ un momento difficile dal punto di vista economico, i soldi non bastano e il lavoro è al palo. Dovete tenere duro e accettare qualche sacrificio. In compenso però la sfera sentimentale può offrirvi buoni stimoli e sane motivazioni. Il rischio è quello di scaricare nella coppia le tensioni del momento o rispolverare vecche polemiche. Si possono fare però anche progetti di coppia.

GEMELLI. L’amore sembra ripartire per il verso giusto, dopo aver lasciato alle spalle vecchi rancori e polemiche. E’ quindi possibile guardare con fiducia al futuro. Anche perché avete trovato soluzione a problemi finanziari che vi avevano afflitti nelle scorse settimane. Il lavoro è bloccato e anche certi affari che avete in piedi hanno subito uno stop. Pazientate.

CANCRO. Anche se la situazione lavorativa risente in questo momento del quadro negativo generale, siete però riusciti ugualmente a trovare le soluzioni a problemi che sembravano complicati. Per l’amore bisognerà invece attendere. Per i single non ci sono novità imminenti, le coppie solide possono invece superare le tante incomprensioni.

LEONE. Finalmente potrete tentare l’approccio con una persona che vi interessa, specialmente nel prossimo weekend. Sarà più facile fare colpo su di lei e raggiungere la meta. Le coppie possono ritrovare stimoli e passione e ripartire dopo una fase di stallo. Sul lavoro non è un buon momento, dovrete stringere un po’ la cinghia in attesa di poter riprendere la piena attività.

VERGINE. Questi primi giorni di aprile non offriranno molto dal punto di vista sentimentale, bisognerà pazientare qualche giorno. Continuate ad avere un’ opinione negativa dell’amore e anche nel rapporto di coppia vi dimostrate insoddisfatti, dubbiosi, dando al partner l’idea di una scarsa affidabilità. Non scaricate troppo le tensioni lavorative in famiglia.

BILANCIA. In amore i primi giorni saranno piuttosto turbolenti, ma poi nel weekend tornerà il sereno. Se avete chiuso una storia di recente, ci sarà la possibilità di nuovi incontri che potrebbero dare luogo a piacevoli emozioni. Sul lavoro si inizia ad intravedere qualche positivo spiraglio, quindi meglio darsi da fare per produrre risultati.

SCORPIONE. In campo professionale purtroppo stanno venendo meno certe opportunità che si erano affacciate recentemente e questo vi deluderà molto. Invece in ambito sentimentale potete ripartire con il piede giusto. Soprattutto se avete chiuso una relazione da poco potrete tornare a vivere con spensieratezza e a godervi qualche nuova emozione.

SAGITTARIO. Avete cambiato l’agenda delle vostre priorità, quindi state cercando nuovi sbocchi professionali e nuove occasioni. Anche in amore avete deciso di dare un taglio ad una relazione che non vi emoziona più, complice anche l’indisponibilità del partner a sistemare le cose. Buone occasioni sul piano lavorativo nonostante il momento difficile.

CAPRICORNO. Le coppie solide sono in cerca di conferme e di progetti da realizzare entro l’anno. Si pensa al matrimonio, alla famiglia, ai figli. Chi invece ha chiuso da poco una relazione non vuole impegnarsi ed è invece in cerca di avventure occasionali. In campo lavorativo questo è il momento giusto per mettere in chiaro alcuni aspetti che non vi soddisfano.

ACQUARIO. Evitate di imbarcarvi in avventure sentimentali troppo complicate, non fanno proprio al caso vostro, almeno in questi primi giorni di aprile. Invece le coppie solide potranno rafforzare ancora di più il proprio legame e fare anche seri progetti per la vita. Attenti all’aspetto economico, andateci piano con le spese. Tenete d’occhio le entrate.

PESCI. In questi primi giorni del nuovo mese avrete le idee piuttosto confuse in campo sentimentale. Potreste essere tentati di chiudere una storia, ma anche di andare alla ricerca di un amore del passato per tentare di riaccendere un’antica passione di cui avete nostalgia. Periodo stancante sul piano professionale con poche soddisfazioni.

