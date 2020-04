Paolo Fox, leggi l’oroscopo di oggi 2 aprile: cosa dicono le stelle

Scopriamo le previsioni dell’oroscopo di oggi, giovedì 2 aprile, con le previsioni di Paolo Fox estratte liberamente dall’App “Astri di Paolo Fox”

ARIETE. I nodi stanno venendo al pettine, soprattutto in campo sentimentale. Il tempo degli inganni è finito. Se avete due storie parallele non potrete far finta di nulla. I sentimenti in questo momento esigono chiarezza e trasparenza.

TORO. Anche se il momento vi sta vedendo particolarmente operativi meglio non affaticarsi. Limitatevi a fare il minimo indispensabile. Nella vostra vita sono in atto cambiamenti che presto richiederanno il massimo delle energie.

GEMELLI. In campo professionale oggi potreste ricevere una proposta molto interessante che fareste bene a valutare molto seriamente. Nella coppia sta tornando una certa complicità. Meglio approfittarne.

CANCRO. Ci sono delle tensioni in famiglia, provocate soprattutto da esigenze di carattere economico. La via d’uscita ai problemi comunque sarà facile da trovare, quindi meglio stare calmi e non esagerare con le polemiche.

LEONE. I single in questo periodo non sembrano proprio interessati ad impegnarsi, sembrano aver messo in quarantena pure i sentimenti. Invece le coppie stabili sono al centro di evidenti tensioni. Vanno evitati i litigi.

VERGINE. Sul lavoro è il momento ideale per sviluppare e proporre progetti anche di una certa rilevanza. Le buone idee non vi mancano proprio. La professione vi aiuterà inoltre a stare lontano dai problemi di cuore.

BILANCIA. L’errore più grande da evitare oggi è quello di agire soltanto perché ve lo chiedono gli altri. Se non siete sicuri di ciò che fate, meglio stare fermi. Evitate le discussioni, potreste esagerare soprattutto con le parole.

SCORPIONE. In campo professionale avete tante buone idee e validi progetti ma avete paura di azzardare perché temete risvolti economici negativi. Farvi coraggio e tentare potrebbe risultare una mossa vincente. In amore sta tornando il sereno.

SAGITTARIO. Oggi la giornata si presenta piuttosto tesa, incomprensioni e discussioni ci potranno essere sia nell’ambito sentimentale che in quello lavorativo. Provate a concentrarvi sulla professione evitando le polemiche.

CAPRICORNO. E’ un periodo in cui, nonostante la quarantena, non mancano occasioni soprattutto dal punto di vista professionale. Siete ricercati perché vi considerano competenti e utili. Voi però siate prudenti nell’accettare certe offerte.

ACQUARIO. Nella giornata di oggi sarà possibile una sorpresa inaspettata nell’ambito sentimentale, quindi state in guardia. Attenti alle polemiche, perché al termine di un litigio, potreste scoprire che il vostro punto di vista non è quello esatto.

PESCI. In amore vorreste abbandonarvi totalmente alla passione, ma il rapporto di coppia risente di problemi esterni e quindi si presenta conflittuale. Evitate oggi di discutere con colleghi di lavoro e soprattutto con i superiori.

