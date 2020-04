Paolo Fox, oroscopo di oggi 3 aprile e weekend 4 e 5 aprile 2020

Scopriamo l’oroscopo di oggi, venerdì 3 aprile e quello del weekend, con le previsioni di Paolo Fox estratte liberamente dall’App “Astri di Paolo Fox”

ARIETE. Oggi basta discussioni con il partner, è arrivato il momento di rilassarsi e di provare a chiarire con calma e pazienza le situazioni più delicate. Nel weekend impegnatevi sui progetti che state sviluppando. Approfittate della genialità che vi sta accompagnando in questo periodo.

TORO. In questi giorni potrebbero nascere discussioni in campo sentimentale, soprattutto a causa di divergenze su come affrontare il futuro imminente. Anche nel lavoro bisogna fare attenzione ad alcuni imprevisti che potrebbero presentarsi fra oggi e domani

GEMELLI. Quella di oggi sarà una giornata positiva, ma anche il weekend promette bene. Soprattutto perché avete la strada spianata verso i vostri progetti e c’è chi è pronto a sostenervi. Quindi dateci sotto, sviluppate al meglio le vostre intuizioni. Fine settimana positivo anche per i sentimenti.

CANCRO. In questi giorni avrete l’occasione di dedicare più tempo all’amore, magari coltivando i rapporti e le relazioni con una persona che vi interessa. Le storie che nascono in questo periodo non sono banali avventure, ma se coltivate nel modo giusto possono diventare qualcosa di molto serio.

LEONE. Vi attendono tre giorni decisamente ottimi, durante i quali avrete una forte carica di energia che vi sentirete di sfruttare al massimo. Tuttavia attenti alle controindicazioni perché stancarvi troppo non vi sarà d’aiuto. Non stressatevi oltre il dovuto. Non abusate del vostro fisico.

VERGINE. Siete concentrati nella realizzazione di un progetto che sembra trovare anche il favore di chi deve approvarlo. Però fate molta attenzione prima di procedere, perché potreste non considerare fino in fondo le conseguenze economiche che in questo momento sono molto importanti.

BILANCIA. Si annunciano giornate passionali, con l’amore che sembra ritrovare tutta la sua armonia. Dedicate più tempo possibile ai sentimenti, tenendo invece lontane le discussioni e le polemiche, specie in campo professionale. Tenete d’occhio le spese, non è il momento di azzardare con gli acquisti.

SCORPIONE. In amore ci sono delle incomprensioni che sembrano proprio non darvi pace. Avete la certezza di essere nel giusto e non capite perché il vostro partner non voglia darvi ragione. Nel weekend i chiarimenti saranno più facili. Se siete tentati da alcuni investimenti, contate fino a dieci prima di lanciarvi, valutate a fondo.

SAGITTARIO. Approfittate di questi tre giorni per chiarire certe incomprensioni in campo sentimentale, causate anche da una vostra lontananza dal partner. Vi siete distratti troppo ultimamente e i sentimenti ne hanno risentito. Non fidatevi di chi improvvisamente si mostra vostro amico senza apparenti ragioni.

CAPRICORNO. Se dovete concludere un affare importante, evitate di lasciarvi coinvolgere in polemiche e discussioni che potrebbero mettere a rischio l’accordo raggiunto. Non siate troppo diffidenti verso gli altri. In amore potrete vivere un weekend eccezionale se non avanzerete troppe pretese al vostro partner.

ACQUARIO. Se avete difficoltà economiche in questo momento, meglio stare fermi e attendere tempi migliori prima di avventurarvi in investimenti o grandi spese. Sul lavoro siate cauti e prudenti, non esagerate con troppe richieste. Anche in amore meglio non acuire le tensioni, potrebbero degenerare e diventare difficili da recuperare.

PESCI. Sul lavoro è un periodo positivo per stringere nuovi contatti e intese, ma meglio lasciarsi scivolare tutto addosso e non farsi troppo coinvolgere in polemiche che potrebbero rendervi inaffidabili e poco credibili agli occhi degli altri. Negli affari il fiuto non vi manca, ma agite con prudenza e senza fretta.

