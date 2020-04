La settimana di Paolo Fox, ecco l’oroscopo dal 6 al 12 aprile 2020

Inizia una nuova settimana. Paolo Fox ci svela come andrà con le previsioni liberamente tratte dall’App ufficiale del noto astrologo chiamata “Astri di Paolo Fox”

ARIETE. Per l’Ariete si prevede una settimana positiva dal punto di vista del benessere fisico e anche se Pasqua dovrete trascorrerla a casa, non vi mancheranno le gradite sorprese e le novità che renderanno piacevoli le vostre giornate. Abbiate fiducia.

TORO. Siete in una fase molto positiva, soprattutto perché ad accompagnarvi ci sarà una carica di energia che per tutta la settimana vi farà affrontare le sfide con grinta, determinazione e eccezionale genialità. Diciamo che state attraversando, nonostante tutto, un periodo di forza.

GEMELLI. In questa settimana potrete riaprire alcune questioni economiche rimaste in sospeso, situazioni ereditarie o affari che avete programmato da tempo. Per concludere accordi o contratti, dovrete attendere però dopo Pasqua ma certe trattative arriveranno a buon punto.

CANCRO. Fate molta attenzione nei prossimi giorni alle questioni sentimentali, potrebbero sorgere dei conflitti anche piuttosto accesi fra martedì e giovedì con la possibilità di scenate e liti furibonde causate soprattutto dalla gelosia. Siate prudenti e non esagerate troppo con le reazioni.

LEONE. Dovrete fare molta attenzione a metà settimana con le vostre reazioni nervose. La pazienza si potrà perdere facilmente, soprattutto perché ci sarà intorno a voi chi probabilmente vi provocherà o cercherà di trascinarvi nel vortice di polemiche o discussioni. Andrà bene a Pasqua.

VERGINE. L’ambito sentimentale finalmente tornerà a splendere, anche se dovrete attendere il weekend per poter ritrovare un legame passionale profondo ed intenso. Diciamo che la stella dell’amore tornerà definitivamente a brillare con l’avvicinarsi della Pasqua.

BILANCIA. Dovrete tenere duro questa settimana perché soprattutto nei primi giorni potreste essere costretti a fare i conti con un problema personale che arriverà improvviso ed imprevisto e vi obbligherà a rivedere alcuni progetti che avevate messo in cantiere. Non disperate, tutto si sistemerà.

SCORPIONE. Migliora la salute, messa un po’ a dura prova negli ultimi giorni a causa dei troppi impegni, dei problemi e dei disagi causati dalla situazione generale. Ora finalmente potrete riacquistare le forze e quindi rimettervi in sesto, affrontando con più determinazione le situazioni rimaste in sospeso da giorni.

SAGITTARIO. Anche se avete perso la speranza, ecco che nei prossimi giorni delle piacevoli sorprese arriveranno dal punto di vista lavorativo. Magari una proposta che pensavate ormai dimenticata potrebbe essere riconsiderata, così come un’offerta che non vi sareste mai aspettati.

CAPRICORNO. Ci saranno problemi fra martedì e giovedì, potrebbero sorgere dei contrattempi tali da costringervi a rivedere completamente la vostra agenda di lavoro. Avevate fatto dei progetti che improvvisamente potreste dover accantonare. Ma si tratterà soltanto di un rinvio.

ACQUARIO. Settimana convulsa per voi dell’Acquario, diciamo che non avrete proprio di che annoiarvi perché il lavoro non vi mancherà e se vorrete concludere certi affari dovrete darvi da fare, lavorando sodo e senza sosta. Le energie fortunatamente non vi mancheranno. Forse sarà lo stress il nemico più insidioso.

PESCI. Mercurio questa settimana favorirà le intuizioni, svilupperà la fantasia e vi farà riscoprire anche una sana spiritualità. Tuttavia sognare è bello ma più volte dovrete tornare con i piedi a terra e fare i conti con la realtà che non sempre si sposa con l’immaginazione. Lasciatevi tuttavia dominare dalle emozioni.

