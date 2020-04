Oroscopo di Paolo Fox, previsioni di Pasqua e pasquetta

Pasqua e pasquetta dovremo trascorrerle a casa, rinunciando alle tradizionali gite fuori porta per tutelare la nostra salute. Paolo Fox tuttavia con il suo oroscopo sembra invitarci all’ottimismo. Le previsioni sono estratte dall’App “Astri di Paolo Fox”.

ARIETE. Saranno giornate molto positive che vedranno svanire incomprensioni e tensioni e soprattutto registreranno una forte ripresa dei sentimenti. Potrete anche riflettere a fondo su cosa volete fare. Unico consiglio, stare attenti alle finanze.

TORO. Trascorrerete un weekend sereno ma non è esclusa qualche possibile discussione, forse legata anche all’obbligo di dover star chiusi in casa. Evitate di alzare troppo la voce. I sentimenti saranno al top, quindi approfittate delle occasioni.

GEMELLI. Queste giornate saranno ottime per chi ha in mente progetti di coppia, chi vuole decidersi al grande passo, sposarsi o avere figli. Anche chi punta ad un chiarimento con il partner sarà agevolato. In campo professionale fatevi due conti prima di lanciarvi su nuove iniziative.

CANCRO. Siete stati troppo gelosi negli ultimi tempi e il rapporto di coppia ne ha risentito molto. Adesso cercate di avere fiducia nel vostro partner che vuole starvi vicino. Approfittate della Pasqua per contattare persone con cui potreste riprendere dei progetti o delle collaborazioni. interrotte.

LEONE. Se negli ultimi tempi l’amore si è fatto complicato, in questi giorni potrete recuperare, rasserenare il clima e riprendere un rapporto di coppia all’insegna della sintonia, anche su progetti da realizzare già in estate. Se sul lavoro ci sono stati problemi, una novità si prospetta all’orizzonte.

VERGINE. In questi giorni siete molto istintivi, ma l’istinto non sempre sa consigliarvi per il meglio. Cercate invece di essere obiettivi nelle scelte che farete e negli atteggiamenti verso gli altri. Staccate la spina e non pensate troppo al lavoro. Concedetevi un po’ di sano relax.

BILANCIA. Siete pieni di energia, non dissipatela pensando troppo al passato o nel tentativo di avanzare rivendicazioni. Se ci sono state polemiche in questi giorni, a Pasqua e pasquetta potrete archiviare tutto e concentrarvi soltanto sulle belle cose.

SCORPIONE. Il rischio principale in questi giorni è quello di farvi troppo trasportare dalla malinconia, magari per una relazione finita di recente o per un’occasione che vi siete fatti sfuggire. Anche se questi giorni di festa saranno sottotono, avrete comunque modo di recuperare terreno.

SAGITTARIO. I dettagli sono quelli che faranno la differenza in questi giorni. Non perdetevi in quelli inutili ma cercate invece di seguire le cose concrete. In amore evitate le discussioni, specie quelle legate alla gelosia e potrete trascorrere un’ottima Pasqua.

CAPRICORNO. Questi giorni di festa rischiano di rivelarsi noiosi se non li arricchirete con un po’ di sana fantasia. Certo, il fatto di dover restare a casa non aiuta, ma a voi non manca lo spirito di iniziativa e le capacità per movimentare il tempo.

ACQUARIO. Preparatevi a giornate ricche di energia e voglia di fare. Non soltanto perché riuscirete a ritrovare un perfetto equilibrio sentimentale, ma anche perché riceverete le intuizioni giuste per i progetti che avete in cantiere e che finalmente potrete realizzare.

PESCI. In questi giorni prestate molta attenzione a chi si avvicinerà a voi riscoprendo un’amicizia che negli ultimi tempi era stata come dimenticata. Siete solitamente buoni e generosi e tendete a fidarvi delle persone, ma attenti a non mostrarvi troppo ingenui con chi potrebbe approfittarsi di voi.

